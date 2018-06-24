/Поглед.инфо/ "Руското разследване" на специалния прокурор Робърт Мюлер не заслужава никакво доверие, заяви Рудолф Джулиани, адвокат на американския президент Донълд Тръмп в интервю за телевизия Fox News. Според него, по делото все още работят агенти на ФБР, които са пристрастни срещу Тръмп.

Извънредните новини на Fox News този път са за сътрудника на ФБР Питър Стржок, който стана скандално известен, благодарение на своите анти-Тръмпови изявления. Както стана известно, в петък следобед той беше изведен от седалището на ФБР; но очевидно, все още е на заплата.

Междувременно генералният инспектор потвърди, че понастоящем се установява дали пристрастността на Питър Стржок срещу Тръмп е повлияло на започването на "руското разследване". Вчера същото бе споменато и от Трей Гауди.

Именно затова, в студиото на телевизия Fox News при нас е адвокатът на президента Тръмп - Руди Джулиани. Радвам се да ви видя отново, сър!

Следваинтервюто...

(рус.ез.)

Джулиани: расследование Мюллера дискредитировали предвзятые агенты ФБР

«Российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера не заслуживает никакого доверия, заявил в интервью Fox News адвокат американского президента Рудольф Джулиани. По его словам, над делом всё ещё работают агенты ФБР, враждебно настроенные по отношению к Трампу.

Экстренная новость на Fox News — на этот раз о (сотруднике ФБР. — ИноТВ) Питере Стржоке, который приобрёл скандальную известность благодаря своим антитрамповским текстовым сообщениям. Как нам стало известно, в пятницу днём его выпроводили из штаб-квартиры ФБР. По всей видимости, он по-прежнему на зарплате. Тем временем генеральный инспектор подтвердил, что в данный момент выясняет, повлияло ли предубеждение Питера Стржока против Трампа на начало «российского расследования». Вчера об этом говорил Трей Гауди.



О том же самом мы спросим адвоката президента Трампа — Руди Джулиани. Он с нами в студии, в прямом эфире. Рад вас снова видеть, сэр! Спасибо, что вернулись.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Как дела, Билл?



У меня для вас примерно триста вопросов.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Не знаю, найдётся ли у меня столько же ответов.



Посмотрим, как у нас получится. Вчера вечером вы сказали (ведущему Fox News. — ИноТВ) Шону Хэннити, что всё это дело вот-вот могут закрыть. Выбросить. Что это значит?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Это значит, что оно настолько запятнано, что с ним уже ничего нельзя сделать. Сами они его, может быть, и не закроют, но если Стржок действительно с самого начала насквозь заразил его предвзятостью — а похоже, что так и было — и после его ухода там остались некоторые его пособники… Мы полагаем, что в данный момент над расследованием могут работать два человека, которые письменно выражали такие же предубеждения. Если всё так и есть, то как можно доверять им хоть в чём-то в рамках этого расследования?



Возможно, в случае Стржока всё так и есть, но Мюллер ведь может изучить доказательную базу и разобраться, где сказалась предвзятость, а где нет. Разве нет?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ого! (Смеётся.) Даже когда вас окружают совершенно объективные сотрудники, очень трудно решить, стоит ли выдвигать обвинения или рекомендовать уголовное преследование, нарушил ли кто-то закон… Но когда вас окружают люди, которые говорят: «Остановите президента! Америку надо спасать! Мы должны остановить его во что бы то ни стало!» — доверять им никак нельзя.



Не представляю, чтобы в будущем суд разрешил им предъявлять какие-либо обвинения, опубликовать какой-либо доклад, если только эта проблема не будет решена. Пару дней назад — ещё до того, как всё это выяснилось, — я сказал: «Мы должны провести расследование в отношении следствия, чтобы установить, легитимно ли это расследование».



То есть, когда вы говорите, что надо «решить эту проблему», вы имеете в виду то, что происходило при нём в ФБР?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Да. Это ужасно. Думаю, за всю историю ФБР и Министерства юстиции нам не приходилось видеть ничего подобного. Нынешнему генеральному прокурору, его заместителю и директору ФБР потребовалось много времени, чтобы это осознать. Не уверен, что они уже осознали это в полной мере.



Вчера вечером вы сказали, что (бывшего директора ФБР. — ИноТВ) Джеймса Коми посадят?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Я считаю, да. Я считаю, Коми ждёт тюрьма.



На каком основании?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: На основании того, как он начал расследование, используя незаконную утечку информации. Не представляю, почему это не расследовали раньше — судя по всему, расследуют сейчас. То, как он и (бывший заместитель директора ФБР. — ИноТВ) Маккейб противоречили друг другу. Кто-то из них лжёт. Его обман насчёт того, что он сделал с протоколами ФБР — с «формами-302», которые он писал. Он уже не свидетель — ни для кого, ни по какому делу. Он никак не может претендовать на доверие.



Теперь о Мюллере. Я так понимаю, вы с ним разговаривать не намерены? Как адвокат вы не будете рекомендовать президенту являться на допрос?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Понимаю ваш вопрос. Не совсем так. Зависит от того, что они предложат, насколько узкими будут вопросы. Определённо, я не согласился бы на допрос, пока остаётся неопределённость по поводу этих людей: не будет ли это судебным фарсом и расправой. Кто в здравом уме приведёт своего клиента к подобным людям? Неважно, республиканец вы или демократ, либерал или консерватор…



Но вы не отметаете всякую возможность беседы с Мюллером?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Не отметаю.



Позвольте задать вам вполне конкретный вопрос. Вы по-прежнему ведёте с ним переговоры по поводу этого допроса?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Да, да. Этим занимаются наши сотрудники, их сотрудники.



Как бы вы охарактеризовали состояние этих переговоров? Какой позиции вы придерживаетесь, консультируя своего клиента?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Основные камни преткновения в этом расследовании и расследовании в отношении следователей: сколько людей оно затронуло? Насколько повлияли на выводы утренний обыск в доме (бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа. — ИноТВ) Манафорта, обыск в офисе его адвоката Коэна? Странные вещи, связанные с продолжающейся утечкой информации.

Как насчёт агентов ФБР, которые участвовали в этом расследовании, которые получали подарки, отпуска и билеты на спортивные состязания за информацию? Речь идёт не о простой утечке информации. Здесь замешаны деньги, ценности. За такое мы упекали нью-йоркских копов за решётку.

Это показывает, какие черти водятся в этом омуте. Вы совершенно правы, мы должны всё выяснить. Многие нити ведут к Мюллеру. И (директор ФБР. — ИноТВ) Кристофер Рэй пытается разобраться в ситуации. В ФБР работают 13 тысяч агентов, у которых нет никаких проблем.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Совершенно точно. И слава богу.

Возможно, проблемы у 10, 12 или 15 сотрудников.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Всё это верно и в отношении полицейского департамента. Но вот в чём трудность: эти 13 тысяч занимались этим делом.

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