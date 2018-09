/Поглед.инфо/ Руската пшеница заплашва американските фермери

Рекордната реколта руска пшеница заплашва благосъстоянието на фермерите на САЩ.

Както пише електронната версия на вестник The Wall Street Journal, руското селско стопанство процъфтява: за миналата селскостопанска година, която завърши на 30 юни, Русия изнесе повече от 40 милиона тона пшеница. Това е около два пъти повече, отколкото миналата година. През 2016 година Русия стана лидер по обемите на износа на пшеница, изтласквайки САЩ, а през 2018 година също повтори рекорда. Междувременно, американските селскостопански предприятия продължават да се закриват със скорост, която не е наблюдавана от 80-те години.

Своята роля могат да изиграят търговските спорове на САЩ с Китай и другите страни, КНР вече въведе мита в размер на 25% върху пшеницата от САЩ.

Според прогнозата на Министерството на селското стопанство на РФ, добивите тази година се очаква да бъдат с обем 105 милиона тона, предава ТАСС.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3063714

Тази година, въпреки засушаването и другите природни катаклизми, в РФ вече се прибрани 95 млн. тона зърно, от тях повече от 65 млн. тона пшеница. Като резултат за 2018 година се очакват 104-105 млн. тона зърно, от тях 73-74 млн. тона пшеница.

В селското стопанство година с година не си приличат, много неща зависят от времето. За нашите условия всичко,което е над 85-90 млн. тона (за всички видове зърнени култури) е добър добив, повече от 95 млн. - отличен, а повече от 100 – великолепен.

Брутният добив на пшеница в РФ/РСФСР, млн. тона:

1991 - 39,0 (262 кг. на глава от населението)

1998 - 27,0 (183 кг. на глава от населението)

2013 - 52,1 (364 кг. на глава от населението)

2014 - 59,7 (416 кг. на глава от населението)

2015 - 61,8 (422 кг. на глава от населението)

2016 - 73,3 (501 кг. на глава от населението)

2017 - 85,8 (585 кг. на глава от населението, 2.2 пъти повече отколкото през 1991) - абсолютен рекорд.

2018 - 74,0 (прогноза)

Брутният добив на пшеница в САЩ, млн тона:

1998 - 70,6 (256 кг. на глава от населението)

2013 - 58,1 (183 кг. на глава от населението)

2014 - 55,2 (172 кг. на глава от населението)

2015 - 55,8 (171 кг. на глава от населението)

2017 - 47,4 (145 кг. на глава от населението)

The USDA says 2017 U.S. wheat production was down 25% on the year at 1.741 billion bushels.

By type, winter wheat dropped 24% to 1.269 billion bushels, with an average yield of 50.2 bushels per acre, down 5.1 on the year, while spring wheat was 22% lower at 416.236 million bushels, with an average yield of 41.0 bushels per acre, 6.3 below 2016, and durum fell by 47% to 54.909 million bushels, with an average yield of 25.7 bushels per acre, compared to 44.0 a year ago.

Така Русия вече изпревари САЩ с 1,5 пъти по производство на пшеница.

Сега Русия е световен лидер по износ на пшеница, износът съставлява 40 млн. тона.

А при СССР беше обратното, той беше най-големият вносител на зърно и ежегодно внасяше по 30-40 млн. тона. При това СССР купуваше зърно не от къде да е, а от враговете си – натовските страни САЩ и Канада, плащайки за зърното със злато (златният запас на СССР от 1964 до 1991 спадна от 1600 тона до 240 тона)

От тези 30-40 тона на съветския внос 20-25 млн. тона беше качествена пшеница за консумация на хората. В някои години вносът на пшеница достигаше до 40% от всичко, което се произвеждаше в СССР. Тоест мащабите на продуктовата зависимост на СССР от САЩ бяха много големи.

Сега ситуацията огледално се отрази.

През 2017 година износът на селскостопанска продукция и продоволствие от РФ нарастна с 15%, до 20 млрд. долара. Това е повече от износа на оръжие (15-16 млрд.)

https://www.eg-online.ru/news/364037/

Тази година износът на селскостопанска продукция се очаква на ниво 23-24 млрд. долара, а към 2024 година ще надвиши 45 млрд.

Цитат:

Износът на продукция от АПК през тази година ще нарастне до 23 млрд. долара

Износът на продукция на аграрно-промишления комплекс от Русия по думите на президента на РФ Владимир Путин през 2018 година ще надвиши 23 млрд. долара. Миналата година Русия увеличи износа на продукция на АПК с 15% до 20 млрд. долара. „Миналата година беше за 20 млрд. долара, сега вече 23 млрд. долара и тази година ще бъде още повече“ - привежда „Финмаркет“ заявлението на държавния глава, озвучено в хода на „пряката линия“. В. Путин напомни, че износът на продукция на АПК в момента надвишава износа на продукция на отбранителната промишленост. Министерството на селското стопанство на РФ оценява износа през тази година на 24,2 млрд. долара. През първото тримесечие той нарастна с 1 млрд. долара до 7 млрд. долара. Към 2024 година този показател трябва да нарастне до 45 млрд. долара.

