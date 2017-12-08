/Поглед.инфо/ Просто с циклопа трябва да умееш да биеш правилно.



Вътрешната политика на Русия се определя от външната политика на САЩ. В зависимост от това по-мек или по-твърд е курса на САЩ по отношение на Русия се изгражда линията на Кремъл по отношение на мерките в икономиката, кадрите, пропагандата. Реактовността по отношение на Щатите е най-продуктивната стратегия: преживяваме неприятностите по реда на тяхната поява. Всяко изпреварващо действие е ненужно, тъй като защитата може да не бъде адекватна на нападението.

В зависимост от това, какъв флот ще строи САЩ ще се изгражда корабостроителната стратегия на Русия. От това, какъв курс ще победи в САЩ зависи степента на реагиране и кадрови реформи в Русия. Русия винаги играе с черните по отношение на САЩ и изгражда отбраната си в зависимост от действията на Америка.

Днес в САЩ се реализира стратегията, която беше планирана за Клинтън. Избирането на Тръмп нищо не промени в глобалните приоритети на “дълбинната държава”, която е истинския архитект на американската вътрешна и външна политика. Във Вашингтон Тръмп осъществява формирането на военен кабинет на правителството. Ястребите-неокони станаха единствения кадрови резерв на Тръмп, защото те му вързаха ръцете и краката и Тръмп не може да се противопостави на организирания им натиск. Сега изтича информация, че даже напълно агресивния Тилерсън доживява последните си седмици на поста ръководител на Държавния департамент поради своята недостатъчна агресивност. Той не устройва мнозинството от Конгреса, където републиканците и демократите не виждат друг изход от заплашващата ги криза, освен все по-открит военно-силов натиск спрямо целия свят и спрямо своите основни смъртни врагове: Русия, Иран, Северна Корея и Китай. В Държавния департамент от ЦРУ ще дойде Майк Помпео, бившият морски пехотинец и по манталитет виждащ света изключително като бойно поле, в ЦРУ вероятно ще сложат Том Котън, сенатора-републиканец от Конгреса, който е крайно аргесивен по отношение на Иран и който получава финансиране от свързаните с Израел финансово-промишлени групи и неокони.

“И така, какво ще означава неизбежното напускане на Тилерсън на поста ръководител на американската външна политика? Открит курс към война, твърд натиск върху Русия, Северна Корея, Иран и всички онези, които се осмелят да се съпротивляват на агонизиращата супердържава, властта в която фактически за заграбили “ястребите”, неоконсерваторите от най-радикален вид, почти империалисти от старата школа.

Подготовката за война с всички достъпни начини с непокорния пред САЩ свят влиза във финалния си стадий. Пред очите ни в САЩ се формира военен кабинет, в който фигурата на Тилерсън, призоваващ към сдържаност по отношение на Северна Корея и Иран и при решаване на другите, съдържащи сериозно изостряне на ситуацията световни проблеми, би изглеждала просто неуместно” - пише Сергей Латишев в статията си “Махат Тилерсън от държавния департамент, в САЩ се формира военен кабинет”

Разбира се, курсът на САЩ към тотална война с целия свят преди всичко ще се отрази на състоянието на нещата в Украйна: там радикалните нацисти в най-близко време ще дойдат на власт и ще започнат бойни действия. Не случайно Уолкър определи вероятността за тяхното начало като 80 процента. Това открито предупреждение на Киев и Москва е за това, че Вашингтон желае военно изостряне в Донбас. А това, което желае Вашингтон, в Киев се реализира без забавяне. Заявленията на Аваков и прочие украински политици на тази тема не оставят никакви съмнения за това, че войната е нужна на Вашингтон в близките два месеца и тя ще се състои. Нейната цел е да създаде такива условия, при които Русия няма да може повече да се въздържа от праяка намеса в събитията – даже доставката на оръжие на Донбас от Абхазия няма да помогнат на Русия да избегне обвиненията в пряко участие във войната в Украйна. Резултатът ще бъдат санкции за Русия и европейските компании, участващи в Северен поток-2 и Турски поток, забрана за сделки с руски ценни книжа, обвинения срещу Путин във военно престъпление и тъй като това ще съвпадне с изборите в Русия, то избирането на Путин ще бъде обявено за нелигитимно – допълнителен аргумент към това ще бъде даден от Вашингтон в смисъл, че в тях е участвал непризнатият от никого Крим. Лично Путин ще бъде подпрян от Запада в крайно двусмислено положение. В съчетание с изключването на Русия от SWIFT и февруарските натиски срещу околокремълския олигархат, Вашингтон разчита да запали земята под краката на Путин навсякъде, където той би могъл да стъпи.

