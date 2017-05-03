/Поглед.инфо/ Извършвайки нападение срещу сирийските въоръжени сили, САЩ твърдят, че било резултат от военна грешка. Но се избиват и невинни хора в Мосул. Такава "борба срещу тероризма" сме виждали в Афганистан. Американската армия е мобилизирана: необходимо е да демонстрира сила и да сплашва страните от региона, които не са съгласни с политиката на САЩ.

Още не се беше разсеял димът от американските "Томахоук", изстреляни срещу сирийската военновъздушна база, и на московското летище кацна държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън. Тази стъпка може да се разглежда като опит за смекчаване на последиците от явната американска агресия срещу Сирия, особено след като ръководителят на руското Министерство на отбраната заяви, че се прекратява всякакво сътрудничество с Вашингтон по сирийското направление.

Тилъсън едва беше напуснал Москва, когато външните министри на Русия, Иран и Сирия проведоха в руската столица среща, чиято цел е да координират съюзническите си действия във военно и политическо отношение. В окончателното си заявление, страните на тристранна среща подчертават три главни принципа, върху които се основава сътрудничеството им: "Ново американско нападение срещу Сирия е недопустимо."

"Правителството на президента Башар Асад е неприкосновено."

"Недопустими са нови политически и военни атаки срещу Сирия".

(рус.ез.)

Россия, Иран, Сирия — что дальше?

Война за мир в Сирии

Не успел осесть дым от американских «Томагавков», запущенных с кораблей США по сирийской авиабазе «Шайрат», как в московском аэропорту приземлился самолет, на котором прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Данный шаг можно рассматривать как попытку смягчить последствия откровенной агрессии США против Сирии, особенно после того как глава Министерства обороны России заявил о прекращении любых форм сотрудничества с Вашингтоном на сирийском направлении.

Визит Тиллерсона в Москву в действительности планировался заранее, однако очевидно, что ракетный удар США по Сирии стал главной темой обсуждения в ходе встречи. Можно предположить, что американская сторона попыталась объяснить свое решение нанести удар и пообещала при этом, что интересы России в регионе не будут затронуты. Таким образом, цель США — убедить Россию в необходимости изменить свою позицию и перестать поддерживать Башара Асада в Сирии.

При этом известно, что изначально график визита Тиллерсона не предусматривал встречу с президентом России Владимиром Путиным, о чем было сказано в официальном заявлении Госдепартамента США. Дата встречи с Путиным была объявлена сразу после окончания переговоров между Рексом Тиллерсоном и Сергеем Лавровым. По завершении встречи Тиллерсон заявил, что стороны выразили надежду на возобновление сотрудничества между Россией и США по сирийской проблеме, что свидетельствует о серьезных изменениях в американской позиции, призванных убедить Москву в том, что обозначенные ею в Сирии «красные линии» не будут нарушены.

Не успел Тиллерсон покинуть Москву, как министры иностранных дел России, Ирана и Сирии высказались в пользу проведения встречи в Москве, целью которой было бы обсуждение координации союзников, как в военном, так и политическом отношении.

В ходе встречи сирийская делегация выступила с речью, в которой полностью опровергла все обвинения и измышления со стороны США относительно изготовления и применения химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне. Сирийские представители обратили особое внимание на тот факт, что буквально за несколько часов до ракетного удара США по Сирии американцы выступали с положительными заявлениями, в которых высказывались в пользу сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с терроризмом.

Сергей Лавров также выразил свое мнение относительно результатов переговоров с Тиллерсоном, заявив, что Россия выступает категорически против любого акта агрессии против Сирии со стороны США. Министр добавил, что Россия взяла с США обещание, что они более не предпримут каких-либо военных действий против Сирии. В тех же тонах высказалась советник сирийского президента Бусейна Шаабан.

Примечательно, что в итоговом заявлении трехсторонней встречи стороны выдвинули три принципа:

«Новое нападение США на Сирию недопустимо».

«Власть президента Башара Асада неприкосновенна».

«Недопустимы новые политические и военные атаки в Сирии».

Возможно, неправильно полагаться на слова и доверять американским обещаниям, ведь в прошлом США редко выполняли какие-либо из них. Здесь под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ — прим. ред.) Америка бесконтрольно убивает невинных жителей Мосула, а когда-то Соединенные Штаты заявляли, что бомбят Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом в этой стране, а все для того, чтобы продемонстрировать свою мощь и запугать страны региона несогласные с американской политикой. Вот Америка развертывает военный контингент на севере Сирии у иракских границ в попытке географически разделить Ирак и Сирию, а вот совершает налет на гору Сарда, где базируются сирийские вооруженные силы. При этом она утверждает, что это стало результатом военной ошибки, хотя настоящей целью рейда было препятствовать продвижению сирийской армии и освобождению северных районов Сирии. А уже сегодня Америка направляет части военно-морского флота в Средиземном море и осуществляют переброску военных в Иорданию, а также организацию материально-технического обеспечения контингента. Данные шаги свидетельствуют о крупнейшей мобилизации американских вооруженных сил с момента начала конфликта в Сирии, цель которой — проникнуть на юг сирийского фронта и отрезать восток Сирии от ее северной части у границ с Ираком.

Риторика США в очередной раз изменилась, и американцы снова выступают за то, чтобы президент Башар Асад ушел в отставку. Об этом говорится в заявлениях администрации президента США, а именно министра обороны Джеймса Мэттиса и министра иностранных дел Рекса Тиллерсона. К ним можно добавить слова иорданского короля Абдаллы II и заявления со стороны государств Персидского залива, Израиля и Турции Эрдогана. Используя средства массовой информации, эти государства пытаются убедить мировое сообщество в том, что Иран сыграл и продолжает играть большую роль в поддержке терроризма в регионе.

Что касается президента США Дональда Трампа, то следует обратить внимание на его обращение к Конгрессу с просьбой пересмотреть ядерное соглашение с Ираном для того, чтобы найти в нем пробелы. Таким образом, мы наблюдаем очередную попытку США и их союзников запустить новую дипломатическую кампанию, цель которой, используя фальсификации и поддельные данные, создать себе оправдание для новых военных действий на Ближнем Востоке и в конечном итоге утвердить Вашингтон в статусе лидера в регионе.

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