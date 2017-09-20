/Поглед.инфо/ Авторът, известният аналитик Александър Роджерс, привежда най-главните факти за реално съществуващата война между Запада и САЩ срещу Русия в икономическата, военно-политическата и информационните сфери.

Той формулира извода защо за Съединените щати нещата се влошават; и защо в Русия (и в страните на BRICS като цяло), както и в Сирия и Донбас, нещата се подобряват.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Как сливаются США — почему мы побеждаем

Годами я говорю одно и то же: война всегда идёт в трёх измерениях – в информационном, в экономическом и лишь в последнюю очередь в военном.

В экономическом измерении:

1. Россия вышла из незначительной рецессии (спровоцированной не санкциями, а структурной перестройкой экономики, о которой я уже писал) и прогнозирует к концу года рост ВВП на 2%.

2. Венесуэла отказывается от использования доллара в торговле нефтью (с переходом на расчёты в юанях, рублях и евро). Ранее о таком же намерении заявлял Иран, а Россия на московской и петербургской биржах уже проводит тестовые торги нефтью в рублях. «Нефтедоллар» стремительно теряет свой нефтяной статус.

3. Недавно созданный банк БРИКС также будет осуществлять кредитование не в долларах, а в национальных валютах.

4. Потери США от двух ураганов оценивают в 300 миллиардов долларов, а к берегам США уже подходит «Хосе» и метеорологи заявили о появлении ещё одного урагана – «Марии».

5. США угрожают отключить Китай от своей финансовой системы.

6. Китайцы обрушили курс BitCoin на 35% (то ли ещё будет).

7. Американские интернет-аукционы eBay и Amazon обложат налогами в России.

8. «Сименс» отказалась модернизировать украинскую ГТС, чтобы не рисковать своими российскими контрактами.

9. В США третий месяц наблюдается рецессия – розничные продажи товаров падают, а ранее объявленные статистические данные пересмотрены в сторону уменьшения. При этом наблюдается рост розничных цен, так что показатели в физических величинах (штуках, килограммах и так далее) ещё хуже. Промышленное производство в США также падает, что подтверждает эту динамику.

10. В октябре ФРС планирует начать политику «долларового пылесоса» (противоположность ранее запущенных программ «количественного смягчения»), то есть политику изъятия долларов из оборота. С 2008 года только регулярные вбросы на фондовый рынок долларовой наличности в больших объёмах помогали держать рост индексов фондовых бирж. Но с приходом противоположной политики «бычий» тренд должен закончиться и начнётся «медвежий» (на понижение). Что, скорее всего, приведёт к разорению большого количества биржевых игроков, торгующих на заёмные деньги (о чём я также уже писал) и вызовет новую волну кризиса.

11. Мост в Крым строится с опережением графика. И самая сложная часть строительства уже позади.

В военно-политическом измерении:

1. В Сирии правительственные войска контролируют уже порядка 70% территории страны, ИГИЛ и другие группировки «бармалеев» контролируют в основном пустыню, крупных городов под их контролем уже не осталось. Дейр-эз-Зор, бывший в окружении четыре года, деблокирован. Несколько ключевых лидеров террористов убито точечными ударами российских ВКС. Окончательный разгром террористов теперь всего лишь вопрос времени, и не вызывает ни у кого сомнений (кроме одинокого фаната ИГ Эль-Мюрида, до сих пор твердящего «конец Асада близок»).

2. На Украине режим Порошенко по-прежнему ничего не может сделать с не признающими госпереворота республиками. Более того, ВСУ разлагаются изнутри. Только официально среди «вытиранов АТО» свыше 500 самоубийств, регулярные перестрелки (как пьяные, так и связанные с попытками дезертирства), многочисленные случаи самовольного оставления позиций целыми подразделениями.Из вопроса о миротворцах ничего на данном этапе не выйдет (как и из Минских соглашений), потому что для введения миротворцев нужно согласие обеих сторон, а Киев с Донецком не договорятся, ибо у них кардинально противоположное видение, куда и зачем нужно вводить миротворцев. Это очередная дипломатическая болтология, на которую не нужно обращать внимания.