(рус.ез.)

Но Путин выглядит совершенно спокойным и не торопится срочно менять окружение. Никакого ответного формирования военной администрации Кремль очевидно не планирует. Почему? Расслабленность и недооценка опасности? Это для Путина нехарактерно. У него чутьё и реакция всегда были очень высокими.

Отсутствие видимых судорожных попыток ответить зеркальными жестами со стороны Кремля говорит о том, что России не страшны все те меры, которые США планируют запустить. Более того - они в какой-то степени России даже выгодны.

1. Формирование открыто агрессивного состава американского правительства усилит тенденцию к изоляции США от вассалов. Они, конечно, испугаются положения заложников и станут искать сепаратных переговоров с врагами США, особенно такими, как Китай, Иран и Россия. Арабы, Германия, Япония и Южная Корея точно пойдут по этому пути.

2. Курс на жёсткую конфронтацию должен привести к быстрым результатам. Только тогда она имеет смысл. Если блицкрига не получится - а его не получится, война затянется - то усилится конфликт между ястребами и их врагами внутри правящего класса США.

3. Давление США на Европу, Россию, Китай и Иран приведёт к расколу европейских элит между собой и увеличению их конфликта с элитами американскими.

4. Война с Северной Кореей лишит США поддержки Японии и Южной Кореи. Их конфликт с США увеличится. На его фоне усилится их консолидация с Китаем, а, значит, косвенно и с Россией.

5. Отключение от SWIFT-а вовсе не приведёт Россию к катастрофе во внешних расчетах. Ну вернёмся к расчётам по старому доброму телексу и телетайпу - как оно было всегда в СССР. По сути по телеграфу. Будем переводить деньги не в режиме реального времени, а за два-три дня. Неудобно, да, но не смертельно. Больше чем мы, пострадают те, кто покупает у нас газ и нефть и поставляют нам продукты питания и технику. В основном это вассал США - Европа. Представляете, какой вой поднимут наши контрагенты? Та же Германия, по которой это ударит со страшной силой? Добавит это любви немцев к США? Уверен - не добавит. Что-то будем проводить через Китай. Составим другую корреспондентскую сеть с участием других банков. В составе БРИКС намного усилятся интеграционные процессы, ибо на месте России себя увидит каждый и не захочет тихо ждать такого счастья. Внутри же России расчёты пойдут по системе МИР. Так что никакого коллапса системы расчётов не будет. Мир поляризуется в сторону изоляции США и оформления системы антиамериканских союзов и альянсов.

6. Нажим на олигархов только оторвёт нашу элиту от Запада - репрессии и аресты покажут им, что в России безопаснее, чем на Западе. Если ещё учесть, что они в России вообще деньги зарабатывают, то ценность Запада как тихой гавани и вовсе пропадает. Те же, кто полностью от России оторвётся и займёт позицию в тех окопах, к нам больше не будут иметь отношения. Для нас это только выгодно.

7. Любая попытка Запада надавить лично на Путина в России приведёт лишь к обратному эффекту: не к его изоляции, а к его зашкаливающей популярности и невиданной консолидации нации вокруг него персонально.

8. В России вынужденно начнутся процедуры изоляции экономики от доллара и западных институтов.

9. Всякая пятая колона в России будет если не уничтожена, то поставлена в осадное положение.

10. Война на Украине, даже если она принесёт вначале военные успехи, в итоге окончится военным разгромом нынешних американских марионеток - при полнейшем сочувствии к этому процессу Европы. Которой вовсе не нужно иметь на своей границе вместо Порошенко Тягнибока, Билецкого или Турчинова. С юга России в виде Турции ничего не угрожает. В Средней Азии испуганные бабаи после Сирии убегут под крышу Путина со скоростью горных оленей. Таким образом, если США пойдут со всех имеющихся козырей, то ничего сверх того для шантажа у них не останется - кроме прямого вторжения НАТО на Украину и перспективу прямой встречи там с армией России. Которая не допустит появления НАТО у своих границ. А поскольку США стремятся блефовать, а не реально воевать с ядерной державой на полях Украины - к тому же ценой кризиса внутри НАТО - то смысл дальнейшей эскалации и инструменты давления на Россию исчезают. Войска вводить нельзя - опасно. Украина не стоит мировой ядерной войны. Санкции уже введены, на Россию они критически не действуют, но своих союзников от США откалывают гарантированно и вечно продолжать это не выйдет. Тупик.

