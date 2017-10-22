/Поглед.инфо/ Извинете ме, но това новини от “факела на демокрацията” ли са, на които ни призовават да подражаваме? Поръсете ги със светена вода и ги почерпете с халоперидол (1)!



Аз винаги съм имал, меко казано, не най-високо мнение за интелектуалните способности на американците.

А през последните години ситуацията съществено се влоши и даже американският елит започна да показва признаци на откровена деградация и деменция (отглеждането на “идеални потребители” не можеше да не се отрази и на елитите, у Ефремов в “Часът на Бика” (2) това е показано прекрасно).

Но последно време това вече е някакво откровено безумие. Ад и Израел, траш, содом и лудница.

За да не бъда голословен ще изброя американските новини, които тези дни видях по време на своето дежурно преглеждане на американските средства за масова информация.

1.Обсъждане на това, как Обама пуснал от затворите куп военни престъпници от Близкия Изток и всички те попълнили редиците на ИДИЛ, Ал-Кайда, Ан-Нусра и редица други терористични групировки“. При това Обама въпреки всичко е добрия. А Тръмп е “некомпетентен”.

2. Холивуд е на загуба и холивудските студии масово се изкупуват от китайци. И съответно “китайските комунисти са устроили преследване на Харви Вайстайн, защото им пречел да изкупят американската киноиндустрия”.

3. Продължава да пада рейтинга на националната футболна лига (NFL, има се предвид американски футбол) и трибуните стоят празни. Всичко това е свързано с движението «Black lives matter», когато футболистите отказват да стоят прави по време на изпълнение на химна, а зрителите в знак на протест против политизацията на спорта и неуважението към флага и химна престават да ходят на футбол.

4. Множат се неяснотите относно стрелеца от Вегас. Официалните лица се объркват в показанията си, а вече двама от ключовите свидетели внезапно умряха (единият зверски се самоуби с изстрел в тила, а втората не по-малко внезапно умря в разцвета на силите си)

5. Конгресът вече изхарчи няколко милиарда долара (учете се как трябва да се режат бюджетите) за да докаже руската намеса в американските избори, нищо не намери (изобщо даже най-дребни неща, за които да се закачи, според признанията на цял редица конгресмени, обявяващи се против Тръмп), но настоява разследването да продължи. Не, ако на мен ми дадяха двойка милиарди от бюджета, а възможно също много бих се старал да докажа, че земята има форма на куб или даже пирамида. Въпреки, че не, би ме било срам да се занимавам с това.

6. Във Вашингтон ще отваря врати “Музей на Библията” за 500 милиона долара. Общата площ на неговите помещения ще бъде около 40 хиляди квадратни метра. Там ще има 12 театъра, 384 плазмени екрана, 93 проектора, 83 зали за интерактивно общуване и множество други високотехнологични хитрости (но както пишат самите американски журналисти там има “много малко Иисус”).

7. Конгресът гласува закон, затрудняващ борбата с наркотърговците. И това е на фона на растящата статистика за смъртност от опиати.

(рус. ез.)

Александр Роджерс: А что там у американцев?

Вы меня извините, но это новости из «светоча демократии» и страны, которой нас призывают подражать? Окропите их святой водичкой и угостите галоперидолом!

Я всегда был, мягко говоря, не самого высокого мнения об интеллектуальных способностях американцев.

А в последние годы ситуация существенно ухудшилась, и признаки откровенной деградации и деменции стала демонстрировать уже и американская элита (выращивание «идеальных потребителей» не могло не сказаться и на элитах, у Ефремова в «Час Быка» это прекрасно показано).

Но в последнее время – это уже какое-то откровенное безумие. Ад и Израиль, трэш, содом и дурдом.

Чтобы не быть голословным, я перечислю американские новости, которые увидел на днях, во время своего дежурного мониторинга американских СМИ.

