/Поглед.инфо/ Има един стар брадат анекдот за евреина, който чете антисемитска преса.



- Хайм, защо четеш антисемитски вестници? Полудя ли?



- Не. Когато чета нашите израелски вестници, там пишат, че правителството краде, парите не стигат и всичко е лошо. А когато чета антисемитските – всички пари са у нас и ние сме завладели целия свят. И настроението ми веднага се подобрява.

Горе-долу същото се случва, когато чета руските и западните анализи.

Четеш руските, прости хосподи “патриоти”: икономиката се разпада, навсякъде корупция, Путин зарязал всичко (Донбас, Калининград, Курилите, Далечния Изток и така нататък), правителството е под външно управление, Путин е шантажиран от Счетоводителя, украинската армия е непобедима.

Порошенко утре тръгва на поход срещу Москва, доларът е вече 200 рубли от по-миналата есен и така нататък.

Четеш западните: Путин управлява света, назначава президента на САЩ, разбива Евросъюза, заставя Британия на излезе от ЕС, руските подводници тероризират Швеция и Норвегия, а танковите армади се подготвят утре да завземат Прибалтика, Скандинавия, Полша etc.

Вече и новата гражданска война в САЩ също е започнал Путин.

Така и виждам как с едната си ръка той заповядва на федералните власти да свалят паметниците на конфедератите, а с другата събира десните групировки в тяхна защита.

Както справедливо отбелязва един от коментаторите на тази новина, нито един от най-яростните привърженици на Путин не вярва в неговото всемогъщество толкова, колкото вярват в него бандарлогите (1) и западните журналисти.

Виждаме две крайни гледни точки, които въпреки, че изглеждат противоположни са еднакви по степен на упоритост. Как беше казал Лукас? “Само ситите издигат всичко в абсолют” (2)

(рус. ез.)

Александр Роджерс: «Патриоты» и истерика западной прессы

Есть старый бородатый анекдот про еврея, читающего антисемитскую прессу.

– Хайм, зачем ты читаешь антисемитские газеты? Ты сошёл с ума?

– Нет. Когда я читаю наши израильские газеты, то там пишут, что правительство ворует, денег не хватает, всё плохо. А когда читаю антисемитские – у нас все деньги, мы захватили весь мир. И настроение сразу улучшается.

Примерно то же самое происходит, когда я читаю российскую и западную аналитику.

Читаешь российских, прости хоспеди, «патриотов»: экономика разваливается, везде коррупция, Путин слил всё (Донбасс, Калининград, Курилы, Дальний Восток и так далее), правительство под внешним управлением, Путина шантажирует Бухгалтер, украинская армия непобедима,

Порошенко завтра начинает поход на Москву, доллар по двести рублей уже позапрошлой осенью и так далее.

Читаешь западных: Путин правит миром, назначает президента США, раскалывает Евросоюз, заставляет Британию выходить из ЕС, российские подводные лодки терроризируют Швецию и Норвегию, а танковые армады готовятся завтра захватить Прибалтику, Скандинавию, Украину, Польшу etc.

Уже и новую гражданскую войну в США начал тоже Путин.

Так и вижу, как он одной рукой приказывает американским федеральным властям сносить памятники конфедератам, а другой собирает правые группировки на их защиту.

Как справедливо отметил один из комментаторов этой новости, ни один самый ярый сторонник Путина не верит в его всемогущество настолько, как верят в него бандерлоги и западные журналисты.

Мы видим две крайние точки зрения, которые, несмотря на кажущуюся противоположность, одинаковы по степени упоротости. Как там у Лукаса? «Только ситхи возводят всё в абсолют».

Адекватная оценка реальности говорит нам, что

а) никаких Курил, Калининграда или Донбасса Путин не сливал (все они на своём месте, в чём легко убедиться);

б) с экономикой России всё в порядке, потихонечку растёт, золотовалютные резервы увеличиваются, новые заводы строятся, спутники запускаются, безработица низкая, а магазины забиты продуктами;

в) коррупционеры стабильно сажаются, вплоть до уровня министров;

г) доллар по 59 рублей, а не по 150-200, как обещали нам всяческие Жуковские и Демуры;

д) украинская армия разваливается, войска регулярно самовольно оставляют позиции, в частях процветают алкоголизм и наркомания, массовые суициды;

е) денег у режима Порошенко нет даже на то, чтобы оплатить членские взносы в международных организациях;

ж) банальная логика подсказывает нам, что если бы российское руководство являлось марионетками Запада (как твердят нам некоторые караул-патриоты), то тогда бы не было такой истерики на том же Западе по поводу действий этого самого российского руководства;

з) никакие выборы в США Россия не подделывала, и никаких гражданских войн не раздувала, а разворачивающийся конфликт – это последствия накапливавшихся десятилетиями противоречий.

И так далее.

Я даже заранее знаю реакцию псевдопатриотов на этот текст. Они напишут что-то типа «Ах ты ж сволочь! Мешаешь нам готовиться к земле и верить, что всё плохо и мы все умрём!».

Не люблю идиотов. И, что характерно, идиоты не любят меня.

(1) – Бандарлогите са измислен маймунски народ от “Книга за джунглата” на английския писател Ръдиард Киплинг (бел. пр.)

(2) - Ситите са както раса, така и тъмен орден на силоизползващи от света на Междузвездните войни (бел. пр.)

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