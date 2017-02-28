/Поглед.инфо/ 89-ата церемония по награждаване на Американската академия за филмови изкуства "Оскар" приключи със скандал.

Организаторите объркаха пликовете с наградите и за победител в категорията "най-добър филм" бе обявен "La La Land". Веднага след това поправиха грешката: истинският победител на "Оскар" се оказа филмът "Moonlight". Социалните мрежи веднага избухнаха: за виновник за грешката се обявиха "руските хакери", подсигурени от "агент на КГБ." "Силно надценените руски хакери са играли ключова роля в изхода на номинацията за най-добър филм на Оскарите 2017," пише с ирония сайта WarrenandFaye-kNews. Подобна насмешка се чете и в сайта на The Red Pill. „Дали в Холивуд вече не обвиняват и самия Путин?”, пита с ирония ползувател. «Уорън Бити е таен агент на несъществуващото КГБ, но все още работи за Путин и Тръмп. Конгресът трябва да се намеси», пише друг ползувател с ник Дан.

(рус.ез.)

Агент КГБ и русские хакеры: реакция соцсетей на ошибку организаторов «Оскара»

89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар» завершилась скандалом. Из-за ошибки организаторов, перепутавших конверты, победителем в номинации «Лучший фильм» назвали «Ла-Ла Ленд». Однако уже после того, как съёмочная группа фильма поднялась на сцену, было объявлено: настоящий обладатель «Оскара» — картина «Лунный свет». Ошибка стала ключевым моментом церемонии — пользователи соцсетей предположили, что в накладке виноваты «русские хакеры», которые заручились поддержкой «агента КГБ». После казуса с главной номинацией «Оскара» пользователи соцсетей наперебой выдвигали версии, что же послужило причиной ошибки. Многие из них уверены: церемония в Лос-Анджелесе подверглась атаке «русских хакеров». «Русские хакеры», — лаконично констатирует пользователь Denis Sysoev.

Разделяют эту ироническую точку зрения и вне рунета. «Когда выясняешь, что русские хакеры устроили Оскаргейт», — пишет The Red Pill. «Сильно переоценённые русские хакеры сыграли ключевую роль в исходе номинации за лучший фильм на Оскаре-2017», — с издёвкой пишет WarrenandFaye-kNews. «Кто-нибудь в Голливуде уже обвинил Владимира Путина?» — интересуется Piers Morgan. «Не в этот раз, Россия. Не в этот раз», — пишет Kevin Flood.

Не осталась без внимания и личность вручавшего статуэтку 79-летнего актёра и режиссёра Уоррена Битти. В соцсетях иронично выдвигались версии, что Битти — не кто иной, как агент КГБ, который трудится на благо Путина и Трампа. «Уоррен Битти — секретный агент несуществующего КГБ, всё ещё работает на Путина и Трампа. Нужны слушания в конгрессе», — пишет пользователь под ником Dan.

Сам же Битти так объяснил свою ошибку. «Я взглянул на карточку и подумал: «Очень странно, потому что тут написано «лучшей актрисе». Может, была допущена опечатка. Не знаю, что произошло. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова актёра LAT Entertainment.

Тему ошибочного конверта с именем победителя связали с исходом выборов президента США. Но есть и те, кто заранее предугадал финал церемонии. В начале февраля издание The Huffington Post в своей сатирической статье сообщило, что раскусило «самый вероломный план Владимира Путина».

В материале отмечалось, что на самом деле конечная цель Путина — подтасовать результаты премии «Оскар», гарантировав победу фильму «Ла-Ла Ленд».

Однако пользователи не могут понять: если была допущена ошибка и перепутаны конверты двух последних номинаций, то... «Почему на сцене одновременно было ТРИ конверта», — изумляется Britcaligirl.

Несмотря на неоднозначную обстановку вокруг вручения статуэтки «Оскара», в любви к фильму «Лунный свет» уже признались обладательница этой престижной премии за лучшую женскую роль Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и многие обычные пользователи. «Так рада за вашу заслуженную победу на «Оскаре», — радуется Pamela Taylor.

Хотя сами победители в главной номинации вечера, кажется, пока не осознали произошедшего. Особенно самые маленькие из них. Выход съёмочной группы «Лунного света» из зала засняла журналист LA Times Эми Кауфман.

Пользователи также провели параллель с ошибками организаторов других крупных мероприятий. «И ещё коротко об Оскаре-2017», — пишет Yulya Gritskevich, вспоминая ошибку ведущего конкурса «Мисс Вселенная — 2015» Стива Хорви, который назвал победительницей колумбийку Ариадну Гутьеррес Аревало. Но затем ведущий понял, что ошибся, и отдал корону филиппинке Пие Алонсо Вурцбах. Накладка на церемонии награждения в Лос-Анджелесе — не единственное, в чём обвиняют «хакеров из России».

По мнению американских официальных лиц — и западных СМИ, которые активно эту информацию транслировали — хакеры из России повлияли на победу Дональда Трампа в выборах в США. В Демократической партии уверены, что именно Москва виновата во взломе партийных серверов и, как следствие, в победе республиканца.

Обвиняли «хакеров из России» и в кибератаках на Великобританию, Германию, где скоро пройдут выборы, Францию, банки США и даже сайт Саакашвили.

Не остались без внимания и «вторжение» RT в эфир канала правительственных трансляций C-SPAN, в котором также обвинили Москву, и утечка заключительной серии четвёртого сезона сериала «Шерлок», и даже препятствование получению Нобелевской премии мира президентом Украины Петром Порошенко.