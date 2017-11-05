/Поглед.инфо/ Новата студена война е по-изострена, но не толкова забележима. Засега тя не предполага провеждането на медийни войни в Азия или Африка, а по-скоро хакването на уебсайтове и пощенски сървъри; не дипломатически срещи на най-високо равнище, а разпространение на "фалшиви новини"; не заплаха от термоядрени разрушения, а качването в социалните мрежи на подстрекателска политическа реклама.

В книгата си «Нужна ли е на Америка външна политика?» (Does America Need a Foreign Policy?), публикувана през 2001 г., Хенри Кисинджър уместно характеризира външната политика, която Русия води в продължение на две столетия.

"В продължение на цялата си история, пише той, при всичките си възходи и падения, Русия упорито, търпеливо и умело води своите дипломатически дела: с Прусия и Австрия – против призрака на френското господство; с Франция – против имперска Германия; с Великобритания, Франция и хитлерова Германия – за да избегне изолацията; със Съединените щати и Великобритания – за да избегне катастрофа по време на Втората световна война; и най-накрая, по време на Студената война, тя се опита да отдели Европа от Съединените щати, съчетавайки наличието си на ядрени оръжия с изобразяването на Съединените щати като най-голямата заплаха в ядрената епоха."

(рус.ез.)

Новая холодная война

Новая холодная война?

Генри Киссинджер метко охарактеризовал внешнюю политику, которую Россия вела на протяжении двух столетий, в своей книге «Нужна ли Америке внешняя политика?» (Does America Need a Foreign Policy?), опубликованной в 2001 году. «На протяжении всей своей истории, — писал он, — Россия при всех своих взлетах и падениях настойчиво, терпеливо и искусно вела дипломатические дела: с Пруссией и Австрией она выступала против призрака французского господства; с Францией — против имперской Германии; с Англией, Францией и гитлеровской Германией — с целью избежать изоляции; с Соединенными Штатами и Великобританией — чтобы не допустить катастрофы во время Второй мировой войны; и, наконец, в период холодной войны она стремилась отколоть Европу от Соединенных Штатов, сочетая ядерный шантаж и поддержку движений, которые изображали Соединенные Штаты как величайшую угрозу в ядерный век».

Эти наблюдения были сделаны незадолго до окончания периода бурного президентства Бориса Ельцина. Почти через 18 лет — в менее бурную, но гораздо более зловещую эпоху Владимира Путина — становится понятным новейший подход России к США. Сегодня, в период политического хаоса в Америке — с расследованием Мюллера, «досье на Трампа», связанными с Россией «ботами» в социальных сетях — многое указывает на то, каков стратегический настрой России начала XXI века.

Территория России велика, в стране — 11 часовых поясов. И она не должна бы испытывать необходимости расширять территорию. Но все же испытывает. Российские военные учения у границ Финляндии и стран Балтии представляют постоянную угрозу нашим союзникам по НАТО, а «война теней», спецоперации, которые Россия ведет на востоке Украины, и грубая аннексия Крыма являются выражением ее экспансионистских целей. Она вновь начала создавать марионеточные государства (вспомните Сирию), чтобы проникать в сферы американского влияния и создавать проблемы своему главному геополитическому противнику.

Бесспорно, в том, что касается возможности ведения военных действий с применением обычных видов оружия, Россия не может сравниться с Америкой. Но она компенсирует этот дисбаланс, делая упор на некоторые аспекты того, что, военные наблюдатели называют «гибридной войной»: нападения на системы связи противника, кибервойны, агрессивное использование сфабрикованных сообщений в СМИ и других форм дезинформации. Самые дальновидные российские военные стратеги поняли, что технологии — и особенно коммуникационные технологии — используемые современными западными армиями, которые отчасти обеспечивает им традиционное превосходство, при наличии смекалки и изобретательности можно направить против них же самих.

Такой подход дал о себе знать и в сфере внутренней политики США. Русские прекрасно знают, сколько противоречий и разногласий появилось в нашей политике, и, похоже, пришли к выводу, что без особых усилий они смогут заставить американцев устремить свои взоры на ситуацию внутри страны.

Летом 2016 года был взломан почтовый сервер Национального комитета Демократической партии, а его содержимое передано в WikiLeaks. Скандал (хотя он и не нанес демократам такого ущерба, на который они сослались после своего поражения в 2016 году в качестве оправдания) поставил их кандидата в президенты и членов ее штаба в неловкое положение. Американские спецслужбы убеждены, что взлом осуществили лица, действовавшие в интересах России. В докладах ФБР, ЦРУ и АНБ еще раз был сделан вывод, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов (по всей видимости, в пользу Дональда Трампа) через «троллей» в социальных сетях и при помощи других форм кибервойны.

