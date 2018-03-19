/Поглед.инфо/ В САЩ демократите все по-активно поддържат открита расистка дискриминация, която е станала всеобща по своята същност, предава Fox News. Да се изгради общество, което не обръща внимание на цвета на кожата не стана възможно, при това въпроса за расовата или джендърна принадлежност продължава да играе важна роля.

Поддръжката на открита расистка дискриминация сред демократите расте с всеки изминал ден. Към днешен ден тя по същество стана всеобхватна, въпреки, че едва ли някой някога ще говори за нея.

Не толкова отдавна, а именно вчера заместник редактора на раздела „Мнение“ на изданието Huffington Post Хлоя Ейнджъл в Twitter се похвали, как нейната компания приема или отхвърля авторите, основавайки се на цвета на кожата им, а не на това какво пишат.

Ейнджъл публикува следния туит: „Втори месец раздела „Мнения“ в Huffington Post е почти приключил. През този месец ние имахме следните задачи: по-малко от 50% бели автори (направено!), количество представители на Азия, сравнимо или превишаващо количеството американци (направено!), повече трансджендъри или автори с небинарна идентичност* (направено, но би ми се искало да подобрим резултата)“.

Хлоя иска да подобри резултата. Лари Едлър е радиоводещ и просто мъдър човек. Той е с нас тази вечер. Лари, аз мислех, че хората не трябва да правят подобни заявления. Според мен никой не иска да живее в страна, където за теб съдят изключително по такива фактори, които не можете да контролирате. Как стигнахме до това?

ЛАРРИ ЕЛДЪР, радиоводещ: Добър въпрос. А аз мислех, че целта се е състояла в това да имаме общество, което не обръща внимание на цвета на кожата, където хората се оценяват, опирайки се на техните личностни качества, а не на цвета на кожата им. Но предполагам, че това не е така, когато се отнася до демократите. Тази жена заяви, че те са постигнали всички поставени пред тях цели в многообразието. Както разбирам тя е бяла жена. Означава ли това, че тя е готова да отстъпи своя пост на по-квалифицирана или на просто квалифицирана цветна жена?

Или на по-ниско квалифицирана? Не, разбира се, че не. Такива въпроси изобщо никога не се повдигат. Съдейки по моя опит, хората, които прилагат това в живота практически винаги са бели, но те никога не отнасят себе си към тази категория. Те никога не се отказват от своите топли местенца, от своята ненапрегната работа с неоправдано висока заплата заради това, да помогнат на другите.

(рус.ез.)

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Именно так.

Но, по-моему, ошибкой будет говорить, что всё дело только в Huffington Post, которое уже, очевидно, превратилось в посмешище, или в демократах, которые уже себя дискредитировали. Это стало универсальным явлением среди американских корпораций и в научных кругах.

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Такер, меня пугает следующее: я не хочу оказаться в самолёте компании American Airlines или Delta Air Lines, которые выбрали пилота, основываясь на расовом разнообразии, а не на качестве лётчика. Именно в этом кроется проблема. Например, существуют школы, которые снижают стандарты, чтобы добиться разнообразия. К сожалению, происходит так, что несоразмерное число таких студентов, которые, цитирую, «получают выгоду» от снижения стандартов, вылетают из учебных заведений, и таким образом вред наносится тем самым людям, которым пытаются помочь. Почему бы нам не улучшить образование по программе K-12**, чтобы дети в бедных районах могли читать, писать и считать на должном уровне. Но Демократическая партия выступает против ваучеров***, которые, как было доказано, являются более удачным способом достичь этой цели, чем правительственные школы, в которых вас обязывают ходить.

Именно так. Очень глубокомысленное замечание. И почти создаётся ощущение, что существует связь. Чем больше мы занимаемся символической ерундой, наподобие той, которую делает девушка из Huffington Post, тем меньше времени мы уделяем таким вещам, как школы, которые демонстрируют результаты ниже ожидаемых, ведь, кстати говоря, именно это наносит вред цветным людям. Но, похоже, никого это не волнует. Почему так происходит?

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Такер, в Филадельфии 40 процентов учителей, у которых есть дети школьного возраста, обучают их в частных школах, в целом же по стране таким же образом поступают 10 процентов учителей. Это всё равно что открыть ресторан и повесить вывеску с надписью: «Заходите, но только еду не ешьте».

То есть суть этого заключается лишь в том, чтобы правящий класс был доволен собой. В противном случае эта женщина, Хлоя, которая получила степень по социологии в Принстонском университете, что само по себе уморительно — уморительно бессмысленно, должна уйти со своего поста, если её этот вопрос так сильно волнует, не так ли?

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Полагаю, что так. Если бы страна, если бы демократы действительно бы думали о чернокожих людях, то они бы говорили об огромном количестве чернокожих детей, которые растут без отцов. Таковых теперь уже около 73 процентов. А в 1970 году их было 25 процентов. Вопрос в том, что вызвало трёхкратное — в процентном соотношении — увеличение числа чернокожих детей, родившихся вне брака. Такер, по моему мнению, ответ заключается в том, что созданное нами государство всеобщего благосостояния побуждает женщин выходить замуж за правительство. Мы разрешили мужчинам отказываться от нравственной и финансовой ответственности, и никакого общенационального обсуждения по этому поводу у нас не ведётся.

Полностью с этим согласен. Ларри Элдер, надеюсь, будем почаще видеться на этой передаче, всегда рад с вами пообщаться.

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Взаимно.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.

* Люди с небинарной идентичностью либо не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам, либо могут описывать своё гендерное самоощущение как принадлежность к обоим этим гендерам, как нахождение «между» ними или «вне» их (прим. ИноТВ).

** Программа К-12 включает образование в детских садах и 12 лет обучения в школе (прим. ИноТВ).

*** Ваучер — программа, в рамках которой государство предоставляет школьникам средства для обучения в частных школах (прим. ИноТВ).

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