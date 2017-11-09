/Поглед.инфо/ Мандатът на настоящия председател на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джанет Йелън изтича през февруари 2018 г. След Втората световна война се наложи традицията председателят на Управителния съвет почти автоматично да получава втори мандат, след изтичането на първия.

Миналото лято обаче Доналд Тръмп обвини г-жа Йелън, че е сключила споразумение с тогавашния президент на САЩ Барак Обама, изкуствено да задържа повишаването на основния лихвен процент, налаган от Фед. Според Тръмп, това изкуствено задържане създава илюзия за благополучие в американската икономика, дава допълнителни точки на демократите и играе в полза на Хилъри Клинтън. Затова сега Тръмп дръзва да наруши досегашната традиция: преди месеци той каза, че обмисля пет кандидати за шеф на Федералния резерв, но не спомена имена. Експерти се опитват да съставят списък на петте най-вероятни кандидатури: той включва директора на Националния икономически съвет на САЩ Гери Кон, члена на Управителния съвет на Фед Джером Пауел, бившия член на Управителния съвет Кевин Уорш, както и икономиста от Станфордския университет Джон Тейлър. По ирония на съдбата, Джанет Йелън също е включена в списъка...

(рус.ез.)

Федеральная резервная система: смена караула

Срок пребывания нынешнего председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на своём посту истекает в феврале 2018 года. Через несколько месяцев планируется смена караула на Constitution Avenue (проспект в Вашингтоне, где находится главный офис ФРС США).

Ещё прошлым летом Дональд Трамп обвинял госпожу Йеллен в том, что она вступила в сговор с тогдашним президентом США Б. Обамой, искусственно сдерживая повышения ключевой ставки ФРС. По его мнению, это создавало иллюзию благополучия в американской экономике, давало дополнительные очки демократам и играло в пользу Хиллари Клинтон. Сейчас Трамп дерзнул нарушить сложившуюся в послевоенной Америке традицию, когда председателю Совета ФРС после истечения первого срока пребывания в должности чуть ли не автоматически продлевается пребывание на второй срок. По два срока пробыли в кресле руководителя Федерального резерва Бен Бернанке, Алан Гринспен, Пол Волкер. Впрочем, были и рекордсмены. Уильям М. Мартин умудрился пробыть на посту председателя Федерального резерва со 2 апреля 1951 г. по 1 февраля 1970 года.

Несколько месяцев назад Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС, но имён не назвал. Эксперты попытались составить список этой пятёрки: в него вошли директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор. Как ни странно, в список была также включена Джанет Йеллен.

В июле Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что рассматривает возможность выдвижения на должность главы ФРС Гэри Кона, но после публичной критики Коном реакции Трампа на беспорядки на расовой почве в Шарлотсвилле, между ним и президентом произошло охлаждение.

В первой половине октября в США проводились опросы, которые показывали, что наибольшую вероятность занять кресло руководителя ФРС имеет Кевин Уорш. Он – самый молодой из списка претендентов (47 лет). Ранее был одним из руководителей Morgan Stanley, а в 2006-2011 годы входил в Совет управляющих ФРС (стал самым молодым в истории Федерального резерва членом Совета). Кевин Уорш выражал неудовлетворённость деятельностью Центрального банка и его информационной политикой, критиковал программу покупки активов и обвинял руководителей ФРС в неспособности оживить экономику. «Уорш хорошо помнит кризис, его хорошо знают республиканцы в Конгрессе, а он знает президента», – сказала Дайана Суонк (Diane Swonk) из DS Economics, которая в ходе октябрьского опроса прогнозировала назначение Уорша на пост главы ФРС с вероятностью 55%.

Фактически в течение последнего месяца в неофициальном шорт-листе фигурировало лишь два имени: Джером Пауэлл и Кевин Уорш. Многие внимательные эксперты обращали внимание на существенные различия двух претендентов. Они отмечали, что выбор Уорша будет означать заметный разворот в денежно-кредитной политике ФРС, а выбор Пауэлла станет свидетельством того, что курс Джанет Йеллен продолжится.

