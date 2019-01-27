/Поглед.инфо/ Надявам се, че никой честен и разумен човек няма съмнения, че Западът си поставя такава задача, не пести пари за нея и няма да се откаже от този курс. Най-изненадващо е, че всички козове са в ръцете му: мощна „пета колона”, услужливи медии, отслабваща руска икономика и обеднели хора. Плюс това, десетки социални деформации и злини, като че ли умишлено се стремят да изкарат хората от кожите им и да ги хвърлят на барикадите на следващата революция. Може би, между другото, има такъв план, но „господарите на парите”, които контролират света и техните национални васали чрез механизми на всякакви реорганизации и шокови терапии, разбира се, няма да ви разкажат за тези планове.

Друго нещо е интересно: защо изтощената, напълно ограбена, отчаяна Русия, в лицето на своя велик народ, все още не е избухнала, не е реагирала на насилието с бунт. Абсолютно безполезно е да се вниква в аргументите на политическите изяви, чийто брой е пряко пропорционален на растежа на нашите проблеми и беди. В този вик и глъч не намери нищо като истината. Попитайте отново: защо?

Но въпросът е, че векът на партиите и декларациите отдавна е изтекъл. Хората се объркаха и отчаяно се опитваха да изградят Божието царство на земята със своите жалки сили и мозъци. Завърши и ерата на класическите социални революции. Дори и нашата злополучна 1991 не може да бъде категоризирана като такава: само комунистите на власт тихо от народа преразпределиха държавната стока в собствените си джобове, наричайки тази плячка революция и капитализъм.

И така, за да разберем какво всъщност се случва, е необходимо в анализа на събитията да отидем много по-дълбоко и по-високо от линейната партийност - в метафизичната или духовна сфера. Кой е двигател на всички революции? Мислите ли, че всеки обиден социален пласт или клас, който завладява властта чрез насилие? Няма начин! Масовото насилие винаги е било прикритие за действие от много по-опасната и отровна движеща сила на революциите, наречена „революционна интелигенция”. Спонтанните въстания отдолу навсякъде, започвайки от Древен Египет, Вавилон и Рим, и завършващи със Степка Разин или „жълти жилетки” във Франция, винаги са били успешно потискани от управляващия елит, състоящ се от революционната интелигенция или нейните потомци.

Сега нека се обърнем към това, което е този феномен - революционната интелигенция и в какви исторически условия е съзряла. След дълъг период на триумф на християнството в Евразия, между Източното православие и европейския католицизъм настъпва разделение. Тъй като последните се отклоняват от божествените основи на християнското Откровение, неизбежното започва: един европейски човек - филистим, търговец, учен - от една страна, започва все повече и повече безцеремонно да диктува на Римската курия, а от друга, да се опитва да се освободи: първо от нея, малко по малко и от Бога. През последните седемстотин години Европа създаде доста революционни интелектуалци - от Мартин Лутер до Лаплас, Дарвин, Фройд, Маркс, Мит и много други, които с яростен ентусиазъм бяха ангажирани с това, което написахме по-горе – да отрекат Бог и да построят новия Вавилон. Всички буржоазни революции, било то холандски или английски, велики френски и не по-малко велики руски - всички са замислени и провеждани от шепа революционна интелигенция, която стана претъпкана и запушена в рамките на християнския живот и съзнание. Исках едно - пълна свобода: от Бог и отговорност към Него, грях и църква. Херцен е описал в дневника си с какъв ентусиазъм, като дете, е скачал на дивана, диагонално запознавайки се с теорията на Дарвин.

Успоредно с това всеки път в епицентъра на революционната лудост се наблюдава някакъв адски стремеж сред прогресивните интелектуалци да отхвърлят образа и подобието на Бог от себе си и другите. Голата проститутка в ръцете на бунтовниците стана символ на Френската революция. В Русия, наред с унищожаването на свещеничеството и гражданската касапница, непосредствено след 1917 г. се развиваше движението „Долу срама!“ И се появиха общини от общ грях.

