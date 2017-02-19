/Поглед.инфо/ Интервю с Александър Проханов след завръщането му от Пхенян



Това е третото ми посещение в Северна Корея. Член съм на комитет, който присъжда международната награда на името на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Тази награда се присъжда на хора, които познават техните идеи, тяхната история. Този път поводът за визитата ми в Пхенян беше присъждането на наградата на професор от Япония.

Пристигнах пет дена след като корейците извършиха изпитанието на своите ракети. Подобни са на нашите "Топол" и са неуязвими за противника. Най-сложното в тези машини е тяхната електроника, тяхната система за насочване, която им позволява да преодоляват големи пространства без да изпускат целта. Това определено беше празник за корейската цивилизация. Малка страна с малък народ е в състояние да създаде термоядрена индустрия, която от само себе си води до развитието и на други отрасли. Повтарям, така те отстояват своята независимост и сигурност. Което не може да се каже за много от днешните съвременни, но покорени от Америка страни. Корея е опасна за про-американската част на света не със своите ракети, а със своята воля да отстоява независимостта си.

(рус.ез.)

Александр Проханов: Северная Корея страшна для США не ракетами, а волей к независимости

Об этом писатель-буревестник заявил после возвращения из Пхеньяна в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Александр Андреевич, вас с возвращением из командировки!

- Спасибо. Ваше внимание я очень ценю.

Это моя третья поездка в КНДР. Я являюсь членом такого - очень высоколобого для Северной Кореи Комитета - по вручению международных премий имени Ким Ир Сена и имени Ким Чен Ира.

Эти премии присуждают людям, приверженным их идеям, их истории - друзьям, одним словом. И вот я как раз являюсь таким членом Комитета, и одновременно - лауреатом премии Ким Ир Сена. И мы ездили в Пхеньян для того, чтобы наградить еще одного лауреата - профессора из Японии.

Что самое важное - я был там сразу же, буквально через пять дней, после того, как корейцы совершили свои ракетные пуски.

- Да, вот это я хотел как раз спросить ...

- Они совершили пуск целой серии ракет средней дальности, которые ошеломили. И Японию, и Америку, и Китай, наверное, весь мир. И ошеломление это было связано не просто с успешным запуском и с массированностью этого запуска, а с тем, что для Кореи эти ракеты являются ракетами абсолютно нового типа.

При сборке этих ракет на полигонах присутствовал сам корейский лидер Ким Чин Ын. Он смотрел на все эти детали, вдохновлял рабочих.

Это был обряд, мистерия, богослужение - собрать эти ракеты. И ракеты эти были важны тем, что, во-первых, они были впервые на твердом топливе, а не на жидком.

Это целый этап для ракетостроения. А потом - они были мобильными на пусковых установках, которые перемещаются. Они напоминают наши "Тополя". Они неуязвимы для противника...

- Вы это все по телевизору видели? Да? Я так понял...

- Я все это слышал из уст представителей принимающей стороны, которые были очень изумительны по отношению ко мне.

И самое сложное, конечно, в этих машинах - именно их электроника, их система наведения. Система, которая помогает им двигаться по большим пространствам, не выпуская из прицела цели.

Это было определенное торжество корейской цивилизации. Крохотная страна с маленьким народом оказалась способной создать вот эти термоядерные отрасли, которые сами по себе тоже влекут за собой развитие других отраслей.

И, повторяю, именно этим они обеспечивают себе независимость и безопасность. Чего не скажешь о многих нынешних современных, покоренных Америкой, странах.

- Но смотрите - почему весь мир всполошился? И так остро это все обсуждалось - что вот у Северной Кореи появилось такое оружие. Ну, вы же знаете - во всем мире боятся просто, что страна неуправляемая, что ее лидер неуправляем, что они могут, мягко говоря, пойти на какую-то такую... Ну, я не хочу здесь - какие-то эпитеты... На какой-то не верный шаг по отношению к любому государству планеты. То есть - агрессивные планы могут реализовать.

- Нет, Корея для остального проамериканского мира страшна не своими ракетами, а тем, что у нее есть воля к независимости. И они эту волю реализуют на протяжении огромного количества лет. Многие великие страны пали перед лицом Америки. Многие великие страны смирились и пустили к себе американских философов, военных, социологов и экономистов.