/Поглед.инфо/ Доколко опасен за НАТО и САЩ е създаденият в Русия невидим изтребител от пето поколение, както и нейният ядрен арсенал, съвременната и високотехнологична противо-въздушна отбрана, противоспътниковите оръжия, сухопътните войски и подводният флот? Възникналото между Русия и НАТО напрежение продължава да поставя на експертите много въпросителни.

Аналитичният център на американското издание The National Interest наскоро публикува серия от публикации за техническите постижения и успехи на руските военни конструктори. Дава се информация за новите противоспътникови оръжия, за танк Т-14 «Армата», за средствата на противо-въздушната отбрана, за плановете за създаване на хиперзвуков изтребител от шесто поколение и за още много други неща. Например, Русия е провела успешен опит за изстрелване на ракета "Нудоль" , предназначена за прехващане на спътници, изведени в орбита. Русия ускорено модернизира своите въоръжени сили и има значителен успех в това направление, се сочи в публикациите на The National Interest и в други издания.

(рус.ез.)

Что произойдет, если Россия и НАТО развяжут войну (или если начнется третья мировая война)

Насколько опасен для НАТО и США создаваемый в России истребитель-невидимка пятого поколения, а также ее ядерный арсенал, современная и высокотехнологичная противовоздушная оборона, противоспутниковое оружие, сухопутные войска и подводный флот?

Возникшая между Россией и НАТО напряженность заставляет многих специалистов внимательно анализировать этот вопрос, а также изучать нынешнее состояние российской армии, ее вооружение и технические достижения. Делается это для того, чтобы лучше понять характер угроз, которые может создавать Россия.

Естественно, российские военные маневры и аннексия Крымского полуострова заставили многих аналитиков из Пентагона заняться изучением и оценкой модернизации вооруженных сил, а также состояния войск, боевой техники и оружия этого военного гиганта времен холодной войны.

Россия явно хочет показать, что она в состоянии создать противовес и сдержать Североатлантический альянс. Однако некоторые исследователи российской армии и ее нынешнего состояния сомневаются в способности русских создать реальные проблемы НАТО в ходе длительных и масштабных военных действий.

Тем не менее, Россия добивается все новых успехов в военной области, и многие эксперты и аналитики из Пентагона выражают обеспокоенность по поводу расстановки натовских сил в Восточной Европе и сомневаются в том, что их будет достаточно, чтобы удержать Россию от возможного вторжения в этот регион.

Более того, оказываемое на Россию экономическое давление не застопорило стремительный процесс модернизации вооруженных сил. Москва увеличивает свой военный бюджет, несмотря на то, что ее армия сегодня это лишь малая часть того, чем обладал Советский Союз на пике холодной войны в 1980-е годы.

Территория и протяженность внешних границ этого бывшего гиганта времен холодной войны заметно уменьшились по сравнению с 1980-ми годами, однако российские наземные, воздушные и морские силы пытаются быстро развиваться, переходят на более высокий технологический уровень и настойчиво разрабатывают боевые платформы нового поколения.

Обычный и ядерный арсенал России это лишь малая часть того, что у нее было в годы холодной войны, однако Москва создает новые подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, малозаметный истребитель Т-50, ракеты нового поколения, а также современное индивидуальное оружие и экипировку для солдат сухопутных войск.

Аналитический центр The National Interest недавно опубликовал серию сообщений о технических достижениях и успехах российских военных конструкторов. Там есть информация о новом противоспутниковом оружии, о танках Т-14 «Армата», о средствах ПВО, о предварительных планах создания гиперзвукового истребителя шестого поколения и о многом другом. Россия однозначно делает упор на модернизацию своих вооруженных сил и добивается значительных успехов на этом направлении, отмечается в сообщениях The National Interest и других изданий.

Например, The National Interest пишет о том, что Россия провела успешный испытательный пуск ракеты противоспутникового перехвата «Нудоль» с прямым выведением на орбиту.

«Это второе испытание нового оружия, которое способно уничтожать спутники в космическом пространстве. Очевидно, пуск был произведен с космодрома Плесецк, находящегося к северу от Москвы», — говорится в сообщении The National Interest. Кроме того, редактор этого издания Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) написал о том, что российские воздушно-десантные войска планируют сформировать шесть танковых рот, которые будут оснащены модифицированными танками Т-72Б3М. В течение двух лет эти роты будут доведены до батальонного состава.

Россия также создает боевую машину поддержки танков под названием «Терминатор-3».

В годы холодной войны военный бюджет России составлял почти половину от общей суммы ее расходов.