3. «Вторжение» Саакашвили на Украину наглядно продемонстрировало:

а) слабость режима Порошенко;

б) наличие противоборствующих сил Порошенко, которые достаточно консолидировались для прямого противостояния с ним;

в) фактический раскол страны на сферы влияния (олигархические вотчины);

г) готовность как минимум части американских и европейских элит поддержать свержение Порошенко (на это указывают как действия властей Польши, так и наличие среди группы поддержки Саакашвили американского агента Наливайченко).

4. Польша активно грызётся с Германией. Регулярные обмены резкими заявлениями, требования выплаты почти 50 миллиардов евро с польской стороны и угрозы прекратить европейское субсидирование Польши с немецкой.

5. Соединённые Штаты остаются на грани гражданской войны. Продолжаются массовые столкновения в США, продолжаются сносы памятников конфедератам, продолжается борьба между «клинтонитами» и «трампистами» на всех уровнях, начиная с подковёрных игр в Вашингтоне и заканчивая уличными столкновениями между рядовыми сторонниками и противниками.

6. Готов признать независимость Каталонии в случае позитивного результата референдума, который Мадрид считает незаконным. Вот вам ещё одна потенциальная линия конфликта.

7. Конфликт в треугольнике Брюссель-Мадрид-Лондон вокруг принадлежности Мадагаскара после выхода Британии из ЕС.

8. Союз России и Китая последовательно усиливается и укрепляется.

9. КНР и РФ поддерживают правительство Мадуро в Венесуэле. В результате несколько месяцев попыток устроить там майдан до сих пор ни к чему не привели.

10. Американцы продемонстрировали всему миру, что не могут ничего сделать даже маленькой, но непокорной Северной Корее.

11. Приглашает российский флот свободно пользоваться портами Филиппин. Американцам такого разрешения не предоставлено.

Американские агенты влияния отчаянно пытаются компенсировать это в информационном пространстве:

1. Запустили откровенно тупой фейк про «прекращение поддержки Донбасса» (Песков уже опроверг).

2. Пишут притянутые за уши статейки «и вовсе в России нет роста промышленного производства и ВВП, лично я со своего дивана этого не вижу».

3. Продолжают мантры про «технологическое отставание от США непреодолимо». А «ракеты у нас покупают из жалости» и «ничего страшного, что ни одной новой АЭС построить не могут – кому они вообще нужны?». И «вы лучше на капитализацию Apple и Facebook посмотрите!».

4. От предложения Путина о введении миротворцев на линию разграничения совершенно синхронно впали в истерику режим Порошенко и российские «путинслильщики». Обосновывают они это по-разному, но степень истерики у них одинаковая. Потому что конец войны – это конец и для одних, и для других.

Но всё это работает очень слабо. На волне реально позитивных моментов вопли «всё плохо, мы все умрём» большинством как-то не воспринимаются.

Оппо, простите, зиционеры в отчаянии. Заслуженная «стрелка осциллографа» России Юлия Латынина сожгла свой старый автомобиль ради страховки и «стремительным домкратом» уехала за границу, корчить там из себя «жертву рижыма». Мальцев и Иванов просекли фишку с «сбежать и вот мои банковские реквизиты» ещё раньше.

Даже муниципальные выборы в России прошли вяленько. Ни один оппозиционер не смог найти нарушений – это когда же такое вообще было?!

Вконец замучил оппозицию кровавый терран своими многоходовками. Ему уже и красные линии чертили, и чёрные метки приносили, и точки невозврата под ноги подкладывали, и «вот теперь точно сольёт» рассказывали – а ему всё нипочём.

В общем, готовьтесь: по мере того, как дела у США будут идти всё хуже, а в России (и у БРИКС+ в целом тоже), Сирии и на Донбассе всё лучше, истерические вопли про «всё пропало» будут переходить сначала в визг фальцетом, а затем и вовсе в ультразвук.

Они же не уточняют, что «всё пропало» персонально у них – у тех, кто ставил на крах России.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели