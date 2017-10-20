/Поглед.инфо/ Участието на Хамид Карзай в срещата на клуба Валдай в Сочи не предизвика никаква реакция в пресата. Междувременно това, което каза бившият афганистански президент, заслужава голямо внимание. Той призова Русия да помогне да освободи страната от американската окупация.

Каква позиция може да заеме Москва в това отношение?



"По време на съветската инвазия в Афганистан, той стана горещо място на Студената война, или обратното, войната стана гореща точно в Афганистан. Докато, от една страна, Съветският съюз се опита да въведе комунизма в Афганистан - американците и техните съюзници помогнаха на нашата съпротива, по-специално в Пакистан, те се опитаваха да използват нашата съпротива ... Но те се опитваха да ни превърнат в екстремистка страна и да използват религията като оръжие срещу СССР. Поради това те провокираха нашата съпротива срещу СССР и казаха, че ще се борят до последния афганец със СССР.

Краят на този конфликт доведе до двама губещи, а именно СССР и Афганистан. И двете страни пострадаха много."



Така се изказа в четвъртък за афганистанската война от 1979-1988 г. Хамид Карзай - тогава в редиците на противниците на СССР, а по-късно, под американската окупация, оглавяваше Афганистан. На срещата на клуба Валдай 59-годишният Карзай седеше отдясно на Владимир Путин. И веднага след руския президент направи голяма реч - която, за съжаление, не предизвика реакция от експертите, събрани в залата. Карзай остана в сянката на Путин - междувременно речта му съдържаше много важни послания, адресирани до Русия.

Трябва да ви напомня кой е Карзай. Той води Афганистан в продължение на 13 години: от времето на американското нахлуване до есента на 2014 г., когато се състояха последните президентски избори, където вече нямаше право да бъде номиниран за трети мандат. С Путин Карзай е познат от десетилетие и половина - от 2002 г. насам. И сега бившият президент остава един от най-влиятелните политици в Афганистан. В края на краищата той оглавяваше Афганистан до голяма степен, защото беше водач на едни от най-могъщите кланове в основния племенни съюз на пущуните - основните жители на тази страна. Американците заложиха на него и го поставиха на власт. След това, с този "избор", се примириха и други афганистански племена и народи.

Освен, разбира се, талибаните, които не признават американската окупация и запазват контрола си върху голяма част от страната. Първоначално американците се опитаха да се борят сами срещу талибаните. Но след това, като се увериха, че не е възможно да ги победят, започнаха, от една страна, да се откупуват от местните командири, и от друга страна, се опитваха да прехвърлят тежестта на борбата върху официалната афганистанска армия.



Войната между пущуните във властта и пущуните при талибаните, разбира се, не се харесва на самите пущуни, така че с никакви успехи и чужди ръце американците не се сдобиха. Още до края на нулевите години беше ясно, че е необходимо САЩ да напуснат Афганистан - и това беше обещано от кандидата за президент Барак Обама.



Но нито той, нито Тръмп, който го последва, не направиха това. Въпреки това, Тръмп обяви, че американците ще се фокусират върху борбата с поддръжниците на ИДИЛ * в Афганистан и ще привлекат към преговори талибаните, които се отказват да изградят афганистанската държавност (т.е. от намеса във вътрешните работи на страната).

/рус.ез./

Сразу же после августовского выступления Трампа Карзай, пусть и ранге экс-президента резко раскритиковал его. Потому что он давно уже пытался стать более самостоятельным – чем дольше правил Карзай, бывший изначально одновременно и марионеткой, и влиятельной фигурой, тем более независимым от американцев он становился:

«Я решительно выступаю против новой стратегии США в отношении Афганистана, так как она противоречит национальным интересам страны, – сказал тогда Карзай в интервью «Известиям», – Я выступаю категорически против увеличения роли частных военных корпораций в американской кампании в Афганистане. Это нарушает национальный суверенитет и конституцию, продлит конфликт и усилит кровопролитие в Афганистане».