Сегодня военные ассигнования составляют меньшую долю расходной части российского бюджета. Но несмотря на огромные различия по сравнению с 1980-ми годами, российский военный бюджет снова увеличивается. С 2006 по 2009 годы он вырос с 25 до 50 миллиардов долларов, о чем сообщает Business Insider. А в 2013 году он составил 90 миллиардов.

В целом, в годы холодной войны неядерные силы России по своим размерам были примерно в пять раз больше, чем сегодня.

По сообщениям globalfirepower.com, в 2013 году численность личного состава на действительной военной службе составляла 766 000 человек, а в резерве находилось 2,4 миллиона. В годы холодной войны в рядах российской армии служили от трех до четырех миллионов человек.

По тем же оценкам за 2013 год, в вооруженных силах России имеется более трех тысяч самолетов и 973 вертолета. На земле у России 15 тысяч танков, 27 тысяч боевых бронированных машин и почти шесть тысяч самоходных артиллерийских установок. Конечно, по своей численности российская армия гораздо меньше, чем в период холодной войны, однако она прилагает немалые усилия по модернизации и поддержанию в боевом состоянии своих механизированных средств и платформ. Танк Т-72, например, с момента его создания в 1970-х годах прошел множество модернизаций и усовершенствований.

Что касается российского военно-морского флота, то globalfirepower.com оценивает его боевую мощь в 352 корабля. Среди них один авианосец, 13 эсминцев и 63 подводных лодки. Черное море является стратегически важной акваторией для России в экономическом и геополитическом плане, так как оно дает ей выход в Средиземноморье.

Аналитики также отмечают, что в 80-е годы для российских вооруженных сил было изготовлено огромное количество обычного и ядерного оружия, начиная с реактивных снарядов и ракет, и кончая эффективными средствами ПВО.

По мнению экспертов, ракеты С-300 и С-400 особенно эффективны при условии их тщательного обслуживания и модернизации.

Ссылаясь на российские средства массовой информации, The National Interest сообщает, что русские в настоящее время испытывают новый зенитно-ракетный комплекс С-500, способный поражать цели на удалении до 200 километров.

В небе у русских летают созданные в 1980-х годах истребители Су-27, которые задействуются практически на всех стратегических направлениях.

Су-27 часто сравнивают с американским истребителем F-15 Eagle. Российская машина оснащена двумя двигателями, обладает высокой маневренностью и предназначена в основном для завоевания превосходства в воздухе.

Военные игры Rand

Хотя многие эксперты утверждают, что НАТО благодаря численности своих войск, огневой мощи, превосходству в воздухе и технологиям в ходе масштабных боевых действий в конечном итоге одержит победу над Россией, это отнюдь не опровергает выводы исследования, проведенного некоммерческой организацией RAND, которые были опубликованы в прошлом году. Там говорится, что НАТО окажется в чрезвычайно трудном положении, если Россия осуществит вторжение в прибалтийские страны.

Организационная структура вооруженных сил НАТО в Восточной Европе не обеспечит решительный отпор российскому агрессору в случае вторжения Москвы в соседние Латвию, Литву и Эстонию, говорится в выводах RAND.

Проведя серию военных игр, в которых «красные» (российские войска) и «синие» (силы НАТО) вели боевые действия по различным сценариям на театре прибалтийских стран, RAND в своем докладе «Укрепление сил сдерживания на восточном фланге НАТО» (Reinforcing deterrence on Nato's eastern flank) сделала вывод о том, что для успешной обороны этого региона НАТО потребуется намного больше авиации и сухопутных войск, чем развернуто там в настоящее время.

В частности, авторы исследования призывают НАТО разработать стратегию, аналогичную концепции воздушно-наземной операции, которая была создана в 1980-е годы на пике холодной войны. В то время в Европе размещалась группировка американской армии численностью несколько сотен тысяч человек. Ее цель заключалась в сдерживании возможного российского вторжения. Американские военные рассказали Scout Warrior, что сегодня в Европе всего 30 тысяч военнослужащих США.

В исследовании RAND говорится о том, что если НАТО не создаст для защиты Восточной Европы силы сдерживания в составе как минимум семи бригад с соответствующими средствами огневой и воздушной поддержки, Россия сможет захватить прибалтийские страны всего за 60 часов.

«В нынешнем состоянии НАТО не в силах успешно оборонять территорию своих самых незащищенных членов. Многочисленные военные игры с участием самых разных военных и гражданских экспертов убедительно показали, что российским войскам понадобится 60 часов, чтобы дойти до эстонской столицы Таллина и латвийской Риги. После столь быстрого поражения у НАТО останется очень мало вариантов действий», — говорится в исследовании RAND.

