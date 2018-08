/Поглед.инфо/ След продължителна борба с поразил мозъка му рак, сенатор Джон Маккейн почина. Неговата смърт е добър повод, за да се оцени политическото наследство. Едва ли някой може да отрече героизма на Маккейн, проявен по време на виетнамската война. Попаднал в плен, той отказва да предава информация за американските войски и многократно отклонява предложения за помилване. Той казва на виетнамците, че е готов да се върне от плен единствено с всички останали американски войници, а не по-рано от тях. Маккейн прекарва шест години в затвора, нерядко е подлаган за изтезания, гладува и не получава необходимата медицинска помощ. Той е освободен едва през 1973 г. заедно с останалите тогава американски пленници.

Въпреки това, въпреки цялото героично военно минало на Маккейн, неговата политическа кариера е много противоречива. Той повече от 30 години служи в Сената, представяйки родния си щат Аризона. Когато Маккейн се избира за Сенат през 1986 г., той става протеже на Бари Голдуотър – старши сенатор на Аризона и легенда на американския консерватизъм. Според мен, именно Голдуотър през 60-те години стои в корените на съвременния консерватизъм в САЩ. Мнозина тогава смятат Маккейн за изгряваща звезда на консервативния фланг. Но по-нататъшната съдба на Маккейн е съвсем различна.

Сред консервативната общественост фамилия Маккейн се е превърнала в истински синоним на термина “RINO” — или “Republican in Name Only”. Републиканци само по име се наричат тези политици, които формално стоят в тази партия, но при това поддържат откровено либерални позиции. Маккейн в пълна мярка заслужава това определение. Той е единственият републиканец, който е против намаляването на данъците през 2002-2003 г. Маккейн е съавтор на законопроекта за федералната забрана на полуавтоматичното оръжие. Освен него този проект се поддържа от демократите. Той провежда реформа на избирателното законодателство, която сериозно затруднява процедурата за събиране на средства за предизборните щабове. Както можем да се досетим, нея я подкрепят единствено демократите. Маккейн е активен привърженик на приемането на някои амнистии на някои нелегални мигранти в периода на президентството на Обама, които биха дали гражданство на 15-20 милиона „нови американци“. И само във външната политика Маккейн може да се нарече истински оригинален персонаж. Той е един от най-големите ястреби в съвременната политическа история на САЩ. Ако бе спечелил президентските избори през 2008 г. днес Пентагонът, вероятно би въвел дузина, ако ли не повече, открити военни операции по целия свят.

Сега, след смъртта на Маккейн основният въпрос остава кога губернаторът на Аризона ще назначи предсрочни избори в щата. Те почти сигурно ще преминат след междинните избори на 6 ноември. Предполагам, че датата на новите избори може да бъде януари-февруари.

Интересно е, че в момента в Аризона се водят предизборни битки за мястото на другия сенатор – Джеф Флейк, който се отказа да се ори за втори мандат. И Флейк, и Маккейн са явни критици на политиката на Доналд Тръмп. Флейк обича да се представя по възгледи близо до либертарианците и той нееднократно излиза против различните антимиграционни инициативи на Тръмп. Маккейн на свой ред най-често критикува действащия президент в контекста на външната политика. Бивайки най-известният „ястреб“ в Сената. Маккейн постоянно се възмущава от коментарите на Тръмп по отношение на НАТО, европейските съюзници и Русия.

За мястото на Флейк претендират три кандидата от Републиканците – конгресуомънът Марта Максали, местният сенатор Кели Уорд и скандално известният бивш шериф Джо Арпайдо. Максали е най-умерената в своите възгледи от тази група и има подкрепата на партийния естаблишмънт. Републиканският национален комитет ѝ отделя около два милиона долара за избирателни разходи. Кели Уорд се представя като консервативен популист в духа на самия Тръмп. Тя вече се опита да участва в номинациите за сенатор през 2016 г. – тогава Уорд се кандидатира срещу Маккейн. На тези избори тя получи почти 40% срещу 52% на Маккейн. На свой ред за Джо Арпайдо това ще бъдат първите избори на законодателен пост. Арпайдо е добре известен със своята борба срещу нелегалната миграция на поста шериф. През 2017 г. бе осъден за задържането на няколко мигранти без разрешение на съда, но по-късно по негова адрес бе издадена президентска амнистия.

Всеки от конкурентите с всички сили се старае да получи официално одобрение на своята кандидатура от страна на Тръмп. Но президентът реши да заеме неутрална позиция и да не определя фаворит в тази надпревара. Ако се вярва на допитванията, то Максали има около 45% от гласовете на републиканците, Уорд – 25%, а Арпайдо – 20%. Резултатът от номинацията ще се определи на 28 август. Победителят трябва да се изправи против единния кандидат та Демократите – местният конгресуомън Кирстен Синема. Отново, ако се съди по последните допитвания, то всеки от тримата кандидати от Републиканската партия ще има оспорвана надпревара със Синема. Демократите ще се постараят да направят всичко възможно, за да победят в Аризона. Успехът на тези избори ще им даде шанс да получат мнозинство в Сената.

Така или иначе загубилите в предизборната надпревара за мястото на Флейк ще получа възможност повторно да изпитат своя късмет. На предсрочните избори след смъртта на Маккейн навярно ще се срещнат същите кандидати, които не са успели да спечелят на 6 ноември.

Превод: Поглед.инфо

