/Поглед.инфо/ Не е тайна, че Америка се управлява от Федералния резерв на САЩ. Главните акционери на Федералния резерв са господарите на парите и по такъв начин – господари на Америка. За да укрепят и съхранят властта си, господарите на парите имат нужда от "собствена" история. Ето защо, историята се пренаписва - не само в книгите и във филмите на Холивуд, но също и върху банкнотите. През последното столетие американската история, отразена в купюрите, е "отредактирана" много добре, затова книжните пари нееднократно са променяли своето оформление.

На новите 20-доларови банкноти ще бъде отпечатан образът на афроамериканската активистка Хариет Тъбмън, която още през XIX век надигна глас срещу робството. Тя ще бъде първата жена, която след повече от сто години е изобразявана на американска банкнота. Преди нея, първата дама – Марта Вашингтон, е имала честта да бъде изобразена на сребърен сертификат от един долар, емитиран през 1891-1896 г.; също и индианската принцеса Покахонтас – на 20-доларова купюра, емитирана от 1865 до 1869 г.

На тъмнокожата оперна певица Мариан Андерсън, която в края на 30-те години на миналия век се противопостави срещу расовата дискриминация с подкрепата на тогавашната първа дама Елеонор Рузвелт, ще бъде посветена нова 5-доларова банкнота. В социалните мрежи веднага реагираха хомосексуалистите: и те поискаха лидерите на тяхното „угнетено малцинство” да бъдат изобразени на американските банкноти. (рус.ез.)

Хозяева денег переписывают историю Америки прямо на купюрах

Дональд Трамп и Эндрю Джексон.

Ни для кого не секрет, что Америкой правит Федеральная резервная система США. Главные акционеры Федерального резерва – хозяева денег, они же – хозяева Америки. Для укрепления и сохранения власти хозяевам денег нужна «своя» история. Поэтому историю переписывают – не только в учебниках и голливудских фильма, но также и на денежных купюрах. За последнее столетие американская история в купюрах была хорошо «отредактирована», и бумажные денежные знаки меняли своё оформление не единожды.

Судя по всему, хозяева денег намерены продолжать эту работу. В апреле прошлого года тогдашний министр финансов Джейкоб Лью заявил, что к 2020 году денежные знаки достоинством в 5, 10 и 20 долларов поменяют дизайн. Министр финансов представил дело таким образом, что планы переделки купюр – не прихоть власти, а «глас народа». В социальных сетях, как сообщил Минфин США, появились группы активистов, которые стали выступать с предложениями поместить на денежные знаки видных американских женщин и известных деятелей, представляющих национальные меньшинства. По данным Минфина, в списках кандидатов оказались первая леди Элеонор Рузвельт, инициатор движения за гражданские права чернокожих Роза Паркс, вождь индейцев чероки Вилма Мэнкиллер, афроамериканская активистка Гарриет Табмен и многие другие. О процедурах сбора и селекции предложений Минфин ничего не сообщал, как и о неизвестно откуда взявшейся инициативной группе Women On $20 («Женщины на двадцатидолларовых купюрах»).

Итак, на новых двадцатидолларовых банкнотах будет помещён портрет афроамериканской активистки Гарриет Табмен (Harriet Tubman), выступавшей в XIX веке против рабства. Она станет первой женщиной, изображённой на американских банкнотах более чем за сто лет. До неё этой чести удостаивались бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображённая на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас - её изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 год. Американское казначейство скромно заметило, что для размещения портрета афроамериканской активистки с 20-долларовой банкноты придётся убрать портрет седьмого президента США Эндрю Джексона.

А вот с десятидолларовой купюрой история иная. Многих в ХХ веке смущало, что в купюрной галерее американских президентов затесался министр финансов конца XVIII века Александр Гамильтон. Было бы неплохо заменить его на какого-то президента, благо президентов в истории США в несколько раз больше, чем видов денежных знаков. Однако и на этот раз «общественность» настояла на том, чтобы основатель финансовой системы США Александр Гамильтон остался на купюре в 10 долларов. Мол, человек в высшей степени достойный. От себя добавлю: Гамильтон был ставленником европейских ростовщиков и добивался по их указке создания Центрального банка Америки с их участием в капитале банка. Так вот, в отношении новой купюры был найден компромиссный вариант: Гамильтона оставят, а на обратной стороне данной банкноты будут красоваться знаменитые суфражистки - лидеры движения за права женщин Лукреция Мотт, Соджорнер Трус, Сьюзен Энтони, Элизабет Кэди Стэнтон и Элис Пол.

