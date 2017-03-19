/Поглед.инфо/ Икономическите лозунги от предизборната кампания на Доналд Тръмп досега не са приели формата на някаква целенасочена програма. Изявленията и действията на президента са противоречиви и непоследователни. Това особено се забелязва в сферата на финансите.

Тръмп обеща да възстанови действието на закона Глас-Стийгъл от 1933 г., предвиждащ разделяне на депозитно-кредитните от инвестиционните операции на банките, за да се избегнат рисковите спекулации и условията за създаване на балони на финансовите пазари, както по време на кризата от 2007-2009 г. Почти два месеца откакто е на власт, Тръмп нито веднъж не си спомни за това обещание.

По време на предизборната си кампания, Тръмп привлече внимание към болезнената точка на икономиката на САЩ – публичният дълг, който по времето на Обама почти се удвои и превиши 19 трилиона долара. Тръмп публично заяви, че има заплаха от американски държавен дефолт. Но миналата седмица финансовият министър Стивън Мнучин изпрати писмо до председателя на Камарата на представителите Пол Райън с искане да се вдигне таванът на дълга по възможност най-скоро! По данни на Министерството на финансите таванът на дълга на САЩ е достигнат на 16 март. И отново Мнучин поиска да се предприемат извънредни мерки, за да се избегне дефолтът на САЩ.

Още една неприятност за Тръмп е, че не може да изпълни своето обещание да уволни Джанет Йелън, оглавяваща Федералния резерв. За такова уволнение трябва много сериозно основание, а Тръмп няма такова.Ето защо дамата ще остане да председателства Федералния резерв на САЩ до края на срока си – март 2018 г. Сега тя заявява, че ще увеличи няколко пъти основната лихва през настоящата година.

(рус.ез.)

Финансы – ахиллесова пята Трампа

16 марта США достигнут потолка государственного долга.

Экономические лозунги предвыборной кампании Дональда Трампа до сих пор не приняли вид сколько-нибудь цельной экономической программы. Заявления и действия Трампа-президента противоречивы и непоследовательны. Особенно это заметно в сфере финансов.

В ходе предвыборной кампании Трамп резко критиковал банки Уолл-стрит, обвиняя их в жадности, отсутствии патриотизма, называл главными виновниками бедности и экономического застоя. Однако один из первых указов, которые подписал Трамп, предусматривает пересмотр закона Додда-Франка, нацеленного на ужесточение регулирования депозитно-кредитных организаций в целях предотвращения новых финансовых кризисов. Трамп дал указание Минфину США подготовить до начала лета текущего года предложения по ослаблению регулирования американских банков и внести необходимые поправки в закон Додда-Франка на рассмотрение Конгресса США.

В ходе предвыборной кампании Трамп также обещал восстановить действие закона Гласса-Стиголла, принятого ещё в 1933 году. Закон предусматривал разделение депозитно-кредитных и инвестиционных операций банков. Президент Билл Клинтон фактически отменил в 1999 году указанный закон, что развязало банкам Уолл-стрит руки для проведения рискованных спекулятивных операций. Возникли условия для создания на финансовых рынках пузырей, и кончилось это плачевно – финансовым кризисом 2007-2009 гг. Уже прошло почти два месяца с момента, когда Трамп въехал в Белый дом, но за это время он ни разу не вспомнил о своём обещании.

Чтобы остановить надувание пузырей на финансовых рынках, надо также кончать с политикой «денежного социализма», когда ключевая ставка Федерального резерва близка к нулю (менее 1 процента на сегодняшний день), что делает деньги чрезмерно дешёвыми и доступными, но не для реального сектора американской экономики, а для банков-спекулянтов. В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал Федеральный резерв за то, что тот держит ключевую ставку на минимальном уровне, подыгрывая тем самым команде демократов и их кандидату Хиллари Клинтон. В настоящее время Трамп уже не набрасывается на главу ФРС Джанет Йеллен за то, что она замораживает ключевую ставку. Кажется, он уже боится её повышения: во-первых, оно может спровоцировать спад в американской экономике; во-вторых, оно приведёт к повышению курса американского доллара по отношению к другим валютам, что идёт вразрез с планами Трампа по восстановлению торговых позиций Америки в мире.

Наконец, в ходе предвыборной кампании Трамп обнажил такую болевую точку американской экономики, как государственный долг, который за время президентства Обамы почти удвоился и превысил 19 трлн. долл. Трамп громогласно заявил, что это грозит Америке суверенным дефолтом. И что он, придя в Белый дом, будет добиваться прекращения роста долговой пирамиды и даже начнёт переговоры с держателями долговых бумаг американского казначейства о реструктуризации долга. И вот на прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин направил письмо на имя спикера палаты представителей конгресса Пола Райана по вопросу госдолга. И что же в письме? Призыв как можно скорее поднять потолок госдолга (!)

По данным американского Минфина, США достигнут установленного потолка госдолга 16 марта. Прошлый раз законодатели подняли его планку, приняв соответствующую инициативу в конце 2015 года. Мнучин предупредил, что на следующей неделе министерству придется предпринять "экстраординарные меры", чтобы спасти страну от дефолта. В частности, может быть приостановлена продажа ценных бумаг, выпускаемых федеральным правительством и местными властями. По оценкам финансовых аналитиков, на балансе Казначейства США находится примерно 200 млрд. долл. Этого хватит для покрытия расходов на ближайшие 2-3 месяца. Мы помним, что в текущем десятилетии Минфин США уже приостанавливал выплаты зарплат бюджетникам, замораживал некоторые направления своей деятельности, но это происходило в сентябре, накануне завершения финансового года. Теперь это может произойти летом. Думаю, что громадный дефицит американского бюджета (он рос в течение последних месяцев темпами, существенно превышающими среднегодовые показатели) и потолок государственного долга на ближайшие месяцы станут главной головной болью Трампа и Минфина США.