Историческият опит показва, че революционната интелигенция първоначално е била разделена на два потока: религиозния каинит, възприет от дявола от първите дни на този свят - този поток е безбожен; а светско-вавилонският също е безбожен и анти-църковен, но с акцент върху чисто хуманизма, т.е. разчитането на „светлия ум“, човешката способност да познава и подчинява природата и в крайна сметка „да стане като бог“.

/Рус.Ез./

Мне представляется, что последним и угасающим всплеском энергии революционной интеллигенции, как продукта апостасии (отступление от Бога), как раз и стала февральско-октябрьская революция в России.

Не буду скрывать, что социальная модель советского государства я до сих пор считаю высшим достижением, пределом всех попыток на земле построить кампанеловский «Город солнца». Эту модель никто не свергал, она рухнула под тяжестью собственного возношения и безбожия. Следуя учению Церкви о промыслительности всего происходящего в подлунном мире, всемогуществе Божьей воли и стремлении милосердного Бога спасти для вечной жизни как можно большее число грешников, мы можем твердо сказать: СССР не пал, а развалился, как гнилой плод безбожия, и был устранен Божьей дланью с тем, чтобы высвободить потенциал Христовой церкви – РПЦ.

К этом времени, то есть к рубежу 90-х годов, революционная интеллигенция в России практически зачахла, измельчала, сама себя свела на нет, можно сказать, самоаннигилировалась. Ибо созданный ею в 1917-м году политический режим подорвал и, таким образом, обессмыслил сам источник её исторического возбуждения и воспроизводства – ненавистную дьяволу христианскую Церковь. Освобождаться стало, по сути, не от кого, вот и пели последние «романтики свободы» — Окуджава и Ким, Высоцкий и Визбор – не о «гадине, которую надо уничтожить», имея в виду Церковь из письма Вольтера Екатерине II, а о пустых прилавках, закрытых границах и западном изобилии.

Когда же это самое «изобилие» через подпиленные пронырливыми гайдаровцами железные врата СССР хлынуло на морально-девственные советские социальные просторы, выяснилось, что план потомков русских революционеров и их забугорного начальства имел прямо противоположные мотивации народному благу. Нас буквально залили отходами и помоями гниющего в ересях Запада, чему каждый из нас на свой лад и в свою меру является свидетелем.

Современная остаточная революционная интеллигенция, незаслуженно именуемая под час необольшевиками, на самом деле по своей пассионарности и ярости, то есть как раз по признакам революционной интеллигенции, и в подмётки не годится своим предшественникам. Революционность её сменил конформизм, а интеллигентность – вульгарное жлобство. За примерами далеко ходить не надо: мысленно поставьте рядом Гайдара и его деда или Павку Корчагина. Конечно, до сих пор имеют место попытки реанимировать этот исторический реликт, но получается только хуже. Героическая оппозиция режима Путина, как бы ни подбадривал её Запад деньгами и моральной поддержкой, все эти навальные, корчные, гудковы и иже с ними – суть жалкая скисшая лужица на месте некогда могучей реки. Даже реально недовольные реальным кризисом в России воспринимают призывное блеяние этих «революционеров» с обоснованной опаской: грабли, на которые они зовут народ, уже давно пройдены и испытаны, шишки набиты, западное же спонсорство оппозиции внушает у населения скорее брезгливость и страх, чем надежду и уверенность. Максимум, на что способны эти комедианты – взбаламутить и бросить на штыки полиции самую податливую на лжеэмоции часть населения – подростков и недорослей. Но это ставка заведомо бита, ибо, как уже писалось выше, успешные революции осуществляют не народные массы, а сама революционная интеллигенция, воодушевлённая идеей отказа от Бога и греха.