И вот 3 ноября СМИ сообщили, что Трамп, наконец, назвал имя претендента на пост председателя ФРС. Это Джером Пауэлл. Родился в Вашингтоне 4 февраля 1953 года, по специальности юрист. С 1997 по 2005 год Пауэлл был партнёром в частной инвестиционной компании Carlyle Group, адвокатом и сотрудником инвестиционного банка Dillon Read&Co. Имеет опыт работы в качестве государственного чиновника: с 1990 по 1993 год – заместитель министра финансов США. С 2012 года – член Совета управляющих Федеральной резервной системы. Как отмечают наблюдатели, все эти годы был надёжным союзником Йеллен в проведении денежно-кредитной политики. Он также призывал к смягчению норм регулирования банков, что соответствует позиции Трампа, поддерживающего дерегулирование финансовых рынков. А что касается низких значений ключевых ставок, которых Пауэлл придерживался вместе с Йеллен, то Трамп уже перестал быть жёстким оппонентом такой политики.

Пауэлла называют «человеком середины», мастером находить компромиссы. В нынешней непростой для Трампа ситуации, когда он подвергается сильнейшему давлению со стороны многочисленных оппонентов, американский президент особенно остро нуждается в «мастерах компромиссов». Оглашая своё решение по кандидатуре председателя ФРС в Розовом саду Белого дома, Дональд Трамп сказал: «Пауэлл заслужил уважение своих коллег в ФРС... Он сможет находить консенсусы и руководить экономикой, решая сложные задачи». Президент уверен, что вопросов с утверждением кандидатуры Пауэлла в Конгрессе не будет.

При новом главе ФРС мягкая монетарная политика регулятора продолжится. Никаких резких движений Федеральный резерв делать не будет. Ключевая процентная ставка ФРС будет осторожно повышаться. На сегодняшний день она находится в диапазоне 1,0-1,25%. Джанет Йеллен говорила, что к концу 2018 года она может достичь планки 2,0% (и Пауэлл с ней солидаризировался). Следовательно, можно ожидать, что в течение ближайшего года может быть ещё три-четыре решения Комитета по операциям на открытом рынке по повышению ставки (если исходить из того, что каждый шаг будет равен 0,25%). Думаю, что и Трамп уже отошёл от своего предвыборного максимализма (он требовал значительного повышения ключевой ставки). Ведь резкое повышение ключевой ставки ФРС неизбежно приведёт к укреплению доллара США, что поставило бы крест на замыслах Трампа повысить конкурентоспособность американской экономики и ликвидировать громадный дефицит торгового баланса США.

Тем не менее новому руководителю Федерального резерва не позавидуешь. На него будет возложена тяжёлая миссия расчистки баланса ФРС. На протяжении нескольких лет Федеральный резерв осуществлял программу «количественных смягчений» (КС), которая сводилась к покупке Федеральным резервом на рынке казначейских облигаций и ипотечных бумаг. Накануне финансового кризиса 2007-2009 гг. активы ФРС не дотягивали до планки 800 млрд. долл., а к моменту завершения программы КС (октябрь 2014 г.) этот показатель вырос до 4,5 трлн. долл. Ещё при запуске этой программы предполагалось, что закупка бумаг Федеральным резервом является временной, по её завершении начнётся обратный процесс – продажа бумаг. На протяжении 2014-2017 гг. Федеральный резерв поддерживал портфель долговых бумаг на одном уровне, замещая погашаемые бумаги эквивалентным количеством новых. Наконец, в сентябре текущего года Йеллен заявила, что продажи бумаг начнутся в октябре. Продажи пока символические – по 10 млрд. долл. ежемесячно. Вряд ли такие гомеопатические дозы дестабилизируют ситуацию на финансовых рынках. Эксперты, в частности, не ожидают, что сентябрьское решение ФРС заметным образом повлияет на валютный курс рубля.

Когда Пауэлл займёт кресло председателя совета ФРС, ему придётся принимать решения об увеличении объёмов продаж бумаг из портфеля Федерального резерва, чтобы они были сопоставимы с объёмами закупок, производившихся в годы действия программы КС (тогда в отдельные месяцы закупки превышали 100 млрд. долл.). А это уже может послужить фактором дестабилизации финансовых рынков и экономики США в целом.

Особенно неприятной может быть операция по очистке баланса ФРС от ипотечных бумаг. Это бумаги низкого качества, почти мусорные. Их у Федерального резерва накопилось 1,8 трлн. долл. Причём это объём бумаг, рассчитанный по их номиналу, тогда как продажа может осуществляться лишь по рыночной цене, существенно более низкой, чем номиналы. Таким образом, ФРС может сбрасывать бумаги, одновременно накапливая убытки.

Федеральный резерв, который за более чем вековую историю своего существования всегда был доходной (прибыльной) организацией, может столкнуться с ситуацией, когда финансовые результаты его работы окажутся отрицательными. Джанет Йеллен такой вариант развития событий никогда не обсуждала. Интересно, задумывается ли об этом Джером Пауэлл?

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