Кандидатура министра финансов Стивена Мнучина очень тяжело проходила через фильтры сената. Он был утверждён на пост министра лишь в середине февраля при минимальном перевесе голосов «за». Новый министр ещё только осваивается. А осваиваться ему придётся долго, поскольку он пришёл в правительство из бизнеса. Опыта работы в государственных структурах у него нет. И на помощь ему сейчас привлекаются другие люди.

14 марта Трамп огласил список новых чиновников, которые придут в Минфин. Это Адам Леррик (Adam Lerrick) – чиновник аппарата Конгресса США и профессор экономики. Он назначен на пост помощника министра по международным финансам. Это Эндрю Меллони (Andrew Maloney) – бывший лоббист компании Hess Corp. Он займёт пост помощника министра по правовым вопросам. Это Дэвид Малпасс (David Malpass) – бывалый чиновник, который работал еще в администрациях Рейгана и Буша-старшего. Он определён на пост заместителя министра по международным вопросам. Эту позицию в США традиционно называют постом «главного финансового дипломата» страны. Сигал Манделкер, работавший ранее в Министерстве юстиции, назначен на пост заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки. Брент Макинто, работавший в своё время в администрации Буша, поставлен на должность генерального советника казначейства. В подборе ключевых фигур в Минфин самое активное участие принимал лично президент США.

Чуть позднее агентство Блумберг сообщило, что Белый дом подготовил ещё одну кандидатуру в Минфин. Это Джеймс Донован - претендент на должность заместителя министра. О нём говорят как о возможном заместителе Мнучина, которому будет поручено курировать все вопросы, связанные с выпуском, обращением и погашением казначейских бумаг. Это очень ответственное направление, учитывая, что объём таких бумаг приближается к 15 триллионам долларов. Судя по всему, на Донована также будет возложена тяжелейшая задача внесения поправок в Налоговый кодекс и другие нормативные акты, чтобы обеспечить бизнесу существенное снижение налогового бремени.

Появление новости о Доноване дало СМИ повод ещё раз вернуться к вопросу о том, из кого Трамп формирует свою команду. Особенно обращает на себя внимание непропорционально большое присутствие в окружении нового президента людей из банка Goldman Sachs – одного из крупнейших и влиятельнейших на Уолл-стрит. Таких людей оказалось четверо.

Во-первых, Стивен Мнучин, проработавший в Goldman Sachs 17 лет (1985-2002 гг.) и не утративший неформальные связи с этим банком.

Во-вторых, Стивен Бэннон, работавший в банке с 1984 по 1990 г. и создавший впоследствии собственный инвестиционный банк Bannon & Co. Сегодня Бэннон - главный советник президента и стратег Белого дома.

В-третьих, президент и операционный директор Goldman Sachs Гэри Кон, занявший пост помощника президента по экономике и главы Национального экономического совета. Эксперты говорят, что Гэри Кон – самый главный экономист в команде Трампа. Даже Стивен Мнучин занимает более низкую ступеньку. На Кона возлагается задача разработки экономической политики США, а Мнучин – в большей степени её исполнитель.

В-четвёртых, старший советник по экономическим инициативам Дина Пауэлл. Эта дама сделала головокружительную карьеру в Goldman Sachs: она пришла в банк в 2007 году, занялась работой с рядом фондов, учреждённых банком: Goldman Sachs Foundation, Goldman Sachs Gives, Urban Investment Group. В 2010 году она уже получила в банке высокий статус «партнёра». Поддерживает тесные контакты с нынешним председателем совета директоров и исполнительным директором Goldman Sachs Ллойдом Бланкфейном (Lloyd Blankfein) и Гэри Коном.

И вот, наконец, команда Трампа должна пополниться пятым человеком из Goldman Sachs. Джеймс Донован в упомянутом банке начал работать в 1993 году. В последние годы руководил подразделением, занимавшимся управлением частными капиталами. Характеризуется как «интеллектуал» и чрезвычайно работоспособный человек, лишённый каких-либо политических пристрастий.

На столь высокое скопление людей Goldman Sachs в окружении Трампа настороженно взирают простые американцы, а со стороны других банков Уолл-стрит это вызывает банальную ревность. Для политических оппонентов Трампа это прекрасный повод объявить президента лоббистом интересов одного из банков Уолл-стрит.

Эксперты, обсуждающие тему засилья Goldman Sachs в ближайшем окружении Трампа, обращают внимание на ещё один момент: эти банкиры отнюдь не горят идеей нового президента поставить заслон глобализации. Как истинные банкиры и финансисты (не бывшие, а временно оставившие своё занятие) они в экономической и финансовой глобализации заинтересованы. Поэтому люди из Goldman Sachs будут изнутри мягко бойкотировать те инициативы Трампа, которые им покажутся «вредными».

Ещё одной неприятностью для Трампа является то, что он при всём желании не может исполнить такое своё предвыборное обещание, как уволить главу ФРС Джанет Йеллен. Для такого увольнения нужны очень веские основания, а у Трампа их нет. Поэтому дама будет продолжать оставаться на посту председателя ФРС США до конца срока, установленного законом, то есть до марта 2018 года. Сейчас она осмелела и уже заявляла, что склоняется к тому, чтобы в течение текущего года несколько раз повысить ключевую ставку ФРС.

P.S. Cтатья была уже завершена, когда пришло сообщение: руководство ФРС по итогам двухдневного заседания приняло решение о повышении ставки по федеральным фондам на 0,25 процентных пункта., до диапазона 0,75–1%. Это третье повышение ставки с декабря 2015 года, девять лет державшейся на рекордно минимальном уровне в 0–0,25%.