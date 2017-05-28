/Поглед.инфо/ Идеята за сдържане на Русия е на един от главните стратези на американската външна политика от втората половина на 20-ти век – Збигнев Бжежински, който почина в събота на 90-годишна възраст. Животът му започна във Варшава при маршал Пилсудски и Сталин и завърши във Вашингтон при Тръмп и Путин. Беше ли неговата стратегия успешна за САЩ?

Бжежински е един от най-опитните и най-умни играчи в голямата геополитическа игра през последния половин век. Отношението му към нашата страна може да се нарече русофобия; въпреки уверенията му, че харесва руснаците, но се бори с комунизма. Действително, през всичките години на Студената война стратезите на САЩ се преструваха, че се целят в комунизма и започнаха да откровеничат едва когато комунизмът рухна в Русия. Впрочем, Бжежински беше един от първите, които още в съветския период започнаха да изместват фокуса на конфронтацията със СССР от анти-комунистически към антитоталитарен, което се оказа по-перспективно. Действительно, борбата с Русия остана, въпреки че комунизмът изчезна. Според американските съветолози, всичко свързано с Русия се оказва тоталитарно – от царизма до комунизма, и от Сталин до Путин.

Сега, след неговата кончина, интересно е не как Бжежински се отнасяше към Русия, а какво той допринесе на Съединените щати. Дали направи втората си родина по-силна и по-могъща, допринесе ли й полза?

Опитите му през 2014 г. да блокира и изолира Русия, още по-силно сплотиха Москва и Пекин; дори такъв опитен стратег като Бжежински не разбра (или не искаше да разбере) колко погрешна е политиката на САЩ. Със собствените си ръце САЩ направиха това, от което най-много се страхуваха: влошиха собствената си позиция в триъгълника "Москва - Вашингтон - Пекин".

(рус.ез.)

Враг России не принес успеха Америке

Если у идеи сдерживания России был человеческий символ, то это был Збигнев Бжезинский. Один из главных стратегов американской внешней политики второй половины 20 века умер в субботу на 90-м году жизни. Жизни, начавшейся в Варшаве при маршале Пилсудском и Сталине, и закончившейся в Вашингтоне при Трампе и Путине. Была ли его стратегия успешной для США?

Бжезинский был одним из опытнейших и умнейших игроков большой геополитической игры последнего полувека. Его отношение к нашей стране может быть названо русофобией – хотя сам он уверял, что ему нравятся русские, а борется он с коммунизмом. Действительно, все годы холодной войны американские стратеги делали вид, что целят в коммунизм – и стали откровенничать только когда попали в Россию. При этом Бжезинский, кстати, одним из первых, еще в советские годы, стал смещать акцент противостояния с СССР с антикоммунистического на антитоталитарный – что было и честней, и перспективней.

Действительно, со временем коммунизм из Москвы исчез – а необходимость борьбы с Россией осталась. А согласно американской советологии практически всё, что связано с Россией, оказывалось тоталитарным – от Сталина до Путина, от царизма до коммунизма. Таким образом, тоталитаризм просто заменил собой старую идеологическую страшилку – так даже проще было объяснить, чем опасна Россия.

Русские для Бжезинского, действительно, были приемлемы - но лишь европеизированные, лишенные империи, части территорий и геополитической самостоятельности. Збигнев, как сын польского дворянина, всю жизнь - осознанно или нет - но мстил России за раздел Польши – и это проявлялось и в его знаменитом: «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно... Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю».

Сейчас, впрочем, интересно не то, как относился Бжезинский к России, – а то, что он принес США. Сделал ли он свою вторую родину сильнее и могущественней, принес ли ей пользу?

Бжезинский был при власти всего четыре года – с января 1977-го по январь 1981-го он занимал должность помощника президента по национальной безопасности, тот самый пост, с которого недавно свергли генерала Флинна. В остальное время своей жизни Збигнев был как бы ученым (Гарвард, Колумбийский университет), консультантом власти, советником. И в этом качестве он был более чем влиятельным – пытаясь управлять «течением мысли». Получилось ли у него это – не на коротком отрезке, а за всю его жизнь?

У Бжезинского было два звездных часа – его работа с президентом Картером во второй половине 1970-х и начало1990-х, когда развалилась «красная империя» и он ликовал.

В Белом доме профессор Бжезинский сменил другого профессора и выходца из Европы – Киссинджера. Но если Киссинджер закончил войну во Вьетнаме и начал разрядку с СССР, то Бжезинский начал идеологическое наступление на Москву и попытался устроить России советский «Вьетнам». Так он называл Афганистан – то есть ту операцию по поддержке моджахедов, которую США начали в надежде заманить СССР в ловушку, в афганский капкан. Америку волновала, естественно, не гражданская война в Афганистане, а то, чтобы русские как можно глубже увязи в ней. Получилось ли это у Бжезинского?

С одной стороны, вроде бы да – СССР восемь лет помогал кабульскому правительству, с которым воевали поддерживаемые США партизаны-моджахеды, но в итоге ушел из Афганистана. И казалось бы, как Вьетнам привел к серьезному кризису в американской политике, так и Афганистан стал одной из главных причин развала СССР – так говорили в 90-е. Но что мы видим из нашего времени?

Те, кого поддерживал в Афганистане Бжезинский, вернулись в США 11 сентября 2001 года. И потом США на десятилетия увязли на Большом Ближнем Востоке, растеряв все свое влияние в регионе и став для исламского мира исчадием ада и главным врагом. Так что тут Бжезинский проиграл – точнее нанес своей второй родине огромный ущерб.

Но оказался ли с развалом СССР Бжезинский удачлив, а США в выигрыше? На короткое, по историческим меркам, время – да. А что мы видим сейчас? Без Украины Россия не будет империей – предупреждал, а точнее, заклинал Бжезинский. Именно установка на непременный отрыв Украины от России была определяющей в политике США в отношении России все постсоветские годы – и к чему в итоге она привела? К тому, что лишь ускорила русский реванш, проект реинтеграции русского мира – потому что пытаясь любой ценой включить Украину в ЕС и НАТО, Америка вызвала сопротивление русских. И теперь уже американские стратеги – вроде того же Киссинджера – мечтают о том, как бы договорится с Россией о нейтральном статусе Украины.

В 1990-е Бжезинский практически поставил крест на России – считая возможным ее интеграцию на правах младшего партнера в западный мир. В 2014-м он рассчитывал на наказание России – призывая всячески поддерживать Украину, чуть ли не устроить еще один Афганистан для России. Но устроить войну двух государств одного народа не удалось – а сам ход событий показал, что Россия возвращается на мировую арену уже в глобальном масштабе от Ближнего Востока до Южной Америки. Возвращается на фоне ослабления США - которые руководствовались концепциями Бжезинского (при Обаме уж точно).

Еще одной важной ставкой Бжезинского был Китай – он завершил начатый Киссинджером процесс и установил дипломатические отношения с Пекином. Все последующие годы Бжезинский уделял огромное внимание отношениям с Китаем – в том числе был, по-видимому, вдохновителем той идеи «большой двойки», то есть альянса США и Китая, которую при Обаме Вашингтон пытался предложить Пекину. Но Китай не поддался на посулы – а после 2012-го стал активнее сближаться с Россией.

В 2014-м своей попыткой заблокировать и изолировать Россию США еще сильнее сплотили Москву и Пекин – и при этом даже такой опытный человек как Бжезинский не понимал (или делал вид, что не понимает), насколько ошибочна политика США. Они своими руками сделали то, чего больше всего боялись, – создали себе худшую позицию в треугольнике «Москва - Вашингтон - Пекин».

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