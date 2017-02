/Поглед.инфо/ Вестник The New York Times трябва да се извини на американския президент САЩ Доналд Тръмп за материала, публикуван за неговата администрация. Това заяви в понеделник пред журналистите говорителят на Белия дом Шон Спайсър.

Става въпрос за публикуваната в неделния брой на вестника статия, озаглавена: "Тръмп и неговия екип преразглеждат тактиката си след серия от грешки."

"Този текст е толкова пронизан от неточности и лъжи. Длъжни са да се извинят на президента," - каза Спайсър. Той посочи "въпиющи фактически грешки" в съдържанието на статията.

"От начало до край материалът съдържа твърдения, които не са казани. Текстът е въплъщение на лъжливи новини", отбеляза говорителят на Белия дом.

В микроблога си в Twitter Тръмп и преди е критикувал The New York Times. "Вървящият към провал The New York Times пише за мен абсолютни небивалици. В продължение на две години вестникът заблуждаваше; продължава и сега да измисля истории и да се позовава на измислени източници", каза президентът.