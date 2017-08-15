/Поглед.инфо/ Ако поставим от едната страна на скалата промишления потенциал на Русия, Китай и Индия, а от друга страна – този на Съединените щати, Германия и Япония, ще получим 35 срещу 17%...

Нека прибавим, че при 2% от населението на света, живеещо в Русия, ние притежаваме около 16% от природните ресурси в света (това не означава, че трябва да ги разходваме наведнъж, както правят някои други страни).

Следователно, при сравняване на икономическите потенциали, не трябва формално да се гледа на БВП, а на материалното производство (промишленото производство плюс производството от селското стопанство).

Вижте сега в тази табличка данните, които честно „заимствах” от открити източници...

При това положение, има ли някой, който да мисли, че санкциите може да ни отслабят? За Русия е достатъчно да продължи да си сътрудничи с Китай и Индия, за да превърне в провал всеки опит за "изолация". Освен това, Русия продължава да си сътрудничи и да търгува с още много други държави. Руската икономика е достатъчно ефективна и самодостатъчна, нарастват и резервите от злато на Руската федерация, както и всички макроикономически показатели, дори повече, отколкото е планирано; така че няма място за паника...

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Почему американские санкции не сработают

Если сложить промышленные потенциалы РФ, КНР и Индии с одной стороны, и США, Германии и Японии с другой, то получится 35 против 17 процентов...

Уж сколько лет твердят нам прозападные пропагандисты, либералы и прочие евромайдановцы, что у России «жалкие 3% от мирового ВВП», что у нас «неэффективное производство», и что нам «никогда не догнать цивилизованные страны». И, что разумеется, новые санкции обрушат нас в бездну.

Они при этом забывают три вещи:

1. В ВВП США чуть ли не 80% составляют «услуги», то есть различные нематериальные действия (я тебе помахал рукой за 100 долларов, ты мне помахал за 100 долларов, мы «произвели» на 200 долларов услуг, но при у нас как не было ничего, так пусто и осталось).

2. В России население более чем в два раза меньше, чем в США, и на порядок меньше, чем в Китае или Индии.

3. На 2% мирового населения, проживающие в России, у нас приходится примерно 16% мировых природных ресурсов (это не значит, что нужно потратить их все сразу, как это делают некоторые другие страны).

Поэтому для сравнения экономических потенциалов нужно смотреть не формальный ВВП, а именно материальное производство (промпроизводство плюс сельское хозяйство).

И вот я честно украл из открытых источников вот эту чудесную табличку.

Из которой видно, что:

а) США отстают от Китая по промышленному производству почти в 2,5 раза (если смотреть дутые за счёт «услуг» ВВП, то экономическое превосходство Китая не так очевидно);

б) производство в России на душу населения эффективнее китайского и ненамного уступает американскому (и при этом гораздо выше среднемирового, которое составляет 4.942 доллара на душу населения);

в) у Германии, конечно, самое эффективное в мире производство, но население существенно меньше российского, а также большие проблемы с энергобезопасностью и доступом к ряду других ресурсов – в случае любых конфликтов это может оказаться одним из решающих факторов.

Согласитесь, получается картина, разительно отличающаяся от той, о которой вещают прозападные пропагандисты. Если сложить промышленные потенциалы РФ, КНР и Индии с одной стороны, и США, Германии и Японии с другой, то получится 35 против 17 процентов.

И кто кого превосходит в два раза при таких раскладах (это при том, что и Германия, и Япония могут попытаться не явиться на «стрелку», для этого есть достаточно много оснований)?

При этом производство продолжает закрываться в США и открываться в Китае и других странах Юго-восточной Азии. В подтверждение этого на днях компания «Дженерал Электрик» сообщила о закрытии завода в Нью-Йорке и переносе производства в Китай.

После этого кто-то ещё думает, что санкции стремительно теряющих остатки лидерства американских аутсайдеров действительно могут кого-то там ослабить? России достаточно продолжать сотрудничать с Китаем и Индией, и этого уже достаточно, чтобы любые попытки «изоляции» были заведомо провальными. К счастью, Россия продолжает сотрудничать и торговать с гораздо большим количеством стран.

Российская экономика достаточно эффективна и самодостаточна, золотовалютные резервы РФ растут, все макроэкономические показатели даже несколько выше плановых, так что никаких оснований для паники нет.

Так что профессиональные паникёры на зарплатке снова пролетают, как Фаньере над Парижем.

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