/Поглед.инфо/ Без руски сили на границите на Русия, никакви миротворци не може да има. Ако в Сърбия можеше да се мине без тях, същото не може да се каже за Луганската демократична народна република.

Впрочем, в Сирия ние почти свършихме работата. Така че, веднага след изявлението на Путин за възможността от въвеждане на мироопазващи сили в Донбас (засега този въпрос е поставен за обсъждане в Съвета за сигурност на ООН), в нета започна познатата ни от три години и половина "антипутинска" истерия.

Нека напомним, че Путин нареди на руското външно министерство да подготви резолюция за разглеждане от Съвета за сигурност на ООН за разполагането на мироопазващи сили по линията, разделяща двете страни на конфликта в Донбас (и съдейки по факта, че проекторезолюцията е била депозирана в рамките на няколко часа, очевидно "домашното" е било предварително написано).

И още нещо: когато в Югославия бяха въведени миротворци, нима попитаха Милошевич? Тогава, какво ще предприеме сега Порошенко? Ще даде заповед за стрелба срещу миротворците ли?

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Путин, миротворцы и Донбасс

Без русских возле границ России никаких миротворцев не появится. Если даже в Сербии без них не обошлось, то что уже говорить о ЛДНР.

Кстати, в Сирии мы уже почти закончили.

Итак, после заявления Путина о возможности введения на Донбасс миротворцев (вернее, пока только о выносе этого вопроса на обсуждение Совета Безопасности ООН), в сети началась уже привычная нам за три с половиной года истерика «путинслил».

Напомню, Путин поручил российскому МИДу дел подготовить для рассмотрения в СБ ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе (и, судя по тому, что проект резолюции уже через несколько часов был представлен, то это была «домашняя заготовка»).

«Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае, подчеркнув, что миротворческие силы ООН должны находиться только на линии разграничения «и ни на каких других территориях».

Линия разграничения и больше нигде. Запомните, это важно.

Самое забавное в этой ситуации, что истерики «караул-патриотов» из некой всем известной тусовки точно совпали с истерикой представителей киевского режима. «Шеф, всё пропало, война может закончиться, и мы больше не можем вонять про «путинслил»!».

Вот и так называемая «первый заместитель главы Верховной Рады» Ирина Геращенко выдала в интернет форменную истерику, в перерывах между припадками провизжав:

«Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения.

Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными «мордором» территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей.

Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения.

Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут.

Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацией, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю».

Я специально привёл её вопли целиком. Как говорится, истерикой нацистской курвы удовлетворён.

Но давайте серьёзно. Это именно Геращенко искажает сам смысл понятия «миротворец» (впрочем, ей не привыкать, её родственничек Антонина Геращенко уже ранее исказил этот термин, назвав так сайт, действующий в целях обеспечения политических репрессий и убийств).

Миротворцы, как следует из названия, должны творить мир. То есть разделять между собой воюющие стороны. И именно на линии разграничения им самое место.

Они НЕ пограничники, чтобы стоять на границе между Донбассом и Россией. И они НЕ оккупационные войска, чтобы занимать всю территорию ЛДНР. Их задача поддерживать мир, а где это ещё делать, если не вдоль линии фронта?

Ох уж эта вечная мечта кастрюлеголовых «Пусть нам кто-то придёт и сделает хорошо, потому что сами мы не можем». Они хотели, чтобы им сделали «Европу в Украине», они хотели, чтобы немцы построили им заводы (а ещё, желательно, чтобы сами на них и работали, а великим украм только платили прибыль), а теперь хотят, чтобы им завоевали непокорные республики. Но так не бывает.

Опять же, миротворцы не обязаны «мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацией». Для этого есть наблюдатели ОБСЕ, которые свободно передвигаются по всей территории республик, и которые за всё это время никаких «российских войск» ни разу не обнаружили.

Так что Геращенко врёт, причём врёт тупо (в её семейке вообще никто умом не блещет).

Теперь, когда мы доказали, что она врёт, давайте проанализируем, почему она так истошно врёт.

