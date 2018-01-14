/Поглед.инфо/ Сегашният ръководител на Белия дом все повече се подозира за дисбаланс, пише The Times. В такива предположения обаче няма нищо ново. Според изследванията, почти половината от американските президенти страдат от психическо заболяване, което обаче не им попречи да бъдат велики лидери, отбелязва британското издание.

Според непотвърдени доклади, служителите на Белия дом забелязаха, че Доналд Тръмп постепенно губи възможността да завършва изреченията си. Председателят на Сената за външни отношения се съмнява в неговата "уравновесеност". Бившият главен стратег на американския президент Стив Бенън заяви, че Тръмп "си е изгубил разсъдъка", пише The Times.

Въображението рисува ледена картина: треперещ пръст върху ядрен бутон. Но не бързайте със заключенията. Това едва ли е първият път, когато във Вашингтон има съмнения относно психическото здраве на президента, отбелязва вестникът.

Историците подозират, че Теодор Рузвелт е страдал от биполярно разстройство. Линдън Джонсън е демонстрирал признаци на "грандиозен нарцисизъм" и тенденция да заобикаля етичните бариери. Някои смятат, че Роналд Рейгън е имал ранни симптоми на Алцхаймер по време на управлението му, а помощниците на Бил Клинтън се страхували, че той е еротаманист.

/рус.ез./

Ричарда Никсона часто изображают параноиком, но, пожалуй, его главной проблемой был алкоголизм. Советники президента делали всё возможное, чтобы он не принимал важные решения вечером. В октябре 1973-го, когда арабо-израильский конфликт грозил перерасти в мировую войну, он был настолько пьян, что не мог ответить на телефонный звонок британского премьера Эдварда Хита, утверждает издание.

И этот список можно продолжать довольно долго. Согласно одному исследованию, из первых 37 американских президентов — от Вашингтона до Никсона — почти половина имели психическое расстройство.

Томас Джефферсон, Улисс Грант и Кэлвин Кулидж, по всей видимости, страдали от повышенной нервозности. Авраам Линкольн впадал в глубокую депрессию. Но из всего вышесказанного можно извлечь один урок: неидеальное психическое здоровье вовсе не означает, что человек не может стать великим лидером, подчёркивает издание.

В случае с Дональдом Трампом главным отличием является «запутанный спор» вокруг его душевного состояния. На протяжении полувека американские психиатры следовали так называемому правилу Голдуотера, названному так в честь Барри Голдуотера, республиканца, который баллотировался в президенты США в 1969 году.

Во время этой предвыборной кампании тысячи специалистов подписались под петицией в журнале, что Голдуотер не может выставлять свою кандидатуру, «исходя из психологических оснований». В результате политик подал иск в суд на издание и получил компенсацию в размере $75 тыс. С тех пор членам психиатрической ассоциации было запрещено выражать профессиональное мнение о публичной фигуре без специального разрешения, поясняет The Times.

В эпоху Трампа это правило подверглось невиданным прежде испытаниям. Так, в недавно вышедшей книге «Опасное дело Дональда Трампа» почётный профессор Стэнфордского университета Филип Зимбардо диагностирует у американского президента запущенный случай гедонизма, свойственный маленьким детям, которые не задумываются о долгосрочных последствиях своих действий.

Специалист предполагает, что на ментальном развитии Трампа могла сказаться

психологическая травма, полученная в детстве. Возможно, это последствие его отправки в военную академию.

Как бы то ни было, отношения американцев в этом вопросе, по всей вероятности, зависит от их политических предпочтений. Демократы могут считать Трампа безумным, а республиканцы — эксцентричным хитрецом, заключает The Times.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели