/Поглед.инфо/ Алтернативните варианти за наказание помагат за разтоварване на американските затвори - и това е много полезно. В САЩ е създаден Християнски център по реабилитация на алкохолици и наркомани - Christian Alcoholics & Addicts in Recovery (CAAIR), който обаче се е превърнал в канал за доставка на работна ръка за птицевъдната промишленост в Оклахома, съобщава изданието на Центъра за журналистически разследвания Reveal.

Журналистите от Reveal огласяват огромен брой съдебни решения, чрез които се осъждат хиляди хора на робски труд в интерес на корпорациите, основавайки се на необходимостта от борба срещу наркозависимостта. Подобни „инициативи” облагодателстват много бенефициенти в цялата страна - от компаниите в списъка на Fortune 500, до малки фабрики и предприятия с местно значение.

(рус.ез.)

«Современное рабство» как оно есть: американские корпоративные исправительно-трудовые лагеря

Под прикрытием лечения зависимостей суды направляют людей на «реабилитационные» агропромышленные фермы для опасного и неоплачиваемого труда.

Ссылаясь на необходимость бороться с зависимостями, суды приговаривают людей к рабскому труду в интересах корпораций.

Христианский центр по реабилитации алкоголиков и наркоманов (Christian Alcoholics & Addicts in Recovery (CAAIR)) должен избавлять от алкогольной и наркотической зависимости. Вместо этого он превратился в связанный с судами канал поставки рабочей силы для птицеводческой отрасли штата Оклахома, сообщает Reveal, журнал Центра журналистских расследований. Журналисты Reveal ознакомились с огромным количеством судебных решений, налоговых документов и исков о возмещении ущерба работникам, а также пообщались с сотрудниками судов, судьями и бывшими участниками программ CAAIR.

CAAIR был создан в 2007 году представителями пищевой промышленности, которые столкнулись с нехваткой желающих полный рабочий день выполнять плохо оплачиваемую и рискованную работу на заводах по переработке курятины. При этом претензии центра на реабилитационную функцию вызывают сомнения. В нем работает всего один лицензированный специалист по психологическому консультированию. Сертифицированных лечебных или восстановительных программ у него тоже нет.

Его философия предполагает, что от зависимостей способны избавить христианская вера и тяжкий труд. Реабилитируемые обязаны посещать церковь и группы по изучению Библии. Беседы с психологом, переобучение и группы поддержки не считаются обязательными.

Каждый год суды Оклахомы, Арканзаса, Техаса и Миссури направляют в CAAIR около 280 человек. Как пишет Reveal, это делается в рамках разворачивающейся «общенациональной инициативы по избавлению от тюрьмы виновных в ненасильственных преступлениях».

Альтернативные варианты наказаний помогают разгружать тюрьмы — и это очень полезно. Однако при этом они нередко бывают дурацкими и бессмысленными — как десятинедельный курс стоимостью в 900 долларов, посвященный «токсичной маскулинности», который должны проходить осужденные в Сиэтле клиенты проституток. И это еще не самое худшее.

«Стремясь избавить людей от тюрьмы, некоторые судьи направляют обвиняемых в реабилитационные структуры, фактически являющиеся трудовыми лагерями, которые обслуживают частный бизнес и приносят ему прибыль», — утверждает Центр журналистских расследований.

«Эти программы обещают освободить клиентов от зависимостей. Однако на деле они превращают тысячи мужчин и женщин фактически в рабов».

«У подобных инициатив много выгодополучателей по всей стране — от компаний из списка Fortune 500 до небольших фабрик и предприятий местного значения. Обвиняемые работают на заводе Coca-Cola в Оклахоме, на стройках в Алабаме, в доме престарелых и инвалидов в Северной Каролине».

Суды направляют в CAAIR не только тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками. 23-летнему Брэду Макгэхи (Brad McGahey), осужденному за попытку купить краденый трейлер, судья заявил, что ему необходимо «усвоить трудовую этику». «При этом судья прекрасно знал, что у Макгэхи не было зависимости ни от чего, кроме газировки Dr Pepper», — отмечает Reveal.

«Через несколько недель Макгэхи уже стоял у скоростного конвейера в холодном цеху и отчищал куриные тушки, предназначенные для супермаркетов и сетей фастфуда, от потрохов и остатков перьев». «Лечения зависимостей в CAAIR практически не было. В основном все сводилось к работе на заводе, который принадлежал одной из ведущих американских компаний, специализирующихся на торговле курятиной… Работать приходилось бесплатно — деньги получал центр. "Это было рабство, — вспоминает Макгэхи. — Я не мог поверить, что суд меня туда послал"».

