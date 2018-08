/Поглед.инфо/ Twitter деблокира акаунта на американската активистка Кендис Оуенс, която по-рано перифразира расистките туити на новия редактор на вестник The New York Times Сара Чон, съобщава RT.



Журналистката се отличи със серия оскърбителни постове за хората със светла кожа, а Оуенс само ги копира, заменяйки думата „бял“ с „тъмнокож“ и „евреин“. Забележителното е, че никой не реагира на туитите на Сара Чон, а The New York Times даже се обви с нейна защита.



(Видео) Рус.ез.

