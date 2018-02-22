/Поглед.инфо/ Както се очакваше, руските фигуристки господстваха на световната сцена през целия сезон. 15-годишната Алина Загитова и 18-годишната Евгения Медведева - два пъти световен шампион, се плъзгат по леда на височина, недосегаема за останалите участници. Това ясно и отчетливо разбраха съперниците на руските момичета, които последователно падаха и правеха грешки в изпълненията си.

И трите американки - Мираи Нагасу, Карън Чан и Брейди Тенел - се препъваха една след друга по време на изпълненията си, без да успеят да осъществят мечтата си и да демонстрират всичките си възможности. Момичетата стигнаха на девето, десето и единадесето място и това показва, че те едва ли ще могат да намалят изоставането си до решителната волна програма, която ще се проведе в петък.

(рус.ез.)

В короткой программе были Загитова, Медведева — и все остальные

Странная Олимпиада-2018

Еще до того, как конек первой фигуристки в женской короткой программе оставил свой след на льду Ледовой арены в Канныне, всем было ясно: победителя определят не по крошечной разнице в баллах, незаметной как росчерк конька. Все понимали, что это будет зияющая пропасть между элитой российского фигурного катания и остальным миром.

Как и ожидалось, российская молодежь господствовала на мировой арене весь сезон. 15-летняя Алина Загитова и 18-летняя Евгения Медведева (дважды чемпионка мира) скользят по льду на недосягаемой для остальных высоте. Эти девушки — наполовину балерины, наполовину бабочки. И обожающие их болельщики убеждены: то, что они делают, слишком красиво, чтобы быть спортом.

Однако фигурное катание — это жестокий и зачастую беспощадный вид спорта. Это совершенно ясно и отчетливо поняли соперницы российских фигуристок, поочередно падавшие и допускавшие ошибки в своих выступлениях, которые они оттачивали на протяжении многих месяцев, готовясь к этому моменту.

Все три американки — Мираи Нагасу, Карен Чен и Брейди Теннелл — одна за другой спотыкались во время выступлений, не сумев осуществить свою мечту и показав далеко не все свои возможности. Девушки вышли на девятое, десятое и одиннадцатое места, и это указывает на то, что они вряд ли сумеют сократить отставание во время решающей произвольной программы, которая состоится в пятницу.

Таким образом, медальная засуха на Олимпиаде для американских фигуристок продлится еще четыре года. Прошло 16 лет с тех пор, как американки на Играх получали олимпийское золото. Это была Сара Хьюз, ставшая первой в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, американки уже 12 лет не выигрывают вообще никаких олимпийских медалей. Последней была Саша Коэн, взявшая серебро в Турине в 2006 году. Правда, Нагасу и Грейси Голд заняли четвертое место на Играх в 2010 и 2014 годах, соответственно.

Сегодняшние мировые стандарты просто недосягаемы для американок, что наглядно продемонстрировали Загитова и Медведева, которые по очереди побили мировой рекорд в короткой программе по количеству набранных баллов.

Эти россиянки, соревнующиеся здесь как «Олимпийские спортсмены из России», обладают таким техническим и художественным мастерством, которое делает их на голову выше всех остальных соперниц. Более того, они очень умело выстраивают свои программы, выполняя самые трудные элементы не в начале, а в конце, и тем самым набирая дополнительные баллы за силу духа и стойкость, так как к концу катания ноги у фигуристок устают и тяжелеют.

Медведева побила свой собственный мировой рекорд и стала первой, когда оставалось пять выступлений. Каталась они изящно и изысканно под не менее изящный и изысканный «Ноктюрн» Шопена.

Загитова, которая победила в финале Гран-При и на чемпионате Европы в этом сезоне, набрала больше баллов (82,92) и стала лидером перед произвольной программой.

Медведева вторая (81,61), а канадка Кэйтлин Осмонд третья (78,87).

У Нагасу выступили слезы на глазах, когда она упала, выполняя тройной аксель в начале программы. Но и заслуженное чувство собственного достоинства у нее тоже было. На прошлой неделе она сделала этот прыжок, став первой американкой, выполнившей его на Олимпиаде (и третьей фигуристкой за всю историю после японских чемпионок Мидори Ито и Мао Асады). На сей раз у Нагасу не получилось. Она на адреналине «перекрутила» свой прыжок и потеряла устойчивость в воздухе. Фигуристка приземлилась на одно колено, двумя руками оперлась о лед, а затем вскочила и продолжила кататься, весьма успешно завершив программу.

«Да, я зла, да, я расстроена, — сказала Нагасу, когда репортеры попросили ее рассказать, что пошло не так. — Но мне здесь это удалось, а это было самое трудное».

На Играх в Ванкувере в 2010 году Нагасу пришла четвертой, и в 2014 году ее не взяли в олимпийскую сборную. Но сдаваться она не собиралась и последние четыре года оттачивала тройной аксель, сделав его основой своего тренировочного процесса и еще раз нацелившись на олимпийскую медаль.

«Я хотела не этого, — сказала Нагасу, — но в то же время, не всегда получается то, чего хочешь. Я невероятно горжусь собой, потому что продолжила программу после падения, докатала ее до конца и выполнила все элементы».

20-летняя Теннелл, ставшая недавно чемпионкой США, на мировой арене появилась не так давно, и ей пришлось выступать первой. Теннелл, известная своими солидными прыжками, планировала амбициозную программу, открыть которую хотела каскадом тройной лутц — тройной тулуп. Но момент для первого прыжка она выбрала неудачно, а поэтому завершить второй элемент ей не удалось, и она упала.

Теннелл не помнит, когда она в последний раз падала на соревнованиях. Свою досадную ошибку она объясняет не нервами (это ее первая Олимпиада), а тем простым фактом, что она тоже человек, как и все остальные.

«Все мы допускаем ошибки, — сказала Теннелл, которая во время подготовки к выступлению по своему обыкновению съела тарелку кукурузных хлопьев, послушала «Богемскую рапсодию» группы «Квин» (Queen), а потом сидела смирно, пока мама делала ей прическу из ее длинных белокурых волос.

Она набрала 64,01 балла. Один балл вычли за падение. И у нее были довольно низкие оценки за художественное исполнение в таких элементах как переходы и интерпретация музыки. В данном случае она танцевала под музыку из южнокорейского фильма про войну «38-я параллель». Но благодаря технической сложности программы, которая включала тройной тулуп и двойной аксель во второй половине, Теннелл долго держалась на первом месте, пока ее не обошла японка Каори Сакамото.

18-летняя Чен тоже впервые на Олимпиаде. Из числа американок она выступала последней и была близка к тому, чтобы откатать программу безукоризненно. Выступала она под музыку из фильма «На золотом пруду» (On Golden Pound), которая начинается птичьим пением. Чен была одета в белое платье с блестками и с похожим на перья кружевом на рукаве. Но после первых грациозных шагов она не сумела выполнить тройной лутц, а поэтому была вынуждена отказаться и от второго элемента, который мог принести ей немало баллов.

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