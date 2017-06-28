/Поглед.инфо/ Не трябва да пренебрегваме ескалацията на конфликта в Сирия, приближаването на НАТО към границите на Русия, както и безкрайната антируска истерия в Конгреса на САЩ и в американските медии. В такава атмосфера всеки момент може да се очаква двете сили да влязат в пряка военна конфронтация с катастрофални последици за целия свят. А нещата биха могли да бъдат по-различни.

Защо за Рейгън да е позволено да намери общ език с г-н Горбачов и комунистическия Съветски съюз, а всяко предложение на г-н Тръмп да намери допирни точки с Владимир Путин и с посткомунистическа Русия да е повод за искане на импийчмънт? Времето за политически маневри изтича. Г-н Тръмп трябва да направи това, което обеща, когато по време на кампанията си издигна знамето на Рейгън.

(рус.ез.)

От Рейгана и Горбачева к Трампу и Путину

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) недавно заявил: «Отношения между США и Россией скатились в сточную канаву, но мы хотим добиться того, чтобы они не оказались в канализацию».

Мне кажется, что ситуация оказалась еще хуже: не следует сбрасывать со счетов эскалацию конфликта в Сирии, приближение сил НАТО к российским границам, зачастую чуть не сталкивающиеся над Балтийским морем и над Черным морем американские и российские самолеты, а также безостановочную антироссийскую истерию в Конгрессе и в прессе.

В такой атмосфере в любой момент можно ожидать, что две державы вступят в прямую военную конфронтацию с катастрофическими результатами для всего мира.

Однако все могло быть иначе. Начиная со второго срока Рональда Рейгана и времен Джорджа Буша-старшего как российские лидеры, так и российский народ восхищались Америкой, считали ее дружественной страной и собирались совместно с ней строить новое светлое будущее.

И Михаил Горбачев, и Борис Ельцин всеми силами старались убедить Вашингтон, что Россия отказалась от экспансионистской коммунистической идеологии и готова присоединиться к «европейскому дому», приняв базовые западные ценности.

Я наблюдал за этим процессом с октября 1988 года, помогая организовывать множество визитов американских делегаций, в которые входили десятки членов Конгресса, видные эксперты по внешней политике, предприниматели, университетские преподаватели и даже советские изгнанники-диссиденты.

В ходе этих поездок мы проводили бесконечные дискуссии с представителями высших эшелонов российской власти, с членами парламента, интеллигенцией, студентами и журналистами.

Известный вашингтонский инсайдер Пол Вайрих (Paul Weyrich) — основатель Heritage Foundation, имевший прямой доступ к президенту Бушу-старшему — доносил до Овального кабинета содержание этих разговоров. Вайрих убеждал Белый дом срочно разработать план по интеграции России с Западом — нечто вроде Плана Маршалла, который так хорошо сработал в Германии и Японии после Второй мировой войны.

Это был уникальный исторический момент, когда Россия была готова стать частью Запада. Он стал возможным благодаря тяжкому труду Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. К сожалению, г-н Буш-старший то ли не обладал дальновидностью Рейгана, то ли не смог справиться с «глубинным государством», которое считает, что Россия полезнее как враг, чем как друг.

Наше предложение было по большей части проигнорировано. Дело ограничилось пустыми обещаниями г-на Буша не расширять НАТО на восток и его же предложениями создать дугу безопасности от Ванкувера до Владивостока.

Команды Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы/Хиллари Клинтон продолжали портить дело. Расширение НАТО, ближневосточные войны, «крестовые походы» во имя продвижения демократии, поддержка переворота на Украине и множество других тайных и открытых действий привели нас к тому плачевному состоянию отношений между Россией и США, которое мы видим сейчас.

Многие ожидали, что Дональд Трамп сумеет переломить эту опасную тенденцию и исправить вред, причиненный его предшественниками. По крайней мере, в ходе своей предвыборной кампании он обещал именно это. Однако пока мы видим слишком мало обнадеживающих шагов в этом направлении.

Таким образом, перед нами встает вопрос о том, что же делать. Ответ на него можно найти в недавнем прошлом. Я имею в виду деятельность Рейгана, которого сейчас уважают американцы, придерживающиеся любых политических взглядов, — даже те, кто не поддерживал его в период его президентского правления.

Почему Рейган мог искать общий язык с г-ном Горбачевым и с коммунистическим СССР, а любые предложения г-на Трампа найти общий язык с Владимиром Путиным и с посткоммунистической Россией порождают призывы к импичменту?

К счастью, нам доступны ключевые подробности переговоров между Рейганом и Горбачевым, и вдобавок между нами присутствуют люди из ближайшего окружения Рейгана, с которыми можно проконсультироваться: Джеймс Бейкер (James Baker), Билл Беннетт (Bill Bennett), Пат Бьюкенен (Pat Buchanan), Чез Фриман (Chas Freeman), Сюзанна Масси (Suzanne Massie), Джек Мэтлок (Jack Matlock), Эдвин Миз (Edwin Meese), Дана Рорабакер (Dana Rohrabacher), Джордж Шульц (George Shultz), Дэвид Стокман (David Stockman). Это, разумеется, лишь часть таких людей, и я должен извиниться перед теми, кого здесь не упомянул.

Для того, чтобы разрешить текущий кризис, нам нужны их советы. Они нужны нам как можно скорее.

Г-н Трамп и г-н Путин должны встретиться в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (7-8 июля 2017 года), начало которого стремительно приближается. Хорошая новость заключается в том, что оба президента настроены работать над развитием американо-российских отношений во взаимовыгодном ключе.

Однако необходимо, чтобы мудрецы из окружения Рейгана помогли преодолеть усилия тех, чьи задачи и цели не имеют ничего общего ни с безопасностью Соединенных Штатов, ни с выживанием человечества.

Именно так Рейган отзывался о противниках своей ядерной сделки с г-ном Горбачевым: «Некоторые из тех, кто возражает активнее всего… в сущности, в глубине души уже смирились с неизбежностью войны — осознают они это или нет».

Времени для политических маневров больше не осталось. Г-ну Трампу пора выполнить то, что он обещал, когда поднял во время предвыборной кампании знамя Рейгана.

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* Эдуард Лозанский — президент Американского университета в Москве.

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