На пятидолларовой банкноте будут изображены активисты движения за гражданские права. Новая купюра будет посвящена историческим событиям, которые происходили у мемориала Линкольна в Вашингтоне. В 1939 году, когда концертные залы американской столицы были ещё разделены по расовому признаку, темнокожая оперная певица Мариан Андерсон, выступавшая за расширение гражданских прав, при поддержке первой леди Элеоноры Рузвельт спела на мемориале Линкольна перед 75 тысячами человек. В 1963 году борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг там же произнёс свою историческую речь «У меня есть мечта». Заметим, что ранее на протяжении многих десятилетий на этой купюре красовался портрет американского президента США Авраама Линкольна, известного как «освободителя Америки от рабства».

Далеко не все американцы слышали, кто такая Гарриет Табмен. Лишь последние два года в американских СМИ началось её активное раскручивание. Гарриет родилась в семье раба в 1820 году в штате Мэриленд. В 1849 году бежала из неволи на Север, где присоединилась к движению аболиционистов. Табмен активно участвовала в деятельности так называемой "Подпольной железной дороги" - тайной сети активистов, помогавшей беглецам с рабовладельческих плантаций добраться до северных штатов и Канады, и лично помогла освободить не менее 70 рабов.

Решение Минфина США о перелицовке купюр вызвало бурную реакцию - от восторженной до крайне негативной. Ширлейн МакКрей, жена мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, заявила, например, что «справедливость восторжествовала». Эта дама хорошо известна Америке: с 70-х годов прошлого века она выступает как воинствующая лесбиянка. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала Гарриет Табмен «настоящим американским героем». В социальных сетях сразу оживились гомосексуалисты: они стали требовать, чтобы лидеры их «угнетённого меньшинства» также украшали американские банкноты.

Для многих американцев планы американского казначейства поменять седьмого президента США Эндрю Джексона на известную в очень узких кругах Гарриет Табмен были настоящим шоком. Многие участники социальных сетей заявили, что новая купюра станет «самой уродливой» в истории Америки. Отреагировал и Дональд Трамп, тогда ещё кандидат в президенты: он выступил в защиту седьмого президента США. "У Эндрю Джексона была замечательная история, я думаю, это очень грубо, когда кого-то убирают с купюр", — заявил Трамп в интервью NBC в апреле прошлого года. На вопрос, заслуживает ли Табмен изображения на банкнотах, Трамп дипломатично предложил поместить её портрет на двухдолларовой купюре, которая встречается в обороте достаточно редко. На ней сейчас размещён портрет Томаса Джефферсона, третьего президента США.

В начале февраля 2017 г. на пост министра финансов США был назначен Стивен Мнучин – человек из банка Голдман Сакс. Конечно, от Мнучина ждут серьёзных шагов в области бюджетной и налоговой политики правительства, по вопросам ключевой процентной ставки и управлению суверенным долгом. Но ждут также, что скажет новый министр по поводу планов изменения дизайна долларовых купюр. Такие заявления позволили ли бы лучше понять идейно-политическую направленность команды Трампа. Мнучин пока молчит.

А вот Дональд Трамп уже совершил некоторые символические действия, позволяющие лучше понять его кредо. Заняв 20 января Белый дом, Трамп тут же повесил в Овальном зале портрет Эндрю Джексона. Трамп не скрывает, что этот президент является для него образцом и кумиром. Советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон (Stephen Bannon) уже не раз сравнивал Трампа с Джексоном. Так, после инаугурации нового президента Бэннон заявил: «Я не думаю, что мы когда-либо слышали такую речь с того времени, когда в Белый дом пришел Эндрю Джексон». А сам Трамп, отмечая беспрецедентно дикий характер реакции на его приход в Белый дом со стороны многих СМИ, НПО и групп бизнеса, заметил, что в Америке «ничего подобного не случалось со времен Эндрю Джексона».

Тем, кто сегодня устраивает обструкцию Дональду Трампу, он и Эндрю Джексон неприятны в равной степени. Ведь делается всё возможное, чтобы средний американец не знал, кто такой президент Джексон. Они готовы поместить на двадцатидолларовой купюре портрет кого угодно, лишь бы изгладить в памяти американских граждан память о седьмом президенте США.

