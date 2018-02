/Поглед.инфо/ Ако някой призовава за разработването на нов „План Маршал“, той е изключително наивен. Основното достоинство на плана бе психологическият импулс, който даде на Западна Европа; а основният му недостатък – че всъщност постави началото на Студената война. Тази история е тясно свързана с разделянето на Германия на ФРГ и ГДР.

Едно от ключовите условия за възстановяване на Западна Европа е решението да се възродят индустриалните зони на Германия. Много европейци (особено Франция и СССР) са обезпокоени от тази перспективата, тъй като сериозно са пострадали от нацистката военна машина. За да ги успокои, САЩ ги уверява, че ще запазят присъствието си в Европа; но този факт разтревожи съветското ръководство. Според Бен Стейл (Benn Steil) автор на книгата «Планът Маршал: начало на студената войны» (The Marshall Plan: Danw of the Cold War), съветското ръководство смята „Плана Маршал“ за агресивна стъпка с цел САЩ да консолидират своето икономическо, политическо и военно влияние в Европа; както и създаване на западен блок, който да се превърне в противотежест на Съветския съюз и да включва западните територии на Германия. Съветското разузнаване в Обединеното кралство и Америка потвърждава тези предположения. Според Стейл, първоначално Сталин не изключвал възможността да си сътрудничи със САЩ, докато не стига до убеждението, че „Планът Маршал“ е насочен срещу СССР.

(рус.ез.)

Почему план Маршалла напугал СССР и спровоцировал начало холодной войны

Если вы призываете к разработке еще одного плана Маршалла, значит, вы чрезвычайно наивны. Хотите в этом убедиться? Тогда прочтите книгу Бенна Стейла (Benn Steil) под названием «План Маршалла: начало холодной войны» (The Marshall Plan: Danw of the Cold War). Подробный рассказ Стейла о масштабной и непростой попытке США помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны не оставляет сомнений в том, что подобная инициатива вряд ли снова будет реализована — даже если однажды во главе США снова встанет президент, который сочтет, что ключевые интересы Америки тесно связаны с интересами других стран и который захочет этим странам помочь.

Опираясь на материалы архивов, а также на российские, британские, французские, немецкие, сербские, чешские источники, Стейл рассказывает историю не только разработки плана Маршалла, но и разделения Германии, основания НАТО и начала холодной войны. Эта книга Стейла представляет собой самый подробный рассказ об этой длительной, постоянно видоизменявшейся инициативе, названной в честь госсекретаря США Джорджа Маршалла, который руководил разработкой этого масштабного проекта по оказанию помощи европейцам после окончания Второй мировой войны. По мнению Стейла, главным достижением плана Маршалла стал тот психологический импульс, который он придал Западной Европе, однако его главным недостатком стало то, что он фактически ознаменовал собой начало холодной войны.

Наблюдая масштабные разрушения в Европе, сильные коммунистические партии в Греции и Франции, а также Красную армию, занявшую Восточную Европу и восточную часть Германии, Маршалл боялся, что без помощи США их ключевые союзники не смогут построить сильные демократии с процветающими рыночными экономиками. Суровая зима 1946-1947 годов еще больше усугубила ситуацию. Встретившись с Иосифом Сталиным в апреле 1947 года, Маршалл пришел к выводу, что Сталин ожидал, что по мере ухудшения ситуации Западная Европа скоро окажется под его контролем. И Маршалл решил не допустить этого. Выступая в Гарварде полтора месяца спустя, он объявил о намерениях США, однако в тот момент, как пишет Стейл, ни у Маршалла, ни у кого-либо в правительстве не было конкретного плана, как именно можно помочь Европе восстановиться. В течение следующих нескольких лет план Маршалла много раз переделывался и дорабатывался. Стейл не только рассказывает эту историю в удивительных подробностях, но и рисует убедительные портреты основных политических деятелей и их ключевых советников в США и Западной Европе.

Одним из ключевых условий восстановления Западной Европы стало решение возобновить работу промышленных зон Германии — многих европейцев (особенно Францию и СССР) пугала такая перспектива, поскольку они серьезно пострадали от нацистской военной машины. Чтобы успокоить их, США должны были сохранить свое присутствие в Европе, однако их присутствие там вызывало тревогу у советского руководства. Стейл поддерживает идею, выдвинутую в 1994 году историками Скоттом Пэрришем (Scott Parrish) и Михаилом Наринским, о том, что Советский Союз считал план Маршалла агрессивным шагом США, призванным закрепить их экономическое, политическое и военное влияние в Европе. По мнению советского руководства, цель США заключалась в том, чтобы создать западный блок, который должен стать противовесом Советскому Союзу и который будет включать в себя западные территории Германии. У Сталина были в Великобритании и Америке шпионы, которые подтверждали эти его предположения. Стейл признает, что Сталин не исключал полностью возможность сотрудничать с США до тех пор, пока его не убедили, что план Маршалла направлен против СССР. Тогда Сталин отреагировал укреплением своей собственной сферы влияния в Восточной Европе, что и послужило толчком к началу холодной войны.

Стейл указывает точную дату начала холодной войны: это было 7 июля 1947 года, когда советское правительство запретило своим восточноевропейским союзникам принимать участие в организационном совещании в Париже, где должны были обсуждаться подробности плана Маршалла. Вскоре после этого главный идеолог Сталина Андрей Жданов объявил о том, что мир разделился на два лагеря и что коммунистические страны Европы объединяются в составе новой организации, Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ), которое было создано, чтобы закрепить контроль Москвы над Восточной Европой перед лицом растущего влияния США в Западной Европе.

Поначалу Америка полагала, что программа экономической помощи позволит стабилизировать Европу и даст США возможность в какой-то момент уйти оттуда, чтобы сконцентрироваться на своих собственных делах. Однако беспокойство европейцев по поводу возможного восстановления мощи Германии требовало от США сохранить их присутствие в Европе. США также хотели убедиться, что их многомиллиардные инвестиции в Западную Европу не будут потеряны в случае возможной агрессии СССР в регионе. План Маршалла, о котором было объявлено в 1947 году, был инициирован в 1948 году и привел к созданию НАТО в 1949 году, что внесло в холодную войну мощный военный элемент.

История плана Маршалла также тесно связана с процессом разделения Германии на Восток и Запад. Американцы, французы и британцы хотели создать западногерманское правительство, чтобы подстегнуть восстановление Европы. Стейл делает акцент на роли США в продвижении этой инициативы, о чем двумя десятилетиями позже написала Кэролин Айзенберг (Carolyn Eisenberg) в книге «Прочертить линию: решение Америки о разделе Германии» (Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany). В мае 1949 года Запад создал Федеративную Республику Германия, а в октябре СССР ответил созданием Германском Демократической Республики.

Стейл блестяще описывает огромное количестве агентств и ведомств, которые контролировали и занимались реализацией плана Маршалла, в рамках которого с 1948 по 1952 год 17 стран получили помощь на общую сумму в 13 миллиардов долларов. Стейл изящно описывает экономики, объясняя сложные механизмы, применявшиеся для ускорения восстановления Западной Европы, — такие механизмы, как встречное финансирование, создание Европейского платежного союза и отмены германского долга.

Но вывод Стейла звучит не так убедительно. Он заканчивает свою книгу сбивающим с толку описанием периода после окончания холодной войны и критикой расширения НАТО на восток, то есть на страны бывшего советского блока, и возникшее в связи с этим резкое охлаждение в отношениях Запада и России. Вместо этого Стейлу стоило провести анализ того влияния, которое на наследие плана Маршалла оказывает нынешняя протекционистская торговая политика США и напряжение внутри Евросоюза и в отношениях между США и Европой.



Хоуп Гаррисон — профессор истории и международных отношений в университете Джорджа Вашингтона и автор книги Driving the Soviets up the Wall.

