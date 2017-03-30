/Поглед.инфо/ Моля да ми се обясни, какво могат да обсъждат помежду си представители на три неуспешни държави, по западному – failed states? И дори да обсъждат съдбата на четвърта страна – Беларус, която не зависи от тях? Вчера във Варшава се откри VIII-та асамблея на сеймовете на Литва и Полша, и на Върховната Рада на Украйна. И там се опитват – по наставления на западните им господари – да възродят мъртвородената идея за „Междуморието” (Intermarium) – щит от държави простиращи се по западната граница на Русия от Балтийско до Черно море.

Както заяви председателят на Сейма на Литва, „най-голямо внимание отделихме на въпросите, свързани с Беларус, тъй като те са от особено значение за Литва, Полша и Украйна." Това наричаме "Да ме оженят, без моето знание” (аналогичната българска поговорка пък гласи: „Правят си сметката без кръчмаря.")

Украйна, изпаднала в нищета, произвол и бандитизъм, буквално се разпада. Литва страда от хронична безработица и масова емиграция. В продължение на 25 години Украйна и Литва загубиха една трета от населението си и значителна част от БВП. Полша се готви да се присъедини към тях в най-близко бъдеще. Милиони поляци отиват да работят в други страни. Относителното благосъстояние на тази страна се дължи само на стотиците милиарди кредитни пари, давани от ЕС, които през 2018-2019 г. окончателно ще секнат. В Полша също се очакват сътресения. Чие бъдеще следователно могат да решават подобни лузъри?

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Межиморье — попытка номер восемь

Вчера в Варшаве открылась VIII Ассамблея Сеймов Литвы, Польши и Верховной Рады Украины.

Некоторым всё неймётся, и они пытаются, строго по методичкам своих западных хозяев, оживить мертворождённую идею «Межиморья» (Intermarium).

Как заявил председатель литовского сейма, на очередной бессмысленной говорильне собираются обсуждать Беларусь. Дословно «На ассамблее много внимания уделим вопросам, связанным с Беларусью, поскольку они особенно актуальны для Литвы, Польши и Украины».

Это называется «Без меня меня женили».

Вот объясните мне, что могут обсуждать между собой представители трёх failed state? И, тем более, обсуждать судьбы четвёртой страны, которая от них никак не зависит.

Ведь Украина и Литва за 25 лет потеряли треть населения и существенную часть ВВП, а Польша готовится присоединиться к ним в самом ближайшем будущем.

Из Польши миллионы поляков выехали на заработки в другие страны, а относительное благосостояние держится только на сотнях миллиардов кредитных денег, выданных Евросоюзом. А в 2018-19 годах этот ручеёк европейских денег будет окончательно перекрыт, и ущербность и убыточность польской экономики сможет проявить себя в полной мере. Я думаю, что поляков ждёт резкое падение уровня жизни, в результате которого им будет уже не до имперских амбиций, не до «сходних кресов» и не до поддержки белорусских «змагаров».

Украина свалилась в нищету, произвол и бандитизм, буквально разваливается на части. Литва страдает от хронической безработицы и массовой эмиграции. Польшу также скоро ждут потрясения.

И чьё будущее могут решать подобные лузеры? На каком основании? Какими рычагами и ресурсами?

С какой стати они включили РБ в свою «сферу интересов»? Лукашенко давал на это своё добро? Соглашался участвовать в «Интермариуме»? Или может остальные белорусы массово мечтают стать польской колонией (кучка убогих змагаров не в счёт)? Может забыли зверства бандеровцев в Хатыни и других белорусских городах и деревнях? Очень сомневаюсь.

Что эти failed state могут обсуждать в отношении Беларуси? Что могут ей предложить? «Будьте холуями запада, как мы»? Но русофобия уже даже не оплачивается. Тогда может «Вымирайте с нашей скоростью»? Что-то как-то не слишком привлекательно.

Или, с другой стороны, какие претензии могут они предъявлять к Минску? Смешно, например, слушать от украинских «журналистов» претензии по поводу «разгона протестующих в Минске», когда сами украинские «власти» своих собственных протестующих против госпереворота третий год просто бомбят. А другие старательно делают вид, что этого не замечают.

Одно дело, когда вы врёте в своей пропаганде. Это плохо, но не смертельно. И совсем другое, когда вы сами начинаете верить в свою ложь и руководствоваться ею в составлении своих планов – это уже полная неадекватность, которая ведёт только к поражениям.

Украина впала в неадекват, когда поверила в «европейские перспективы». Польша впала в неадекват, когда начала пытаться конкурировать с Германией за лидерство в ЕС (про недоразумение под названием «Литва» я просто промолчу). Первым перестали давать транши МВФ, вторым перекрыли субсидии ЕС на «выравнивание регионов». И всё, для амбиций больше не осталось оснований.

Но failed state продолжают корчить из себя «решал». Пациент перед смертью потел…

Русский мишка и его белорусский братишка сидят с семками, и разглядывают этот цирк в микроскоп. Давайте, обсуждайте нас, нам поржать охота!