/Поглед.инфо/ Плагиаторът на идеи Бърни Сандърс предлага работниците и бедните хора от всички страни да се обединят и да се развихрят срещу светите храмове на мафията в световната икономика - офшорките. Хората обичат това, на уебсайта на Guardian има 17 хиляди споделяния на статията на Бърни и 1,8 хиляди коментари.

Шест от най-богатите хора имат повече от половината от най-бедната част от населението на света, 1% от най-богатите са по-богати, отколкото 99% от останалата част, почти един на всеки седем оцелява, печелейки една четвърт от долара на ден, от предотвратими болести, като диария, малария и пневмония, умират всеки ден около 29 000 "деца - пише бившият кандидат за президент Бърни Сандърс. В същото време, корумпираните елити, олигарсите и монархиите харчат милиарди долари за най-абсурдните излишества. Султанът на Бруней си купи 500 Rolls-Royces и живее в дворец със 1788 стаи. Най-богатият човек (над 100 милиарда долара), собственик на Amazon, Джеф Безос има четири имения и отпусна $ 42 милиона за изграждане на часовник в хълмовете на Тексас, който ще работи 10 хил. години. Но в складовете на Amazon в САЩ хората работят извънредно и получават толкова малки, че разчитат на купони за храна.



Поради това неравенство в доходите, хората по света губят вяра в демокрацията и управлението. Също така хората започват да разбират, че световната икономика е построена за богатите. В допълнение, в нашето време на икономическото неравенство се наблюдава тревожно нарастване на авторитарния и десния екстремизъм, който експлоатира недоволството на хората, заключава Бърни.

/рус.ез./

На метафизический вопрос "Что делать?", Берни отвечает следующим образом:

- те, кто верит в демократию и прогрессивное правительство, должны объединить бедняков и рабочих по всему миру, мы должны развивать международное движение, которое преодолеет жадность и идеологию класса миллиардеров и приведёт нас к миру экономической, социальной и экологической справедливости (прим. американские демократы спать и кушать не могут без молитвы о глобальном потеплении)

- новое международное прогрессивное движение должно бороться с неравенством повсеместно, как между государствами, так и внутри стран, оно должно преодолеть "культ денег" и систему конкуренции, где выживает сильнейший или наиболее приспособленный.

Теперь наиглавнейшее, Берни даёт один пример практических действий. Ссылаясь на исследование организации "Справедливое налогообложение" (The Tax Justice Network), сообщается, что богачи и крупнейшие корпорации держат в оффшорах от $ 21 до $ 33 трлн, так они избегают честного налогообложения.

"Если мы будем работать над искоренением налоговых злоупотреблений, то новый созданный доход может положить конец голоду, создать сотни миллионов рабочих мест и значительно сократить неравенство доходов и богатства. Его можно использовать для достижения устойчивого сельского хозяйства и ускорения перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии", - пишет Берни Сандерс.

***

Всё это хорошо и не ново до банальности. Тут мне вспоминается персонаж "Одноэтажной Америки" Ильфа и Петрова - один американец высказывал мысль о том, что всех американских богачей нужно остричь, но оставив им по пять миллионов. Берни предлагает легонько пощипать толстосумов перераспределив налоги из офшорных триллионов в сторону бедняков, да ещё замутить под это дело некую международную структуру. Хорошо. Но кто такой Берни и какие величины плавают в налоговых гаванях? Не он их создавал, не ему их и ощипывать. С другой стороны, старый еврей Берни может что-то знать и просто семафорит по указке хозяев. Дескать халява закончилась и пришло время начинать немножко платить - "Сделаем Америку снова великой", но электоральные депозиты будет снимать Демократическая партия США. Выборы в Конгресс на носу, а второй срок Трампа смерти подобен.

Есть ещё один сложный вопрос. Допустим, офшоры начнут прижимать, но куда побегут периферийные буржуинские крысы? В национальные дома? Вряд ли. Скорее в США или Британию. И опять "Сделаем Америку снова великой", но за счёт других.

Владимир Маслов

П.С.

"Американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. Происходит это в связи с тем, что сейчас в США у людей самые низкие возможности повысить свой социальный статус по сравнению с любой другой богатой страной мира... В своих беседах я постоянно слышал слова об американской исключительности. Однако, вместо того, чтобы воплощать в жизнь заветы основателей страны, современные Соединенные Штаты стали исключительными в совсем другом смысле: обладая огромным благосостоянием, страна отходит от своей основополагающей приверженности правам человека", - заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете по завершении двухнедельного визита в США.

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