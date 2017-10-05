/Поглед.инфо/ Според експерти, САЩ не само са световен лидер по брой на гражданите, притежаващи огнестрелни оръжия (88 оръжия на 100 души); но в Америка масови екзекуции се извършват 11 пъти по-често, отколкото в която и да е друга развита страна.

Всяка година. повече от 30 хиляди американци умират от огнестрелни рани. Приблизително две трети от тези смъртни случаи са самоубийства. Според изследване на The Guardian, 2,8 млрд. долара годишно се разходват за лечение на жертвите от огнестрелни рани. Ако се добавят разходите за лечение и загубените надници, престъпленията, свързани с използването на огнестрелни оръжия, възлизат на 45 млрд. щат. долара.

127 са американските градове, в които през 2015 г.са извършени половината от убийствата с употребата на огнестрелно оръжие.

(рус.ез.)

Страсть американцев к оружию: статистика и факты

В США на каждые 100 человек приходится 88 единиц стрелкового оружия, и массовые расстрелы там происходят в 11 раз чаще, чем в любой другой развитой стране.

США не просто являются мировым лидером по числу граждан, владеющих огнестрельным оружием. Массовые расстрелы в Америке происходят в 11 раз чаще, чем в любой другой развитой стране. Именно к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в 2014 году в Международном журнале криминологии (International Journal of Criminal Justice Sciences).

Ниже приведены ключевые факты и статистические данные, касающиеся владения огнестрельным оружием в США и преступлений, совершаемых с применением такого оружия. Мы решили, что в свете массового расстрела, произошедшего в воскресенье на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе и ставшего крупнейшим по количеству жертв в США, эти цифры могут оказаться полезными.

88 единиц огнестрельного оружия на 100 человек

Именно такими являются показатели количества оружия на душу населения в Америке, которая в этом отношении занимает первое место в мире. Об этом свидетельствуют выводы, приведенные в ежегодном отчете Управления ООН по наркотикам и преступности за 2012 год. Второе место занимает Йемен, где на каждые 100 человек приходится 54,8 единицы огнестрельного оружия.

Почти половина

На долю США приходится почти половина мировых объемов огнестрельного оружия, которым владеют гражданские лица. Согласно исследованию 2007 года, на долю США, население которых составляет менее 5% населения планеты, приходится 35-50% огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам.

Более 30 тысяч

Это число американцев, которые ежегодно гибнут от огнестрельных ранений. Примерно две трети этих смертей — самоубийства.

Более 100 тысяч

Это число людей, которые ежегодно получают огнестрельные ранения, о чем свидетельствует исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Health Affairs.

В 25 раз

По словам сторонников ужесточения законов об оружии, «вероятность гибели от огнестрельного ранения в Америке в 25 раз выше, чем в других развитых странах».

70%

Это, согласно статистике ФБР, доля убийств с применением огнестрельного оружия, в которых орудием убийства становилось легкое огнестрельное оружие.

71%

Именно на столько выросло количество легкого огнестрельного оружия, принадлежащего американцам, с 1994 года.

38%

Именно на столько выросло количество огнестрельного оружия, принадлежащего американцам, с 1994 года.

3%

Это доля людей, которым принадлежит в общей сложности половина огнестрельного оружия в США. Об этом говорится в неопубликованном отчете об исследовании, проведенном Гарвардом и Северо-Восточным университетом. За этой группой следует группа «супервладельцев» оружия — примерно 7,7 миллиона американцев, которым принадлежит от 8 до 140 единиц огнестрельного оружия.

2,8 миллиарда долларов

Именно столько денег, согласно этому исследованию, ежегодно расходуется на лечение жертв огнестрельных ранений. Если сложить расходы на лечение и потерянные заработные платы, как утверждают его авторы, ежегодно преступления с применением огнестрельного оружия обходятся США в 45 миллиардов долларов.

Более миллиона долларов

Именно такое количеств денег один доктор потратил на финансирование исследования, посвященного предотвращению преступлений с применением огнестрельного оружия, после того как Национальная стрелковая ассоциация добилась сокращения расходов на подобные исследования.

73%

Это доля убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, в 2016 году. Согласно статистике ФБР, в 2016 году этот показатель достиг рекордного уровня. Хотя в целом число убийств в США в значительной мере снизилось по сравнению с рекордами прошлого, доля убийств с применением огнестрельного оружия выросла.

400 тысяч единиц

Таково количество огнестрельного оружия, которое ежегодно крадется в США. Об этом также говорится в неопубликованном отчете об исследовании, проведенном Гарвардом и Северо-Восточным университетом. Согласно результатам другого исследования, это число составляет около 230 тысяч единиц оружия.

32%

Это число американских мужчин, заявивших, что они лично владели огнестрельным оружием в 2015 году. По сравнению с 1994 годом этот показатель снизился на 10%.

12%

Это число американских женщин, заявивших, что они лично владели огнестрельным оружием в 2015 году. По сравнению с 1994 годом этот показатель увеличился на 3%.

127

Это число американских городов, на долю которых, согласно анализу Guardian, в 2015 году пришлась половина убийств с применением огнестрельного оружия.

Менее четверти

Доля населения США, приходящаяся на эти 127 американских городов.

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