11. Давление на Россию, Иран, Китай и Северную Корею создаст в США ситуацию войны на 4 фронта. Гитлер с того света от удивления не перестаёт икать. Даже при всём уважении к длине, толщине и крепости американских атрибутов геополитической потенции, я бы не стал переоценивать их настолько, чтобы ввязаться в такую авантюру в таком положении, в каком сейчас находятся США.

Всё это на руку России.

Народ в мире сначала испугается размахавшихся бейсбольной битой США, а потом привыкнет. Начнут потихоньку огрызаться. Всякое действие порождает противодействие. Противодействие создаёт бессчётное количество ответных вариантов, просчитать которые невозможно. Долгосрочное воздействие такой неопределённости повышает риск начать пропускать удары один за другим и в результате мир для США станет хуже довоенного. Того, когда они принимали решение наехать на всех и думали, что ничего им за это не будет. А мир, хуже довоенного, означает поражение в войне.

Поэтому Путин в принципе не видит повода дёргаться. Он вполне спокоен и видит в каждом из перечисленных пунктов массу окон возможности усилить геополитические позиции России в том варианте конфронтации, которую США предлагают в своём безвыходном положении.

Ибо это у США нет выхода. Они прибегают к силе от того, что ничего больше у них не осталось. А у всего мира выходов масса. Количество комбинаций, в которых белые англосаксы начинают силовой дебют и проигрывают, бессчётно, как в калейдоскопической трубке.

Уже не одним аналитиком с недоумением было описано удивительное снижение интеллектуального уровня американских политических элит. Да, у них по-прежнему неограниченное количество денег, на которые они привлекают к работе неограниченное количество агентов в виде исследовательских центров и НКО, выдаются разнообразные интеллектуальные продукты в виде стратегий и отчётов, армии высоколобых экспертов по-прежнему выдают горы красивых таблиц, графиков и схем, заумных теорий и увлекательных концепций.

Но такое впечатление, что реальный мир не имеет никакого отношения к тому, что пишут эти люди. Мир идёт куда-то в непонятном направлении и все расчёты оказываются выброшенными человеко-часами и напрасно потраченными деньгами. Ситуация для США становится всё более плохой, процесс деградации американской элиты набирает силу и инерцию и через 10 лет даже страшно загадывать, как будет выглядеть мир. В котором США утратили навык следовать наставлениям Сунь Цзы.

Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы.

Именно это делать США и разучились. Ни замыслов, ни союзов своих врагов США разбивать уже не в состоянии.

Самое худшее — осаждать крепости.

А вот именно это США и собираются делать.

Это не тот путь, на котором идущего ожидает победа.

Правило ведения войны гласит:

- если у тебя сил в десять раз больше, чем у противника, окружи его со всех сторон;

У США нет превосходства над своими противниками в 10 раз.

- если у тебя сил впять раз больше, нападай на него;

У США нет и пятикратного превосходства.

- если у тебя сил вдвое больше, раздели его на части;

У США сил не вдвое больше, чем у России, Китая и Ирана с Северной Кореей. Сложение военного потенциала этих стран показывает проигрыш США - один Китай имеет размеры экономики больше американского. В военном же плане Россия с США в паритете, в союзе с Ираном и Китаем Америка проигрывает. НАТО не станет воевать с этими странами ради США - при том, что не они напали на страну НАТО, а страна НАТО напала на них.

- если же силы равны, сумей с ним сразиться;

Сражаться США могут только с теми, кто слабее их намного.

- если сил меньше, сумей оборониться от него;

Обороняться США предпочитают в нападении - для которого у них заведомо не хватает сил.

- если у тебя вообще что-либо хуже, сумей уклониться от него.

А вот это очень хорошо умеют делать поодиночке Россия, Китай и Иран. И совершенно не умеют делать США. Что у них может быть хуже? У них всё лучше - в этом они убеждены. Поэтому не умея уклоняться, они прекрасно умеют нарываться. На неприятности.

Поэтому в принципе Путин спокоен. Нет, он не расслаблен, он собран и наблюдает, но он не суетится. Не переживает. Всё, что делают США, в последнее время оборачивается в итоге против них.

Просто с циклопом надо уметь правильно драться.

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