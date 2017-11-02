/Поглед.инфо/ Новината, която се превърна в сензация е, че предизборният щаб на Хилъри Клинтън и Националният комитет на Демократическата партия са платили за разследване, резултатите от което са били използвани в съмнителното "досие" за връзки на Тръмп с Русия.

Но още по-шокиращо е съобщението (което кой знае защо не получи достатъчно медийно внимание), че фирмата Fusion GPS, която централата на Клинтън нае за изработване на досието, е същата фирма, която по време на неотдавнашните изслушвания в Конгреса, бе обвинена в организиране на клеветническа кампания във Вашингтон срещу Сергей Магнитски, руски юрист, за който се твърди, че е измъчван и убит в руски затвор през 2009 г. заради разкриване на данъчни измами в размер на 230 милиона долара, извършени от 23 фирми, за които се твърди, че са свързани с Кремъл.

Оттук и въпросът, който изглежда никой не иска да зададе: защо за събиране на компромати срещу Доналд Тръмп, Хилъри Клинтън използва услугите на компания, занимаваща се с търсенето на компрометиращи информации за политически противници, сред клиентите на които са лица, свързани с Путин?

(рус.ез.)

Дело о «досье» на Трампа связало Клинтон с Путиным

Хиллари Клинтон о выборах 2016: «Что случилось»

Новость о том, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили расследование, результаты которого были использованы в сомнительном «досье» о связях Трампа с Россией — это сенсация. Но еще более шокирующим (и не получившим достаточного внимания) является сообщение о том, что фирма Fusion GPS, которую штаб Клинтон нанял для составления этого досье — это та же самая фирма, которую на недавних слушаниях в Конгрессе обвинили в организации в Вашингтоне клеветнической кампании против Сергея Магнитского, российского юриста, подвергнутого пыткам и убитого в российской тюрьме в 2009 году. С ним расправились после того, как он раскрыл налоговые хищения на сумму 230 миллионов долларов, совершенные 23-ю связанными с Кремлем компаниями и лицами, близкими к президенту Владимиру Путину.

В связи с этим возникает вопрос, который, похоже, никто не задает: почему Хиллари Клинтон для сбора компромата на Дональда Трампа пользовалась услугами компании, занимающейся поиском компрометирующей информации о политических противниках, среди клиентов которой были люди, связанные с Путиным?

Заявленная связь, которая была выявлена во время слушаний в Конгрессе, корнями уходит в те времена, когда путинский режим начал лоббировать отмену введенного в 2012 году Закона Магнитского, вводящего персональные санкции в отношении лиц ответственных за нарушение прав человека и верховенства права в России. В соответствии с этим законом были заморожены активы и запрещен въезд в США россиянам, причастным к убийству Магнитского или заинтересованным в его убийстве. В список Магнитского попали и другие лица, причастные к пыткам, внесудебным расправам или насилию в отношении тех, кто стремится укреплять права человека или разоблачать незаконную деятельность российских чиновников. На сегодняшний день под действие санкций по списку Магнитского попало около 35 человек из числа ближайшего окружения Путина, что привело в ярость президента России.

После принятия этого закона с видными сторонниками Магнитского в России начало происходить нечто странное — то таинственное отравление, то падение с крыши, то убийство на мосту напротив Кремля. В то же время, согласно показаниям начальника Магнитского, генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), с которыми он недавно выступил в Юридическом комитете Сената — фирма Fusion GPS запустила в Вашингтоне лоббистскую кампанию с целью отмены закона Магнитского. Обосновывалось это тем, что (а) Магнитский не был убит и (б) виновниками налоговых махинаций на самом деле были Магницкий и Браудер. Разумеется, Магнитский был невиновен, а единственным преступлением Браудера было то, что он фактически единолично инициировал обвинение для принятия Закона Магнитского — поначалу против закона выступала администрация Обамы, в том числе и Госдепартамент, который возглавляла Клинтон.

