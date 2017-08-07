/Поглед.инфо/ Генералният прокурор на Калифорния е дал разрешение на лидерите на сепаратисткото движение „Калекзит” (Calexit) да събират подписи в подкрепа на референдум за независимостта на щата. Първият опит се провали тази пролет, когато стана известно, че една от движещите фигури на движението Луис Маринели, ръководител на YesCalifornia, живее в Русия и поддържа тесни връзки с организации, финансирани от Кремъл.

Доказателства за пряко финансиране от Кремъл на инициативата Calexit няма. Но Антиглобалистското движение на Русия (АДР), подкрепяно от Кремъл, подкрепя американците, които имат сепаратистки възгледи. Така, например, през декември миналата година, Маринели откри първото "посолство на Независима Калифорния" в чужбина, което се намира в офис в Москва, безвъзмездно предоставен от АДР.

(рус.ез.)

США — Россия: Сторонники отделения Калифорнии поддерживают связи с Москвой

Сторонники отделения Калифорнии от США готовятся сделать вторую попытку вынести вопрос о независимости штата на референдум. Причем, члены движения, судя по всему, сохраняют связь с Россией.

Генеральный прокурор Калифорнии в конце июля дал лидерам сепаратистского движения, получившего название Калексит, разрешение начать сбор подписей в поддержку вынесения вопроса о независимости на референдум на уровне штата в 2018 году. Это решение ознаменовало возрождение Калексита: первая попытка движения провалилась весной этого года, когда стало широко известно, что видная фигура в движении — Луис Маринелли, руководитель организации под названием YesCalifornia — живет в России и поддерживает тесные связи с организацией, финансируемой Кремлем. На фоне скандала Маринелли объявил, что уходит с поста лидера YesCalifornia.

Но теперь, судя по всему, он опять получил место в организации. Маринелли, проживающий сейчас в Екатеринбурге, по-тихому вернулся в YesCalifornia в июле, став постоянным членом правления организации.

В апреле нынешний глава YesCalifornia Маркус Руиз Эванс заявил, что решение Маринелли переехать в Россию положит конец его членству в организации.

Но затем Эванс передумал. Он сообщил EurasiaNet.org по электронной почте, что его решение принять Маринелли обратно было связано с готовностью последнего оставаться на заднем плане. «Упоминания о Луисе не будут появляться на странице YesCalifornia, он не будет оказывать влияния на выработку политики, и мы больше не будем упоминать о чем-либо, связанном с Россией», — написал Эванс.

Уроженец Нью-Йорка Маринелли заявил, что переехал в Россию в частности потому, что аренда жилья в Калифорнии была слишком дорогой.

В 2016 году Маринелли выступил в качестве представителя движения за отделение Калифорнии на конференции «Диалог наций» в Москве, организованной Антиглобалистским движением России (АДР). Финансирование мероприятия производилось в основном за счет значительной суммы, выделенной Кремлем. Президент России Владимир Путин похвалил лидера АДР Александра Ионова за его «работу по укреплению дружбы между народами».

В конференции в 2016 году также приняли участие сепаратисты из Испании и Италии, но сепаратистов из самой России не было.

Доказательств прямого финансирования Кремлем инициативы Калексит или аналогичных попыток в США нет. Но поддерживаемое Кремлем АДР оказывает поддержку американцам, придерживающимся сепаратистских взглядов. Например, в декабре прошлого года Маринелли открыл первое «посольство независимой Калифорнии» за рубежом, которое расположилось в офисе в Москве, безвозмездно предоставленном АДР. Также АДР, как сообщается, помогло покрыть расходы на приезд в Москву на вышеупомянутую конференцию ряда сепаратистов из штата Техас.

Члены движения Calexit должны собрать более 500 тысяч подписей, чтобы вопрос о независимости Калифорнии был внесен в бюллетени на выборах в 2018 году. Даже если им это удастся, шансы оторвать штат от США практически равны нулю. В первую очередь, Верховный суд США постановил, что одностороннее отделение штата от государства противоречит конституции. Таким образом, чтобы обеспечить законный выход Калифорнии или любого другого штата, потребуются поправки к основному закону страны.

Но даже если членам движения Калексит не удастся собрать необходимое число подписей, они, сознательно или невольно, могут помочь продвинуть один из главных приоритетов внешней политики России — сеять разлад и стараться подорвать западные демократические системы.

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