Потом были письма Хиллари Клинтон. В бытность Госсекретарем она совершенно неподобающим образом использовала свою личный почтовый ящик, что вызвало вполне оправданные опасения, что он был взломан. Это позволило российским агентам «раздразнить» ее противников, пробудив в них надежды раздобыть тысячи этих писем. По крайней мере в двух случаях темные личности, утверждавшие, что имеют тесные связи с Кремлем, заявили, что могли бы предоставить эти письма политическим противникам Клинтон. В первом случае они говорили об этом советнику Трампа по внешней политике Джорджу Пападопулосу (George Papadopoulos), которому за ложные показания следователям ФБР о встречах с этими людьми федеральные власти предъявили обвинение. Во втором случае — Дональду Трампу-младшему во время встречи, на которой также присутствовали председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.

Когда на президентских выборах 2016 года Дональд Трамп одержал победу, политические обозреватели и политики из числа демократов вдруг озаботились вмешательством России в наши выборы. При этом они с той же беспечностью, что и Дональд-младший, были готовы просить русских предоставить им компромат на своих противников, и по крайней мере в одном случае русские им помогли. Когда Национальный комитет Демократической партии и штаб Клинтон заказали фирме Fusion GPS найти компрометирующую информацию о Трампе (аккуратно переводя этой фирме вознаграждение через юридическую фирму, чтобы не вносить эти платежи в документы финансовой отчетности штаба), то получили документы, представлявшие собой (по крайней мере отчасти) мешанину из нелепых слухов и откровенной лжи, любезно предоставленных российскими мастерами в области дезинформации.

Первого ноября юристы компаний Facebook, Twitter и Google дали показания на слушаниях Комитета Сената по разведке о связанных с русскими аккаунтах, которые на платформах этих компаний размещали политическую рекламу и распространяли контент. По оценкам Facebook, число пользователей, просмотревших рекламные материалы, распространявшиеся с этих «русских» аккаунтов перед выборами 2016 года, составило 126 миллионов. Некоторые из этих аккаунтов размещали контент и запускали политические рекламные материалы, порочащие Хиллари Клинтон, однако эти материалы были предназначены для того, чтобы манипулировать всеми подряд. В одних постах поощрялось насилие в отношении сотрудников полиции; другие подстрекали к насилию в отношении активистов движения темнокожих Black Lives Matter. Некоторые материалы содержали призывы принять участие в митингах за право на владение и ношение огнестрельного оружия; другие призвали к протестам против Трампа. В одном случае в отдельных постах на «русских» аккаунтах были призывы к проведению у исламского центра в Хьюстоне митингов противоположной направленности в одно и то же время — в расчете вызвать столкновения протестующих. Как написала газета Texas Tribune, участники митингов стояли на противоположных сторонах улицы и обменивались оскорблениями.

Большинство демократов, как и следовало ожидать, сделали лишь один вывод: Россия помогла Дональду Трампу победить на выборах. А то, что Хиллари Клинтон была отвратительным кандидатом, проводившим плохую кампанию, они, похоже, не осознают. Но давайте оставим в стороне результаты выборов. Давайте также не будем сейчас рассуждать о том, заключал ли кто-нибудь из штаба Трампа сделку с теми, кто представлял интересы российских властей, чтобы повлиять на итоги выборов. И о том, на самом ли деле фальшивые посты в социальных сетях убедили людей в Мичигане и Висконсине изменить свое мнение и проголосовать за другого кандидата. Давайте не будем касаться политической стороны этой проблемы.

Гораздо более актуальным является то, что Россия занималась всем этим активно и тем самым довела нашу политическую культуру до состояния озлобленности и безумия. Из-за действий России первый год работы президента оказался крайне тяжелым и малоэффективным, а оппоненты нового президента практически доведены о бешенства. Обвинение, предъявленное на этой неделе Манафорту по подозрению в уклонении от налогов и отмывании денег, выплаченных ему компаниями, связанными с Россией, лишь усугубляет то тяжелое положение, в котором оказалась администрация Трампа в результате вмешательства России.

Новая холодная война более изощренная по сравнению с прежней и не столь заметная. Пока она предполагает не столько ведение опосредованных войн в Азии или Африке, сколько взлом веб-сайтов и почтовых серверов; не дипломатические встречи на высшем уровне, а распространение «фальшивых новостей»; не угрозу термоядерного уничтожения, а размещение подстрекательской политической рекламы в социальных сетях. Причиной особой уязвимости Америки является не утрата ею военного превосходства, а разрушение нашей демократии и наша привязанность к технологиям. Но это — война, и русские ведут ее настойчиво, терпеливо и искусно. И нам лучше было бы тоже этому научиться — наверное, для начала научившись не воевать с самими собой.

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