Из-за неисправности механизма Макгэхи размозжило руку. Начальство заявило ему, что время, потраченное на лечение и на более легкую работу в лагере CAAIR, не будет засчитываться в срок наказания, который составлял один год. Если ему это не нравилось, он мог отправляться в тюрьму. Макгэхи выбрал тюрьму. Его руке был нанесен стойкий функциональный ущерб. Из-за хронической боли он вынужден был принимать гидрокодон, от которого у него в итоге выработалась зависимость.

Участники программы CAAIR «увечили себе руки, целыми днями развешивая куриные тушки на металлических цепях», пишет Reveal.

«Один работник, отмывая трейлер, получил кислотный ожог. Многие были искалечены механизмами или подхватили серьезные бактериальные инфекции».

«[…] В некоторых реабилитационных центрах обвиняемым хотя бы платят. Однако к CAAIR и многим его аналогам это не относится».

«По мнению юристов, принуждение обвиняемых к бесплатному труду нарушает их конституционные права. 13-я поправка запрещает рабство и принудительный труд в Соединенных Штатах. Последний допускается только в качестве наказания для осужденных. Это делает законными трудовые программы в тюрьмах. Однако в CAAIR и подобные ему структуры многих направляют еще до осуждения. Более того, в некоторых случаях дела потом прекращаются».

«"Вы что, шутите?— заявил специалист по трудовому праву из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ноа Затц (Noah Zatz), когда Reveal предъявил ему собранные сведения. — Это же грубейшее нарушение 13-й поправки!"»

Когда участники программ получают травмы в процессе работы, компенсации прикарманивает руководство CAAIR. Как клиенты центра работники подписывают документ, в котором уступают ему право на возмещение. Как выяснил журнал, компания до сих пор продолжает получать от лица пострадавших работников эти компенсации и оставлять их себе.

«Люди с хронической наркозависимостью…. превратились в ресурс, который эксплуатируется растущей сетью центров по реабилитации наркоманов и алкоголиков, — пишет автор вышедшей недавно в газете Orange County Register статьи о коррумпированной «реабилитационной индустрии» в Калифорнии. — Целый ряд факторов — опиоидная эпидемия, Obamacare, тюремная реформа, наличие множества юридических лазеек — создают условия, позволяющие процветать нечестным дельцам, которые используют наркозависимых, чтобы выжимать из страховых компаний и получать из общественных средств сотни миллионов долларов».

В феврале трое руководителей одной из действовавших в Алабаме подростковых реабилитационных программ были приговорены к 20 годам тюрьмы за жестокое обращение с несовершеннолетними, которые находились на их попечении. «Не могу представить себе, как можно вот так забрать ребенка ночью из дома, заковать в наручники, увезти на другой конец штата и заставить работать, — заявил судья Чарльз Грэддик (Charles Graddick). — Некоторые из показаний больше всего напоминали рассказы об обращении с заключенными в Гуантанамо».

В Северной Каролине местные журналисты начали расследовать деятельность Corrective Solutions, — «реабилитационной программы для мелких правонарушителей за пределами Калифорнии». В итоге штат приостановил свое сотрудничество с этой программой. Reveal также писал ранее в этом году о Corrective Solutions и пришел к выводу, что данная якобы некоммерческая организация прилично зарабатывала на сотрудничестве с судами, ничего толком не делая.

Руководство CAAIR утверждает, что центр работает на благо общества, предоставляя людям возможность «лечиться» трудом вместо того, чтобы платить штрафы. «Речь идет о том, чтобы помочь им стать полезными гражданами», — заявил Reveal официальный представитель стоящей за CAAIR компании Донни Эпп (Donny Epp).

Джим Ловелл (Jim Lovell), вице-президент CAAIR по руководству программами, заметил, что, «если работать 40 часов в неделю — это рабство, тогда вся Америка находится в рабстве».

Однако обычно за эти 40 часов работы в неделю людям платят, и обычно они вправе уволиться с работы. Отсутствие этих двух факторов —или другими словами бесплатная работа в месте, которое ты не можешь покинуть, — и создает, с точки зрения уголовного законодательства, рабский труд, принудительный труд и торговлю людьми.

Вместо того, чтобы бороться с алкоголизмом, наркоманией, переполнением тюрем и ростом расходов на пенитенциарную систему с помощью трудовых лагерей, прикидывающихся реабилитационными центрами, нам, возможно, следовало бы задуматься о том, стоит ли так усердно криминализировать мелкие, ненасильственные правонарушения.

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