Должен сказать, что и до обнародования плана убрать с купюры портрет Эндрю Джексона среднестатистический американец имел о нём смутное представление. Хозяева денег на протяжении всего ХХ века тщательно переписывали американскую историю. Общаясь с некоторыми американцами, мне приходилось рассказывать им об Эндрю Джексоне, и для них мои рассказы были откровением. Поэтому стоит хотя бы кратко напомнить о седьмом президенте США.

Эндрю Джексон (Andrew Jackson) (1767 – 1845), избранный от Демократической партии (он считается одним из её основателей), был президентом США в период с 1829 по 1837 год. Он мог стать президентом и раньше: на выборах 1824 года он получил относительное большинство голосов и избирателей, и выборщиков, но не собрал абсолютного большинства. Поэтому президента выбрала палата представителей, и им оказался не Джексон, а Джон Куинси Адамс. На выборы 1828 года Джексон шёл с предельно ясной программой, направленной на освобождение Америки от засилья банкиров. В это время в Америке действовал Второй банк Соединённых Штатов, который, по сути, был центральным банком. Это был проект европейских банкиров, прежде всего Ротшильдов. Двадцатилетнюю лицензию на деятельность этого банка удалось получить от Конгресса США в 1816 году. Банк стал осуществлять кредитование правительства США, начался быстрый рост государственного долга. На выборы в 1828 году Эндрю Джексон шел с лозунгом: «Либо Джексон и тогда никакого Банка, либо Банк и никакого Джексона». Джексон открыто объявил войну банкам и победил. Он стал президентом США и начал процедуру отзыва лицензии у Второго банка Соединённых Штатов. В 1831 году Николас Биддл, президент Второго банка, направил в конгресс законопроект о продлении лицензии банка. Законопроект прошёл обе палаты конгресса, но Эндрю Джексон наложил на него вето, которое конгресс не сумел преодолеть. 10 июля 1832 года Джексон так высказался об опасности центрального банка: «Премию правительства получат не наши собственные граждане. Более восьми миллионов акций этого банка находятся в руках иностранцев… разве банк, который по своей природе так мало связан с нашей страной, не опасен для нашей свободы и независимости?.. Контролировать нашу валюту, получать наши общественные деньги и удерживать тысячи граждан в подчинении… может быть страшнее и опаснее военной силы врага».

К 1833 году объём банкнот и депозитов Второго банка вырос до 42,1 млн долларов, что по тем временам было гигантской суммой. И всю эту конструкцию Эндрю Джексон сломал. В 1833 году он вывел правительственные средства из Второго банка в ряд коммерческих банков США. И что ещё удивительнее, до конца своего президентства Эндрю Джексон сумел полностью ликвидировать государственный долг. Это кажется невероятным на фоне нынешнего государственного долга США, который не сегодня-завтра достигнет планки в 20 триллионов долларов. На Джексона было множество покушений, в него стреляли, но умер он своей смертью. Перед кончиной его спросили, что он считает своим величайшим достижением. Эндрю Джексон ответил, не задумываясь: «Я убил Банк».

У меня есть уверенность, что Дональд Трамп хорошо знает все нюансы истории президентства Эндрю Джексона и понимает, что представляет собой Центральный банк – ФРС США. Америка после Джексона жила без Центробанка восемьдесят лет. ФРС была учреждена Конгрессом США лишь в конце 1913 года. С тех пор прошло ещё более столетия. Хозяева денег давно уже подгребли под себя всю Америку. Они ненавидят Эндрю Джексона, Дональд Трамп не скрывает своих симпатий к нему. Думаю, он отдаёт себе отчёт в том, что подвиг Эндрю Джексона по ликвидации Центробанка ему повторить не удастся, слишком неравны силы. Однако сопротивляться он намерен. В частности, он будет пытаться снизить государственный долг. Довести госдолг США до нулевой отметки (как это сделал Эндрю Джексон) – утопия, но о том, чтобы затормозить его рост или даже провести частичную реструктуризацию, Трамп заявлял неоднократно. Впрочем, и здесь ему будет сложно добиться успеха, поскольку хозяевам денег нужен спрос на продукцию печатного станка ФРС. А этот спрос как раз обеспечивает Минфин США, продавая свои долговые бумаги за доллары.

Может быть, Трампу удастся хотя бы отстоять сохранение на купюре в 20 долларов портрета Эндрю Джексона? Посмотрим.