1. Если на линии разграничения появятся миротворцы, это означает наступление реального мира в республиках. Потому что любые попытки обстреливать нейтральную зону будут ставить под угрозу жизнь и здоровье миротворцев, и они будут вынуждены отвечать.

2. После прекращения обстрелов очень быстро выяснится, что жить в Донецке и Луганске гораздо лучше, чем в Херсоне или Тернополе. Но чтобы не набегали боты, я не буду акцентировать на этом пункте внимание.

3. Весь бизнес СБУ и ГУР по контрабанде и торговле оружием очень быстро накроется.

4. Порошенко больше не сможет списывать ужасное состояние угробленной им экономики «на войну».

5. И, самое главное, исчезнет главный аргумент против свержения Порошенко «Меня нельзя свергать, а то русские нападут». И тогда Петя останется один на один с бандой «любых друзив», которые его отчаянно ненавидят.

Если настанет мир, то я не дам за жизнь старого алкоголика и рваной гривны.

Поэтому Порошенко и его окружение будет отчаянно, изо всех сил сопротивляться введению миротворцев на линию разграничения. Вернее, УЖЕ сопротивляются – и не только на уровне заявлений всяких мелких прихлебателей Порошенко, но и на уровне заявлений МИД.

Эти прохрюкали «Обнародованная СМИ информация о заявлении президента РФ свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, которая при таких условиях не будет служить достижению главной цели – установление устойчивого мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины».

А кто вообще говорил о «восстановлении территориальной целостности Украины»? Задача миротворцев обеспечить МИР, и не более того.

Кстати, киевский политолог Константин Бондаренко заметил «Киев никогда не говорил о том, что миротворцы должны быть на государственной границе Украины. Киев говорил о том, что необходимо ввести миротворческую миссию. Точка. А уже сама миротворческая миссия, ее командование, решает, где она нужнее. Обычно миротворцы там, где стреляют, их используют для того, чтобы развести противоборствующие стороны».

А я, со своей стороны, хотел бы добавить, что вся практика миротворческих операций ООН показывает, что когда конфликт морозят, то его морозят не согласно хотелкам той или иной стороны, а «как есть», по состоянию на момент принятия решения о проведении миротворческой операции.

Режим Порошенко также категорически против участия в миротворческой операции российских миротворцев.

«В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН».

А без русских возле границ России никаких миротворцев не появится. Если даже в Сербии без них не обошлось, то что уже говорить о ЛДНР. Я был бы очень доволен (чего уж там, я бы дико ржал!), если бы главой миротворцев назначили товарища Руцкого.

Так что снова имеем патовую ситуацию, когда Киев не может и не хочет согласиться на предлагаемые условия.

Но, отказываясь от миротворческой миссии режим Порошенко

а) фактически отказывается от Минских соглашений (которые так ненавидят все караул-патриоты, а я считаю удавкой на шее Порошенко и не более того);

б) демонстрирует нежелание прекращать конфликт, в результате чего ему гораздо тяжелее будет корчить из себя жертву «Я не напал, меня уронили»;

в) вступает в конфронтацию с европейскими элитами, которые давно хотят заморозить этот конфликт;

г) подталкивается к агрессии, после которой вооружённым силам республик развязываются руки для контрнаступления (мы предлагали мир, а оно хочет воевать – пускай получает).

Мне вот интересно, если СБ ООН, невзирая на истерические вопли киевского режима, примет решение о введении миротворцев именно в предложенном Путиным формате (когда в Югославию вводили миротворцев, то Милошевича не спрашивали), то что будет предпринимать Порошенко? Отдаст приказ стрелять в миротворцев?

Есть ещё один интересный момент относительно тайминга всего этого процесса. С 1 января 2018 года Украина прекращает временное членство в СБ ООН. Как говорит один мой армянский камрад, «тик-так».

P.S. Давайте, начинайте орать, что я «придумываю хитрые планы и прикрываю слив». За три года я уже давно привык к этим перманентным истерикам.

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