И вот теперь Карзай приехал в Сочи. В его выступлении было прямое обращение к России – помочь убедить американцев признать, что они потерпели поражение в Афганистане:

«Сегодня я являюсь одним из основных критиков политики США в Афганистане не потому, что я критик Запада, на самом деле я демократ по убеждениям, у меня западное образование и мне нравится их культура. Но я против их политики, потому что она не успешна, и потому что она ведет к огромному количеству проблем и подъему экстремизма, радикализма и терроризма.

Я против политики США, потому что под их наблюдением и при полном контроле нашего воздушного пространства, наших военных всей этой сверхдержавой в Афганистане появился ИГИЛ. Как возможно было такое появление через 14-15 лет после того, как США появились здесь, со всеми ресурсами и деньгами? Почему сейчас нет международного сотрудничества с США в Афганистане, как раньше?

Я сейчас нахожусь в России. У России есть сомнения по поводу работы США в Афганистане. Почему Китай не видит это таким же образом? И у Ирана есть проблемы с операциями США в Афганистане.

Таким образом, как гражданин Афганистана в центре всей этой глобальной игры я предлагаю для наших союзников США следующее. Мы все будем успешными, если вы нам скажете, что вы провалились, и мы поймем, Россия поймет, Китай это поймет, Иран, Пакистан, все поймут, и Индия поймет. Мы видим все признаки провала. Но если вы этого не признаете, тогда подобная игра не будет закончена».

То есть Карзай предлагает США признать свое поражение в Афганистане. И хотя он не говорит прямо о выводе войск, понятно, что именно это и имеется в виду:

«Единственный путь вперед таков – США в Афганистане должны начать соблюдать новые условия взаимодействия с нашим народом.

США в Афганистане должны вновь работать с нашими соседями и с великими державами мира – это прежде всего Китай, Россия, Индия – с помощью ключевых, понятных, прозрачных целей. Учитывая это, международное сообщество должно поддержать афганский механизм разрешения всех тех проблем, которые существуют.

Сегодняшний механизм, самый лучший, доступный нам – это Высший совет афганского народа или Лойя Джирга... Я надеюсь, поскольку здесь находится Президент России, и мы ждем многого от нашего друга, исторического союзника и соседа, что Россия будет более активно работать с США и с Западом по вопросу Афганистана, протянет руку помощи Афганистану для того, чтобы мы создали свои собственные механизмы разрешения тех проблем, которые существуют».

Карзай ни разу не произнес слово ШОС. Но понятно, что именно эта организация, в которую входит Китай, Россия, Индия, Пакистан, все центрально-азиатские страны, соседи Афганистана, должна стать гарантом национального примирения в Афганистане.

Грубо говоря, Карзай просит Россию способствовать внутриафганскому урегулированию. Ведь пока американские войска стоят в стране, ни о каком полноценном участии талибов во власти не может быть и речи. США для талибов оккупанты – и они должны уйти, или хотя бы объявить о предстоящем выводе войск.

Готова ли Россия к более активной роли в Афганистане? Естественно – уже через короткое время после американского вторжения в эту страну в Москве начали подозревать, что настоящая цель американцев состоит в том, чтобы просто закрепится в центре Евразии. В этой ключевой точке, позволяющей при необходимости давить и на Иран, и на Китай, и на Россию (через страны Центральной Азии). И хотя присутствие американцев терпели, но с каждым годом все больше уделяли внимание как ситуации в стране, так и поискам вариантов по выдавливанию США из Афганистана.

Да и для Китая, как и для России вопрос американского присутствия в Афганистане становится все более болезненным – ни нам, ни китайцам не нужны вечные американские базы, что называется, у наших ворот. К тому же у Пекина большие виды и на афганские недра, и, главное, на Новый шелковый путь, пролегающий к северу и югу от Афганистана. Чтобы перевозки по нему были спокойными, нужно замирить страну гор.

В этом году Россия впервые заявила о необходимости вывести американские войска. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сказал, что США необходимо вывести свой контингент из страны, которая уже фактически является «мировым инкубатором международного терроризма»:

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась».

В ответ Вашингтон обвиняет Москву в заигрывании с талибами, и даже в поставках им оружия – хотя все понимают, что единственный путь к афганскому урегулированию лежит через примирение Кабула и Талибана и вывод американских войск. Хамид Карзай просит Путина помочь ускорить этот процесс, для начала принудив американцев признать свое поражение.

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* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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