Как же назвать переживаемый нами этап, и что делать? В Православии используется термин – последние дни. Это когда люди, созданные по образу и подобию Божьему, добровольно, массово и необратимо отступают от Него, предаваясь дьяволу, а в результате столь же неотвратимо деградируют, растлеваются и слабеют, перестают трудиться, воруют, ожесточаются друг на друга, одним словом сами с подачи дьявола делают своё бытие невыносимым. Ибо дьявол испокон веков – лютый враг человека, «лжец и отец лжи», и всей мощью своего падшего ангельского ума, всей силой своего войска демонов и бесов ищет одного – как побольше «поглотить людей». Часто люди, несведущие в библейском миропонимании задают логичный вроде бы вопрос: отчего же Господь не вмешивается в это безобразие, не усмиряет лукавого и гибнущих людей. У нас нет возможности развернуто ответить на этот важный, хотя и наивный вопрос. Скажем кратко: человеку с момента сотворения дарована Богом безграничная свобода, как образу и подобию своему, и если кто-то из нас, зная о Евангелии, не хочет вникнуть в его истины – а там как раз и сказано, как надо правильно жить, — кого винить? Апостол Яков в своем соборном послании, касаясь этой темы писал: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). Во всех своих бедах и невзгодах мы привыкли винить кого угодно или чего угодно, кроме самих себя. От этого и страдаем. Русский народ, ещё не захлёстнутый омерзительной западной апостасией, ещё не потерявший спасательный круг Церкви Христовой, способен даже сейчас, на краю пропасти осознать, что всё дело в нас, в том, что живём не по Христу, а как звери дикие, что безумием своим заражаем и детей своих, приближая страшный финал. В этой парадигме нелепыми и лживыми выглядят «морковки» вроде искусственного интеллекта, цифровой экономики или бегства с земли. Дьявол, если потребуется, через обманутых им творческих людей способен наплодить и вбросить в гущу падшего человечества ещё не один десяток подобных симулякров, «помогающих» людям погасить свой страх верой в прогресс и собственные силы. Господь же говорит: «Яко без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15:5). Грозное предупреждение!

В таком ракурсе картина нынешнего российского и западного бытия предстаёт уже не столько как горький плод человеческой глупости и легковерия (ярчайшим примером которого служила революционная интеллигенция), а как могучее столкновение духовных тектонических плит, решающую спасительную роль в котором играет не большинство, а мизерное меньшинство церковных людей, оставшихся верными Христу. Западу Россия не по зубам, ибо, во-первых, привычные его бикфордовые шнуры измены и обольщения народных масс с помощью продажного «революционного авангарда» по старой схеме начала ХХ века уже не действуют: шипят, пропуская через себя огромные суммы подрывных долларов, но ничего и никого не взрывают. Россия, как справедливо писал Солженицын, за ХХ век изнемогла от революций и жестоких потерь.

Во-вторых, именно здесь, в России, на фоне глобальной апостасии возрождается обновлённый православный и жертвенно верный Христу Народ Божий – тот самый, которого, возможно и не хватило сто лет назад, чтобы удержать страну от крушения в Революцию. Запад истерит, изрыгает в нашу сторону всякие проклятия и насквозь лживые обвинения, подступает к нашим границам, нагло влезает в самое наше нутро (Украина). Физически, военно-политически ему нас не одолеть – и он это понимает. И не только из-за нашего «ядерного щита», но ещё и потому, что в прямых военных столкновениях побеждает не более богатый, а более крепкий духом.

Со времени последней мировой войны прошло более семидесяти лет, и всё это время исторический Запад под присмотром дьявола ускоренно разлагает и духовно разрушает сам себя, сводя свои шансы в прямой схватке с Россией практически к нулю. Изнеженный и наманикюренный западный недоросль ни на что не годен, если речь вдруг зайдет о необходимости переносить кровь, голод и окопные военные страдания. Кто из политологов на наших ток-шоу хотя бы заглядывает в эту сторону, хотя бы краешком сознания касается метафизической и решающей первоосновы происходящего?