Одной из тех, кто участвовал в кампании, направленной на отмену Закона Магнитского, была Наталья Весельницкая, российский юрист (та самая женщина-юрист, которая прославилась тем, что встречалась с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году). Она приезжала в США в 2016 году якобы для того, чтобы лоббировать вопросы усыновления (Путин запретил американцам усыновлять российских детей в ответ на принятие Закона Магнитского), но истинная цель ее поездки заключалась в том, чтобы «протолкнуть» отмену закона и предотвратить принятие глобального закона, названного в честь Магнитского. Параллельно Весельницкая выступала в защиту холдинга «Превезон», попавшего под санкции по списку Магнитского за отмывание денег в раскрытом Магнитским деле о налоговых махинациях. «Превезон» принадлежит Денису Кацыву, связанному с Путиным олигарху и сыну бывшего министра в российском (так в тексте — прим. пер.) правительстве.

В июле Браудер выступил на слушаниях Юридического комитета Сената и дал свидетельские показания, заявив, что компания «Превезон» «наняла Гленна Симпсона (Glenn Simpson) из фирмы Fusion GPS для проведения кампании по дискредитации меня и Сергея Магнитского…. Он связался с рядом крупных газет и других изданий, чтобы распространять ложную информацию о том, что Сергей Магнитский не был убит и не был осведомителем, а наоборот, сам был преступником». У Симпсона, бывшего репортера the Wall Street Journal, были широкие связи с бывшими коллегами из СМИ, которые он мог использовать для распространения пропаганды против Магнитского.

В данном мне интервью Браудер утверждал, что «Гленн Симпсон пытался от имени путинского режима прикрыть убийство Сергея Магнитского, сознательно обманывая вашингтонских журналистов, чтобы те писали фиктивные статьи…. Для распространения лжи его наняла Наталья Весельницкая, а Наталья Весельницкая работала на Путина. Так что мне совершенно понятно, что это была крупная операция Путина». Юрист фирмы Fusion GPS Джошуа Леви (Joshua Levy) в своем заявлении категорически опроверг утверждения Браудера: «Уильям Браудер в деле Fusion GPS преследует свои корыстные цели. Его ответные выпады против фирмы никакими доказательствами не подкреплены. Его последнее заявление о том, что фирма Fusion GPS была нанята Кремлем для сокрытия убийства Сергея Магнитского — через пять лет после произошедшего — не соответствует действительности и является клеветой. Смерть Магнитского была трагедией, и никто в фирме Fusion GPS ничего противоположного этому никогда не говорил».

Ранее в этом году Браудер подал жалобу в Министерство юстиции, обвинив Fusion GPS и других лиц, причастных к клеветнической кампании против Магнитского, в незаконном лоббировании российских интересов в нарушение закона о регистрации иностранных агентов. Председатель Юридического комитета Сената Чарльз Грассли (Charles Grassley), республиканец от штата Айова, написал в Министерство письмо. «Этот вопрос вызывает особую озабоченность Комитета, — говорилось в письме, — поскольку, когда Fusion GPS, по имеющимся сообщениям, действовала в качестве незарегистрированного агента в интересах России, она, судя по всему, одновременно контролировала подготовку ничем не обоснованного досье, в котором были предъявлены голословные обвинения в сговоре между предвыборным штабом Трампа и русскими».

Суть заключается в следующем: у нас есть показания, данные в Конгрессе под присягой, согласно которым Хиллари Клинтон для дискредитации Трампа наняла ту же фирму, которую якобы использовал Путин, чтобы скомпрометировать Магнитского. Кроме того, нам также известно, что значительная часть компрометирующей информации, содержащейся в подготовленном фирмой Fusion GPS досье, была получена с помощью высокопоставленных российских чиновников. В том числе — «высокопоставленного лица из Министерства иностранных дел России» и «бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, до сих пор работающего в Кремле». В совокупности эти две новости являются сенсацией, производящей эффект разорвавшейся бомбы.

Однако сегодня в основных СМИ практически не слышно ни звука о связи между Клинтон, фирмой Fusion GPS и Путиным. Представьте себе, каково было бы возмущение и общественный резонанс, если бы мы узнали, что Трамп для дискредитации Клинтон нанял фирму, которая занимается сбором компрометирующей информации о политических противниках и клиенты которой связаны с Путиным. И что источниками бездоказательных обвинений, просочившихся в СМИ, были российские высокопоставленные чиновники. Левые кричали бы: «Да это же явные улики!»

Все это не означает, что с избирательного штаба Трампа можно снять обвинения в сговоре. Но сегодня обнародованных фактов, свидетельствующих о сговоре с Россией, больше в отношении Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа.

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