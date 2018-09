/Поглед.инфо/ Майк Пенс вярва, че ще успее „да спаси душата“ на ръководителя на Белия дом. При това вице-президентът на САЩ разчита на шанса да оглави страната за да стане най-убедения християнин, който някога е заемал Овалния кабинет“, пише The Times с позоваване на неотдавна публикуваната книга The Shadow President.

Вице-президентът на САЩ Майк Пенс счита, че може „да спаси душата на Доналд Тръмп“ и да стане най-идейния християнин, който някога е заемал Овалния кабинет. С такова твърдение излизат авторите на неотдавна излязалата книга „Сенчестият президент: истината за Майк Пенс“ (The Shadow President: the Truth about Mike Pence) Майкъл Д'Антонио и Питър Ейснер, пише The Times.

Пламенната вяра на 59-годишния политик му е помогнала да убеди американските протестанти да подкрепят Тръмп на изборите от 2016 година. Но като цяло за повечето хора личността на Пенс остава загадка, отбелязва изданието.

Бившият губернатор на Индиана беше упрекван за „низкопоклонничество“ пред Тръмп. Повод за това между другото послужи триминутно видео на неговата беседа с президента, по време на която Пенс превъзнася шефа си всеки 12 секунди.

По думите на Д'Антонио и Ейснер, действащия вице-президент вярва, че избирането на Тръмп е „част от Божия план“. При това той чака шанса да вземе властта в свои ръце.

Авторите на книгата обръщат внимание на това, че първото заседание на администрацията на Тръмп вице-президентът завърши с думите „Бог да Ви пази“. С това даде на консервативните християни да разберат, че „защитникът им ще помни за своя дълг“.

„Нещо повече, както обясни един от най-близките помощници на Пенс, вице-президентът наистина вярва, че може да доведе Тръмп при Иисус. И подобно на Иисус той иска да направи всичко необходимо за да спаси душата на Тръмп“ - предполагат Д'Антонио и Ейснер.

Според тях готовността да си затвори очите за грешките на ръководителя на Белия дом „говори за безпощадността“ на амбициите на вице-президента. Та нали той е свързал бъдещето си с човека, който стана „пример за всичко това, че презират християнството и консерватизма“.

В интервюто си за Christian Broadcasting Network Пенс се обяви в защита на собственото си поведение. „Всеки път, когато ме критикуват за вярата в Иисус, аз тихо възнасям хвалебствена молитва... Ние живеем във вярваща страна, затова ще продължим да отстояваме това, в което вярваме“ - заяви той.