Ответ: никто! Далеко не глупые эксперты барахтаются в трясине своих же «частных мнений», перебивают и перекрикивают друг друга, не понимая, что спорят не о главном, а о второстепенном, Истиной же не обладают, а потому только вредят делу, нервируют, запутывают и сбивают с толку простой народ. Впрочем, этот вопрос не столько даже к ним, невольным носителям духовного невежества, сколько к руководству нашими СМИ и их кураторам, которые-то как раз точно знают, что творят.

Между тем Запад через своих клевретов продолжает высасывать из нас последние финансовые соки, давить хозяйственную инициативу снизу, оболванивать и растлевать наше население, в первую очередь молодёжь. Подросшая и окрепшая Церковь могла бы сказать своё веское и правдивое слово, но ей, как и многочисленному самодеятельному Народу Божьему, ведомому самим Христом, — а он исчисляется уже миллионами — правящие космократоры в человечьем или незримо-бесовском обличии успешно затыкают рот, перекрывают доступы в масс-медиа, а с другой стороны, изо всех сил насаждают пошлость, инояз, блуд, продажность – всё то, отчего, потеряв Бога, задыхается и гибнет некогда христианский Запад.

Сколько у нас времени на исправление дел, и что ждёт впереди? Если запущенный «западными партнерами» в сердце «Третьего Рима» хаос и распад ближайшие несколько лет остановить не удастся, меньшее из зол, грозящих нам – это, как и при СССР, невоенное саморазрушение «дома на песке» с погружением в следующую, ещё более жёсткую фазу хаоса. Святой Паисий (Святогорец) на сей счёт так и говорил: «В мире накопилось слишком много (духовной) пыли и грязи, должно сильно подуть».

В каких формах, насколько причудливо и быстро рассыплется карточный домик нынешнего российского истеблишмента, содержащего в себе столь разнонаправленные духовно-неоднородные и скрыто-враждебные клановые элементы? Предвидеть это заранее, разумеется, никому не дано. Тем не менее, вспоминая ветхозаветных пророков, выводивших грядущие бедствия еврейского народа исключительно из его текущего нечестия и вероотступничества, нетрудно предположить, что долго удерживать нынешнюю стабильность народу, выполняющему ту же миссию, что и древний Израиль, не удастся. Господь обязательно и в очередной раз придёт на помощь Своему народу, мобилизует его, изберёт из его рядов лучших не столько по интеллекту, сколько по духу, и уже из этой «закваски» — возможно, в условиях нерядовой турбулентности – переформатирует правящий класс России, чтобы служили в нём только лучшие и достойные. Ещё раз: этот грядущий перелом не станет революцией, ибо время революций уже прошло, но процессом сугубо глубинным и метафизическим, идущим прямо от сердец, наполненных благодатью.

В подобном преображении России – иначе ей не устоять! — вне всяких сомнений будет участвовать и здоровая часть нынешней элиты, которая не успела оторваться от русской почвы и тонким духовным нюхом ощущает необходимость и неизбежность судьбоносного для себя и своих потомков преображения. Турбулентность же (отчасти я даже попытался описать её в антиутопии «Исход», 2008 год), если она удержится в разумных пределах, скорее всякого революционного насилия очистит Россию от относительно тонкого социального слоя предателей и сатанистов. Последние, уже имея на руках иностранные паспорта, парк самолетов во Внуково и столь дорогие их сердцам активы за рубежом, немедленно и со всех ног сбегут из страны, в которой всегда считали себя временщиками. И слава Богу! – меньше будет возни. Угроза вторжения Запада при таком развитии событий кажется ничтожной, ибо, когда начнётся всеобщий Суд Божий, Запад полыхнет хаосом розни и вражды раньше и несопоставимо жёстче нас, ибо глубже пал пред Богом. Так диктуют законы духовного миропонимания, вершащие судьбы мира от Адама до сего дня, сколько бы ни пытались «немного ученые» интеллектуалы противопоставить божественной высшей математике свою детскую таблицу умножения.

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