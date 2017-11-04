/Поглед.инфо/ Алекс Овечкин – капитан на американския отбор по хокей «Washington Capitals» отдавна подкрепя президента Путин в социалните мрежи, но в четвъртък той отиде по-далеч, като обяви чрез Instagram за създаването на обществено движение в подкрепа на Путин, което той нарече „Путинският отбор”.

В интервю през 2011 г. Овечкин призна, че е близък до президента до такава степен, че има неговия "домашен телефон".

/рус.ез./

Алекс Овечкин создает «общественное движение» в поддержку российского президента Владимира Путина

«Личные награды и призы — все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное, — написал Овечкин. — В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin's team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая».

Овечкин продолжил: «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».

Когда «Вашингтон Кэпиталз» в четверг вечером обыграли в Нью-Йорке «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4-3, Овечкин объяснил, почему он решился на такую публичную демонстрацию в поддержку Путина.

«Знаете, я просто болею за свою страну, — сказал он. — Я там родился, там живут мои родители, все мои друзья. Как и все люди из разных стран, они поддерживают своего президента».

Отвечая на вопрос о том, означает ли поддержка Путина поддержку его политических идеалов, Овечкин сказал: «Дело не в политике».

«Я не пытаюсь стать политиком или что-то такое, — заявил хоккеист. — Я просто поддерживаю своего президента, поддерживаю свою страну, потому что я оттуда родом. Знаете, когда люди приезжают из США в Россию, им не все равно, что происходит в США. И мне не все равно, что происходит в России, потому что это мой дом, моя родина».

В марте в России пройдут президентские выборы, и хотя Путин пока не объявил официально о своем намерении баллотироваться, ожидается, что он пойдет на новый шестилетний срок. Путин пользуется поддержкой 80% населения, о чем свидетельствуют данные российских социологических опросов, и он руководит Россией дольше всех со времен советского диктатора Иосифа Сталина. При нем Соединенные Штаты ввели против России санкции из-за аннексии Крыма. Сейчас напряженность в отношениях между двумя странами особенно сильна, потому что в Америке расследуют обстоятельства российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

«Я безусловно поддерживаю то, что вижу, и я не собираюсь делать заявления как политик, — сказал Овечкин. — Просто я так думаю, и я это поддерживаю».

Овечкин имеет российское гражданство, Москва его дом, и там живет несколько членов его семьи. Всю свою карьеру он представляет Россию на международных хоккейных соревнованиях. Когда НХЛ объявила, что запретит своим игрокам принимать участие в предстоящих Олимпийских играх, Овечкин воспротивился этому активнее всех остальных и пообещал, что все равно будет играть за российскую сборную. И лишь накануне открытия тренировочного лагеря «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин уступил и сказал, что его мечта об Олимпиаде-2018 умерла.

Давая в 2011 году интервью, Овечкин признался, что близок к президенту до такой степени, что у него есть его «домашний телефон». Они часто виделись этим летом. Путин подарил хоккеисту и его жене подарок на свадьбу, а также лично позвонил в июле молодоженам, когда они зарегистрировали свой брак. В июне Овечкин участвовал в четырехчасовой «Прямой линии» с Путиным, которую показывали по российскому государственному телевидению. В августе они поздоровались и обнялись на соревнованиях по боевым искусствам в Сочи.

«Это добрые отношения, — сказал Овечкин в четверг. — Он относится ко мне с уважением как к спортсмену, и он уважает всех спортсменов, представляющих страну. Неважно, где ты играешь, в России или за ее пределами. Представляешь ты ее на Олимпиаде, на чемпионате мира — не имеет значения, какой это турнир, у него с нами всегда хорошие отношения».

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, Путин не знал о решении Овечкина создать общественное движение в его поддержку, когда кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова в четверг вечером попросили прокомментировать это решение. Давая в этом году интервью CNN World Sport, Овечкин назвал себя «политически нейтральным» человеком.

Отвечая на вопрос о том, что он скажет фанатам «Вашингтон Кэпиталз» и другим людям, считающим, что поддерживать Путина неправильно с учетом нынешней политической атмосферы между двумя странами, Овечкин заявил: «Здесь нет стопроцентной политики или чего-то такого. Это просто моя точка зрения, мои чувства. Я оттуда родом, и я не собираюсь совершать что-то безумное или типа того».

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