1. Обсуждение того, как Обама выпустил из американских тюрем кучу военных преступников с Ближнего Востока, и все они пополнили ряды ИГИЛ, Аль-Каиды, Ан-Нусры и ряда других террористических группировок. При этом Обама всё равно хороший, а Трамп «некомпетентен».

2. Голливуд убыточен, и голливудские студии массово скупают китайцы. И, соответственно, «китайские коммунисты устроили травлю Харви Вайнстайна, потому что он мешал им скупать американскую киноиндустрию».

3. Национальная футбольная лига (NFL, имеется в виду американский футбол) продолжает терять рейтинги и трибуны стоят пустые. Всё это связано с движением «Black lives matter», когда футболисты отказываются стоять во время исполнения гимна – а зрители в знак протеста против политизации спорта и неуважения к флагу и гимну перестают ходить на футбол.

4. Множатся непонятки относительно стрелка из Вегаса. Официальные лица путаются в показаниях, а уже двое ключевых свидетелей внезапно умерли (один зверски самоубился выстрелом в затылок, вторая не менее внезапно умерла в расцвете сил).

5. Конгресс потратил уже несколько миллиардов долларов (учитесь, как нужно пилить бюджеты) на доказательство российского вмешательства в американские выборы, ничего не нашёл (вообще ни малейших зацепок, по признанию целого ряда конгрессменов, выступающих против Трампа), но требуют продолжать расследование. Не, если бы мне выделяли пару миллиардов бюджета, я бы возможно, тоже очень старался доказать, что земля имеет форму куба или даже пирамиды. Хотя нет, мне было бы стыдно таким заниматься.

6. В Вашингтоне открывается «Музей библии» за 500 миллионов долларов. Общая площадь его помещений составит порядка 40 тысяч квадратных метров. В нем будет 12 театров, 384 плазменных экрана, 93 проектора, 83 зала интерактивного общения и множество других высокотехнологичных понтов (но, как пишут сами американские журналисты «очень мало Иисуса»).

7. Конгресс принял закон, затрудняющий борьбу с наркоторговцами. И это на фоне растущей статистики смертности от опиатов.

8. Хэштэг #MeToo (меня тоже) призывает американских женщин рассказывать о случаях изнасилования и сексуального домогательства. Нечто подобное в прошлом году пытались запустить и в России, теперь оно вернулось в США (откуда и было запущено). В России, кстати, этих истеричек с их выдуманными историями высмеяли и проигнорировали, а в США уже пошли возбуждать уголовные дела.

9. Приветствуется новый австралийский закон об однополых браках и правах трансгендеров.

10. Цукерберг нанимает африканских «программистов» для работы над facebook и другими проектами.

11. Демократы используют «подтверждённого педофила» для информационной атаки на Трампа (подробностей не будет, мне хватило только заголовка).

12. И на фоне всего этого Трамп собирается отменить соглашение с Ираном о ядерной программе, ссорится с ООН и бряцает оружием.

Вы меня извините, но ЭТО новости из «светоча демократии» и страны, которой нас призывают подражать? Окропите их святой водичкой и угостите галоперидолом!

P.S. А тем временем хитами в США становятся весёлые песенки типа «Civil War» (Гражданская война).

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(1) Халоперидол е лекарствено средство, което спада към групата лекарства, наречени „антипсихотици". Използва се при заболявания, които засягат мисленето, емоциите и поведението. Вследствие на тези заболявания човек може да има следните състояния: чувство на обърканост, виждане, чуване или усещане на несъществуващи неща (халюцинации), вярване в неистински неща(илюзии), чувство на особена подозрителност (параноя), превъзбуда, силна развълнуваност, ентусиазъм или свръхактивност, силна агресивност или желание за насилие.

(2) Иван Ефремов (1908-1972) – руски съветски писател-фантаст, учен палеонтолог, философ-космист и обществен мислител В книгите си показва както миналото, така и възможното бъдеще на човечеството. В своя роман-предупреждение “Часът на Бика” пише за предстоящата социална, екологична и нравствена катастрофа на човечеството.

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