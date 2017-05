/Поглед.инфо/ Значителен е броят на книгите за живота на Барак Обама. Но тази седмица с появи още една, в обем от 1472 страници, разкриваща най-вече студентските години на Обама и първия му опит да се лансира като провинциален политик в щата Илинойс.

Авторът Дейвид Героу е носител на наградата Пулицър и 9 години работи над книгата "Изгряващата звезда: формирането на Барак Обама", която предизвика сензация в САЩ още преди публикуването й. В нея се разказва за личния живот на Обама, цитират се негови писма от онези години, употребата на кокаин и за близките му отношения с професор с нетрадиционна сексуална ориентация, които излизат извън рамките на академичната аудитория. (рус.ез.)

Обама, кокаин и голубой профессор

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Гарроу представил новую биографию Барака Обамы. В ней рассказывается о наркотиках и тесных отношениях бывшего президента с профессором нетрадиционной сексуальной ориентации. Но книга также описывает и то, как рано Обама начал следовать своей мечте о Белом доме.

На самом деле книг о жизни Барака Обамы предостаточно. Так, например, журналист Дэвид Маранисс (David Maraniss) в 2010 году написал исчерпывающую биографию 44-го президента США. Дэвид Ремник (David Remnick), главный редактор еженедельного журнала The New Yorker, рассказал в своей книге «The Bridge» («Мост»), что значит первый афроамериканский президент для страны. И сам Обама подробно написал о своей семье, своем детстве и своей карьере в книге под английским названием «Dreams of my Father» («Мечты моего отца»).

На этой неделе появились очередные 1472 страницы об Обаме, преимущественно о его студенческих годах и его первом опыте в роли провинциального политика в штате Иллинойс. Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Гарроу (David Garrow) 9 лет работал над книгой «Восходящая звезда: становление Барака Обамы» («Rising Star — The Making of Barack Obama»), которая вызвала шумиху еще до публикации в США. Потому что в книге Гарроу исследует и личную жизнь Обамы, цитирует тогдашние письма, упоминает употребление Обамой кокаина и дружбу с профессором-гомосексуалистом, которая «распространялась за пределы аудитории».

В одном из писем подруге Обама упоминает, что обдумывает роман с профессором. «Я спрашивал самого себя, могу ли я представить себя гомосексуалистом», — цитирует Обаму в своей книге Гарроу. Неудивительно, что бульварная пресса накинулась на, как ее уже называют, «скандальную и сексуальную книгу». Газета New York Post видит «угрозу» образцовому браку Барака Обамы и его жены Мишель, так как подозревает, что с публикацией разоблачений в семье начался разлад.

Но эта книга — нечто большее, чем просто собрание способствующих продажам постельных историй о периоде «Бури и натиска» бывшего президента. Гарроу изображает студента Обаму как молодого человека, который достаточно рано поверил в свое предназначение для чего-то большего — и который каждое свое жизненное решение подчинял своей цели — стать первым цветным президентом Соединенных Штатов. Гарроу считает, что Белый дом для Обамы был больше, чем мечтой. Он был его целью.

Первой жертвой политических амбиций Обамы стала нидерландско-японская студентка Шейла Мийоши Джагер (Sheila Miyoshi Jager), с которой Обама жил вместе в середине 80-х годов. В 1986 году он попросил ее руки, но родители Джагер оказались против. По словам Джагер, цитируемым в книге, спустя год Обама изменился, он стал амбициознее, все больше связывался с черными кварталами Чикаго. «Я помню, что в 1987 году он уже имел перед собой цель стать президентом», — говорит Джагер в книге. По словам одного из его друзей тех времен Обама боялся, что его репутация политика может пострадать из-за белой жены. Только год спустя Обама покинул Чикаго, чтобы учиться юриспруденции в элитном Гарвардском университете, где он затем познакомился со своей нынешней женой Мишель Робинсон.

Действие книги Гарроу приходится на то время, когда Обама сам занимался своей историей и беспокоился о своем политическом наследии. Недавно он представил планы строительства своей президентской библиотеки в его родном городе Чикаго, а также собирается в своей очередной книге описать важнейшие уроки, извлеченные им из восьми лет, проведенных в Белом доме. В прошедшие 100 дней Обама вынужден был вместе со всеми наблюдать, как его преемник аннулировал многие его политические достижения. Совсем недавно Трамп объявил отмену реформы здравоохранения Обамы.

В одном из своих редких выступлений Обама потребовал от политиков больше мужества, чтобы заступиться за больных и бедных. Скандальную книгу Дэвида Гарроу он никак не прокомментировал, но в шутку поблагодарил свою жену за то, что она все еще остается на его стороне, хотя он больше не является президентом и она уже не должна испытывать чувство долга.

