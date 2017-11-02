/Поглед.инфо/ Центърът "Левада" публикува данни за новото си изследване на общественото мнение сред руските граждани (с кръстосани данни от проучване и на украински граждани, проведено от KМИС) относно отношението на руснаците към Украйна, Крим и Донбас.

Известно е, че центърът "Левада" е финансиран от западни източници и официално има статут на чуждестранен агент в Руската федерация. Затова, меко казано, не бих имал доверил в техните "проучвания". За обективност и достоверност бих искал да видя най-малкото още две подобни проучвания, проведени от други социологически агенции. И понеже такива няма, считам данните на "Левада" за крайно съмнителни.

Пълнатаподборка от пропагандистки нападкиобяснява връзката. В края на краищата е разбираемо защо тази подборкасе публикува в момента: Волкър не успя да получи отстъпки в разговорите си с Москва, както и не можа да овладее ситуацията на майдана в Киев. Европа се опълчи на режима в Киев поради закона за езика (в действителност, всичко опира до нежеланието на Брюксел да продължи да подкрепя провалените авантюри с евромайдана, от една страна; и териториални претенции към Украйна от Унгария, Румъния и Полша, от друга страна). Процесът на свалянето на Порошенко всеки момент може да прерастне в силовафаза...Ситуацията бързо се измъква от контрола на американците, а изхвърлянията са жестове на отчаяние...

(рус.ез.)

Александр Роджерс: «Дочь социолога»и другие провокации

Мы это «Я дочь социолога, тут всё не так однозначно, никто не хочет поддерживать ЛДНР» уже несколько лет назад проходили. Не работает.

«Левада-центр» опубликовал данные свежего соцопроса среди граждан России (с перекрёстными данными опроса граждан Украины, проведённого КМИС) относительно отношения россиян к Украине, Крыму и Донбассу.

Сразу подчеркну, что «Левада-центр» финансируется западными грантами и в Российской Федерации официально имеет статус иностранного агента. Поэтому я бы, мягко говоря, не слишком доверял их «исследованиям».

Для объективности и достоверности хотелось бы видеть ещё как минимум два аналогичных исследования, проведённые другими социологическими службами. А пока их нет, то данные «Левады» лично я считаю крайне сомнительными.

Результаты опроса «Левады» фиксируют:

— снижение интереса россиян к событиям на Украине (цирк абсурда надоедает, в этом нет ничего удивительного);

— рост негативного восприятия Украины и украинцев (украинцы с мая 2016 года, по мере накопления усталости от пропаганды режима Порошенко, снижают негативное отношение к русским и разделены сейчас примерно пополам, с небольшим преобладанием пророссийских настроений);

— стабильную поддержку Крыма (не дождётесь);

— снижение вовлечённости в события на Донбассе (ввиду вялотекучести процесса и отсутствия значимых изменений в течение последнего года).

Кроме того, «Левада-центр» опубликовал табличку по поддержке россиянами Донбасса (повторюсь, я бы не слишком доверял этим данным)

— Должна поддерживать самопровозглашенные республики ДНР / ЛНР;

— Должна поддерживать Украину с правительством в Киеве;

— Никого не должна поддерживать;

— Затруднились ответить.

Заметьте, число сторонников поддержки больше, чем число сторонников нейтралитета, и значительно больше числа сторонников поддержки режима Порошенко.

Но, несмотря на это, сразу после публикации этого исследования все либеральные СМИ (сначала РБКашечка, затем «Эхо» и все прочие) начали в один голос орать заголовками типа «Менее половины россиян выступили в поддержку ЛДНР». Все, дружно, как по отмашке (хотя почему «как»?). Делая упор якобы на нежелании россиян поддерживать русских Донбасса.

Это же откровенная манипуляция, причём очень дешёвая! Ни одно либеральное издание не написало «Режим Порошенко поддерживает жалкие 6% россиян».

Впрочем, уже сама формулировка вопроса «Левада-центром» и предлагаемые варианты ответов уже содержат манипуляцию и подтасовку – потому что чем больше вариантов ответа, тем более размывается массовая доля тех, кто поддерживает. Если бы вариантов было всего два – «Поддерживать» или «Не поддерживать», то очевидно, что за «Поддерживать» было бы большинство. Это знают все социологи, и грантоеды из «Левада-центра» этим беззастенчиво пользуются для подтасовки результатов и подгонки их под нужные им выводы.

Дальше больше, и уже скоро заголовки стали звучать «России стыдно за Донбасс» (это откуда такое видно из приведённого соцопроса?) и «Россияне устали от Донбасса».

А когда подключились и украинские помойки, то заголовки стали выглядеть уже «Как на самом деле россияне относятся к псевдореспубликам» и даже «Протрезвели? Россияне внезапно восстали против Путина на Донбассе» (ога, уже штурмуют московский кремль во главе с Навальным с криками «Гэть вид Киева»).

Полную подборку пропагандистских вбросов можно посмотреть по ссылке. Понятно ведь, почему этот вброс опубликован именно сейчас: Волкер не смог добиться уступок на переговорах в Москве и не смог разрулить майданную ситуацию в Киеве. Европа ополчилась на киевский режим под предлогом закона о языках (на самом деле всё упирается в нежелание Брюсселя дальше поддерживать провальную авантюру с евромайданом и территориальные претензии к Украине со стороны Венгрии, Румынии и Польши). И процесс свержения Порошенко со дня на день может перерасти в силовую фазу (как только большинство участвующих в новом майдане поймёт, что уговорить Рошенку уйти добровольно не получится).

Ситуация стремительно выходит из-под контроля американцев, и подобные вбросы – это жесты отчаяния. Мизерный пропагандистский эффект сойдёт на нет за несколько дней, а агентурку спалили в полном составе.

Малыш, мы это «Я дочь социолога, тут всё не так однозначно, никто не хочет поддерживать ЛДНР» уже несколько лет назад проходили. Не работает.

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