/Поглед.инфо/ В САЩ назрява поредният скандал, свързан със запазването на личните данни на потребителите: генералният прокурор на щата Ню Мексико подаде иск срещу редица компании, обвинявайки ги в нарушение на американското законодателство за защитата на правата на децата да запазват личните си данни, пише The New York Times. Между другото това е само върхът на айсберга: както журналистите на изданието са установили, разработчиците на приложения за смартофони често доста небрежно се отнасят към нормите, които защитават непълнолетните.

Решавайки да качи на своя петгодишен син Шейн играта Fun Kid Racing от магазина Google Play за ОС Android, канадката Ким Слингерленд предприема всички мерки за безопасност и се уверява, че популярното приложение се намира в „семейния раздел“ на магазина и има подходящия за възрастта рейтинг. Но, както се изяснява по-късно, приложението изпраща личните данни на потребителите, включително понякога и точното местоположение на устройството, най-малко на шест странични компании, пише The New York Times.

Според изданието, миналият вторник, 11 септември, генералният прокурор на американския щат Ню Мексико подава иск срещу разработчика на приложението, литовската компания, Tiny Lab Productions, а също срещу рекламните служби на Google, Twitter и още три корпорации, обвинявайки ги в нарушение на федералния закон за защита на личните данни на непълнолетните.

Както подчертава наблюдателят от The New York Times, федералното законодателство на САЩ не защитава достатъчно добре личните данни на възрастните американци от външно посегателство, но за децата все пак съществуват определени защитни механизми. В съответствие с така наричания Закон за защитата на правата на децата за запазване на личните им данни в интернет, компаниите-разработчици нямат право да следят дейността на гражданите на САЩ по-малки от 13 години в мрежата и да събират информация за тях – включително имената, адреса на електронната поща, данните за местоположението и така нататък за рекламни и прочее цели, без да получат „явно и достоверно“ разрешение за това от техните родители. Между другото, както показва споменатият съдебен иск в Ню Мексико, а също собственото разследване на The New York Times, отделните разработчици се отнасят наистина небрежно към този въпрос.

Според думите на поговорилия с кореспондента на вестника представител на Google, задачата по донасянето до компанията и потребителите информация, че едно или друго приложение е предназначено най-вече за деца, се намира на съвестта на самите разработчици и приложенията, попаднали в „семейния раздел“ са задължени да съблюдават по-строги нормативни актове. На свой ред официалният представител на Twitter заяви в интервю пред The New York Times, че от рекламната служба MoPub не дават на приложенията за деца да използват функцията за следене на дейността, отбелязвайки, че компанията е лишила напълно Tiny Lab Productions от достъп до услугите още през септември 2017 г. заради многобройни нарушения. Въпреки това основателят на компанията Джонас Абромайтис в разговор пред журналистите от изданието отбеляза, че е бил уверен, че изпълнява всички американски закони и изискванията на Google, защото приложението изисква от всички потребители да посочат възрастта си и е следило единствено тези, които са посочили, че са над 13-годишна възраст. „Ние мислехме, че правим всичко правилно“, заяви пред The New York Times Абромайтис.

Както се подчертава в материала, в момента дейността на потребителите в мрежата чрез техните телефони се следи от десетки компании, най-голямата от които е споменатата MoPub, а също така принадлежащата на Google Admob. Разработчиците имат два пътя за печалба: или да получават от потребителите пари за качването на техния продукт, или да го направят безплатен, но да публикуват реклами на него: при това в случая с децата възниква дилема – нали те нямат собствени пари за покупка на приложенията, а федералните закони забраняват те да бъдат следени за да им се показват реклами. Както заяви в интервю пред The New York Times Дилън Колинс, председател на съвета на директорите на компания SuperAwesome, която консултира разработчиците по въпросите за създаването на приложенията за деца, индустрията с приложенията с голям труд се адаптира към децата и ако големите компании вече са започнали да прибират парите от родителите или са преминали към показване на реклами без следен, малките компании не могат да продадат толкова абонамента и не са способни да генерират достатъчен доход от рекламите и използват единствено услугите, отчитащи законите за защита на децата, което значи, че им се налага да следят децата в разрез със законодателните норми.