Концепция воздушно-наземной операции, которой пользовались американцы и их союзники по НАТО в годы холодной войны, среди прочего предусматривала четкое взаимодействие между крупными и высокоманевренными боевыми механизированными группами сухопутных войск и штурмовой авиацией. В рамках этой концепции удары с воздуха по тыловым объектам материально-технического обеспечения должны были ослабить противника и передовые средства его огневой поддержки. В результате такого воздушно-наземного взаимодействия крупные сухопутные соединения могли легко продвинуться вперед, прорвав передовую линию обороны противника.

В случае стремительного наступления русских в Прибалтике у НАТО будет очень мало доступных вариантов действий. Среди них массированное, но рискованное контрнаступление, угроза применения ядерного оружия или просто безвольное согласие на российскую аннексию этих стран.

В исследовании рассматривается один из вариантов ответных действий и говорится о том, что понадобится очень много времени на подготовку и проведение массированного контрнаступления, которое, скорее всего, приведет к затяжных боям с большими потерями. Другой вариант — это угроза применения ядерного оружия. Но он маловероятен, а то и полностью нереалистичен в свете американской стратегии сокращения ядерных арсеналов и нежелания использовать ядерное оружие, говорится в исследовании.

Третий и последний вариант, отмечают авторы, это сдача прибалтийских стран и приведение Североатлантического альянса в повышенную готовность в духе холодной войны. Естественно, многие жители прибалтийских стран не согласятся на такой сценарий, а альянс НАТО существенно ослабнет, если вообще не развалится.

В исследовании излагаются конкретные меры, которые необходимо принять для создания надежных и эффективных сил сдерживания.

«Военные игры указывают на то, что сил в составе семи бригад постоянной готовности, включая три танковые бригады, при поддержке авиации, огня артиллерии и прочих наземных огневых средств будет достаточно, чтобы предотвратить стремительный захват прибалтийских государств», — отмечают его авторы.

Рассмотрев в ходе военных игр различные сценарии, участники сделали вывод, что при отсутствии более крупных оборонительных механизированных сил сопротивление НАТО будет быстро сломлено.

«В американских частях и подразделениях нет средств ПВО ближнего действия, а в других натовских войсках они присутствуют в минимальном количестве. Это значит, что сопротивление в ходе вражеского наступления будет оказывать только дежурная авиация, осуществляющая боевое патрулирование, которая будет уничтожена ввиду численного превосходства воздушного противника. Результатом военной игры при таком сценарии стали тяжелые потери „синих" и невозможность провести контрнаступление», — отмечается в выводах RAND.

Латвия, Литва и Эстония наверняка станут первыми целями для России, поскольку все они находятся в непосредственной близости от нее, и долгие годы входили в состав Советского Союза, утверждают авторы.

«Как и на Украине, в Эстонии и Латвии живет немало русских, которые в лучшем случае неравномерно интегрировались в политическую и социальную систему этих стран после обретения ими независимости. Это дает России самооправдание для вмешательства в дела Эстонии и Латвии», — отмечают эксперты.

В исследовании говорится, что размещение дополнительных бригад это дорогостоящая, но необходимая для НАТО мера.

Для создания трех совершенно новых бронетанковых бригадных боевых групп в составе сухопутных войск США понадобятся немалые средства. В целом это обойдется примерно в 13 миллиардов долларов, учитывая боевую технику, артиллерию, средства ПВО и подразделения поддержки и обеспечения. Но значительная часть этой техники, в частности, дорогие танки «Абрамс» и боевые машины «Брэдли», уже имеются в наличии.

Реальная численность натовских войск в Восточной Европе не определена окончательно, и при новой администрации она может измениться. Но НАТО и США уже довольно давно задумались об отправке дополнительных сил и средств на восточный фланг в целях более надежного сдерживания России.

В то же время, Инициатива по обеспечению европейской безопасности, на реализацию которой Пентагон запросил 3,4 миллиарда долларов, предусматривает увеличение группировки войск в Европе, а также создание «передовых запасов», арсеналов огневых средств и «штабной поддержки» натовских сил.

Представители американских сил в Европе рассказали Scout Warrior, что запланировано проведение новых учений солидарности с союзниками по НАТО, и что численность личного состава также может быть увеличена.

Например, с 27 мая по 26 июня прошлого года НАТО провела в Польше и Германии учения «Стремительный ответ-16» (Swift Response 16), в которых участвовали более пяти тысяч военнослужащих из США, Бельгии, Франции, Германии, Британии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.