/Поглед.инфо/ В историята на американските въоръжени сили вече има прецедент, когато алкохолното и наркотично разложение на армията всъщност застави страната да спре бойните действия ...

Михаил Задорнов си отиде от този свят и безсмъртната му фраза за американците явно никога няма да умре. Тъй като по никакъв друг начин не може да се коментира новината, че "В Съединените щати вдигнаха забраната за набиране на войници с психични проблеми, пише USA Today. Както беше отбелязано, американската армия вече може да приеме в редиците си хора, които са се самонаранявли, страдащи от биполярно афективно разстройство, депресия, алкохолизъм или наркомания. Според публикацията, това решение е свързано с намерението да се наемат 80 хил. души до септември 2018 г.".

Не ни трябват половинчати мерки! Американската армия се задушава от липсата на наемници - защо да се ограничава само до хора с опити за самоубийство, наркомани, алкохолици и психопати? Разбира се, в САЩ има много, но защо, например, трябва да пренебрегваме такъв полезен мобилизационен ресурс като инвалидите - слепи, глухи, паралитични, ампутирани? Това, очевидно, ще бъде следващата стъпка на Пентагона - те могат със собствения си ум да достигнат до използване на сакати хора в бойните действия...

/рус.ез./

Если заглянуть в первоисточник, то можно узнать дополнительные интересные подробности. Так как слабоумие американского Минобороны всё-таки пока не перешло в терминальную стадию, то количество «рекрутов четвёртой категории» (так они тактично называются) не должно превышать четырёх процентов (не знаю, есть ли в совпадении двух четвёрок некий символизм). Много это или мало?

Ежегодный набор в армию США, стало быть, 80 000 человек. 4 процента – 3200 дуриков. Вся армию США – около 1 400 000 человек. 4 процента тут – 64 000.

Не знаю, как вам, уважаемый читатель, а мне кажется, что это ОЧЕНЬ много. 64 тысячи человек, которым доверено оружие, взрывчатые вещества, какая-никакая военная тайна, жизни сослуживцев и свой участок обороноспособности государства – а они плотно дружат с наркотой, крепко бухают, склонны впадать в суицидальную депрессию или немотивированную агрессию. Просто любопытно, как упадёт дисциплина? Как алкоголики и наркоманы будут влиять на своих сослуживцев? И ждать ли нам массовых расстрелов, так любимых американцами, уже в рядах вооружённых сил?

Ждать! Конечно же, ждать! Это не голословное предположение – это факты, опирающиеся на крайне репрезентативную фокус-группу. На украинскую армию.

«С 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий. Об этом заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил вчера в эфире телеканала ZIK. Матиос также отметил, что две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, совершали преступления в отношении друг друга».

Если называть вещи своими именами, бухие «херои» и «киборги» просто и банально перестреляли друг друга в ошеломляющем количестве. Стреляли друг друга из-за пьяных ссор, из-за ошибок с пьяных глаз кто впереди — свой или чужой, вследствие артиллерийского friendly fire. А ещё гибли из-за подрывов на собственных минах (по которым попёрлись «синие аватары»), из-за несчастных случаев при чистке оружия, спьяну попадая в ДТП, и так далее, и тому подобное.

И если кто-то думает, что американские алконавты будут более дисциплинированы и менее смертны, чем алконавты украинские – то он весьма наивен. Впрочем, не более наивен, чем Пентагон, как выяснилось.

В истории американских вооружённых сил уже был прецедент, когда алкогольное и наркотическое разложение армии фактически заставило страну прекратить боевые действия, не считаясь с поражением в войне. Это – Вьетнамская война, к концу которой большая часть американского контингента превратилась в деградировавшее стадо. Сейчас, видимо, премудрый Пентагон решил: а чего ждать-то? Давайте сразу такую армию делать! Сразу адаптируемся к её особенностям, привыкнем, так сказать, «на берегу»! Л – Логика.

Какая ирония судьбы — нам много-много лет втирали: в Америке – профессиональная армия, служить престижно, все туда рвутся, огромный конкурс, бешеные зарплаты, а у нас – все косят, армия хуже тюрьмы, люди готовы в дурдом ложиться, чтобы не служить. И что теперь? Сейчас в российскую армию служить идут с удовольствием и гордостью, а в американскую – недобор, заставляющий побираться по психушкам и наркодиспансерам. Вам не кажется, что мир здорово поменялся в самих своих основах?

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