През 2013 г. Apple създава в своя магазин за приложения App Store специален детски раздел, искайки от разработчиците, желаещи да публикуват в него своите продукти да не използват следене на онлайн-активността на потребителите. Две години по-късно аналогични мерки приема и Google, стартирайки програмата Designed for Families ( „проектирано за семейства“). Компанията уведомява разработчиците на Android, че участието в програмата е задължително за всички приложения, които са ориентирани към деца и че са задължени да следят това тяхната продукция да отчита Закона за защита на правата на децата за запазване на личните им данни.

При общуването с журналисти основателят на Tiny Lab Productions Джонас Абромайтис подчерта, че приложенията на компанията са ориентирани към аудитория от различни възрасти и децата до 13-годишна възраст са само част от нея. Както отбелязва авторът на статията, такова различие има огромно значение: работата е там, че според закона приложенията, предназначени предимно за деца напълно забраняват следенето на потребителите, докато другите продукти имат право да искат от потребителя да покаже своята възраст, а след това следят тези от тях, върху които нормативните актове не се разпространяват.

Когато Tiny Lab публикува своите приложения в Google Play, компанията посочва, че те са предназначени не само за деца, но и за семейства и Google се съгласява да ги публикува. Между другото, както показват изпитанията, проведени от редакцията на The New York Times през юли т.г. при стартирането на Fun Kid Racing приложението иска от потребителите да изберат годината на своето раждане от падащ списък, а след като по подразбиране в списъка стои 2001 г., напълно може да възникне ситуация, когато детето, което няма търпение да стартира колкото се може по-скоро играта, може да пропусне този етап и в резултат да се приеме за юноша, който вече може да стане обект за следене. Впрочем, данните на потребителя, показващи, че той е по-малък от 13 години, приложението наистина не събира, потвърждава наблюдателя от The New York Times.

Според изданието, в началото на юни към Google се обръща група научни работници, установили, че разработчиците „по всяка видимост, имат материалния интерес от това“, да маскират приложенията за деца под „семейни продукти“ и да получават така възможност да използват насочена реклама. Като пример учените са представили почти 3000 приложения, които според тях са „маркирани неправилно“, сред които и 84 приложения на Tiny Lab Productions.

През юли Google отговаря на писмото на изследователите, заявявайки, че компанията е провела разследване срещу Tiny Lab и е установила, че няма никакви допуснати нарушения на закона, а нейните приложения са наистина предназначени не само за деца, но и за цялото семейство, пише в статията. Въпреки това вече месец корпорацията, по всяка видимост „е излязла на лов“: представителите на ИТ-гиганта с съобщили на Абромайтис, че едно от неговите предназначения трябва да се обозначи като „детско“ и че има седмица, за да го приведе него и другите аналогични продукти в съответствие със закона. Тогава Tiny Lab публикува десет свои приложения като детски и ги привежда съответно рекламните услуги: Google одобрява мерките на литовската компания, но в края на август иска от нея да направи същото с още няколко приложения. Tiny Lab се подчинява отново, но още същата седмица, при въпрос от журналистите от The New York Times Google обявява, че е изтрила нейния профил и всичките и приложения от магазина във връзка с нееднократни нарушения на политиката на корпорацията, отбелязва се в материала.

Междувременно журналистите от The New York Times са провели собствено разследване, изучавайки десетина приложения за смартфонове на iOS и Android. Изданието включва най-популярните детски приложения, а също такива, които са включени в доклада на американските изследователи. Въпреки, че е трудно да се установи дали разработчиците са нарушавали закона, редакцията на вестника все пак успява да установи, че 6 от 10 приложения за Android следят дейността на своите потребители, включително точното им местоположение „по проблемен начин“ , а пет от 10 приложения за iOS отправят данни на рекламните услуги „по съмнителен начин“.

Превод: Поглед.инфо

