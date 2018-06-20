/Поглед.инфо/ Дълго време в Европа се опитваха да разберат логиката на действията на Путин, припомняше се фразата на канцлерината Меркел, че Путин живее в свой свят?



Нещо подобно сега става и по отношение на Тръмп; и не само в руските или европейските, но и в американските политически дискусии.

Независимо от това, у Тръмп и Путин общото е много повече от простото недоразбиране на западния политически елит; и мисля, че с това по-лесно се разбира логиката на действията на Тръмп.

И двамата лидери нарушават правилата на политическата игра, съществувала преди тях; и двамата декларират, че се придържат към ценности, различни от налаганите от техните предшественици либерални ценности.

Когато Путин наруши съществуващите правила, връщайки Крим на Русия, Западът се опита да го превърне в политически изгой. А когато тези правила наруши Тръмп, колективният Запад просто изпадна в шок: "Лидерът на свободния свят не вярва в свободния свят!"

И това е точно така: Тръмп не вярва в идеологическото клише за налагане на демокрацията по целия свят.

(рус.ез.)

Понять Трампа...

В Европе долгое время пытались понять логику действий Путина, припоминаете фразу канцлерин Меркель о том, что Путин живет в своем мире? Вот нечто подобное, теперь часто встречается в отношении Трампа, и не только в российской или европейской политической дискуссии, но и в американской. Однако же у Трампа и Путина общего намного больше, чем просто недопонимание со стороны западной политической элиты, думаю это и поможет легче понять логику действий Трампа.

Оба этих лидера нарушили правила политической игры существовавшие до них, оба декларируют ценности отличные от либеральных, которые продвигали их предшественники. Когда существующие правила нарушил Путин, вернув России Крым, Запад попытался сделать его политическим изгоем. Когда же эти правила нарушил Трамп, коллективный Запад просто пришёл в шок: "Лидер свободного мира не верит в свободный мир”. Это именно так, Трамп не верит в идеологические клише о продвижении демократии во всём мире. Единственное чем руководствуется Трамп в своих действиях это - банальная выгода. Он взошел на пост президента ЗАО "США" идущего к банкротству, и один из способов спасти ЗАО это сбросить все не профильные активы.

Именно поэтому вся внешняя политика США, продвигаемая, в последнее время, Бараком Обамой, с акцентом на основных и младших партнёров по продвижению демократии, полетела к чертям. Из-за этого же и соглашение с Ираном, выпестованное Обамой, совместно с европейскими партнёрами, было разорвано Трампом, так как прямой выгоды для США оно не имело. Трампу же нужна выгода здесь и сейчас, ведь фирма, которую он возглавил идёт ко дну, и ему некогда ждать результатов от долгосрочных вложений.

Опять же из-за дефицита времени, Трамп всё же ввел пошлины на Китайские товары, хотя совсем недавно, казалось бы с китайцами удалось договориться, о сокращении разрыва в торговом балансе. Китайцы могут пойти на уступки, которые они могут нивелировать в дальнейшей перспективе, но для Трампа такой подход не приемлем, ему нужен эффект здесь и сейчас, у него всего 2 года осталось до перевыборов.

Вообще-то, если посмотреть на предвыборные заявления Трампа и уже сделанное им, то логика его действий прямая, как стрела. Всё, что сделано по Китаю, по Ирану, по Израилю, по выходу из Парижского климатического соглашения, всё укладывается в его предвыборные обещания. Да он действует не стандартно, его приход привнёс такое понятие, как "твиттерная дипломатия", он ввел элементы бизнес подходов в мировую политику. Ну и конечно же элементы шоу, которые мы смогли увидеть на примере нагнетания и разрядки по ситуации с Северной Кореей, но все вынуждены согласиться, что они работают. На то, что дипломатам со старым инструментарием потребовались бы годы, с его новым подходом, дипломатический успех приходит через несколько месяцев.

Ранее я уже писал, что Трамп очень амбициозен, и хочет делать то, чего до него не делал ни один президент США, он проведёт переговоры с Ким Чен Ыном и несмотря ни на что он сделал это.

Дело в том, что ещё задолго до избрания, Трамп признавался, что его страсть - это заключать сделки, поэтому он стремиться пересмотреть все существенные сделки сделанные до него. Зачастую он называет их плохими, хотя та же NAFTA с Канадой и Мексикой была заключена на основе американских интересов, однако это были интересы американских (транснациональных, с американскими корнями) "банкстреров", а не американских промышленников, которых представляет Трамп. Привнеся в международную дипломатию элементы бизнес процессов, он наедется договориться с игроками, делая упор на личностные отношения. Именно поэтому после первой встречи с Путиным, Трамп сказал, что увидел в нём душу, а Тиллерсон заявил, что между лидерами сработала определённая "химия".

В недавнем интервью после саммита G7 Трамп заявил: Я ни за кого не заступаюсь. Я просто говорю: он (Путин) раньше не уважал наше руководство, он не считался с ним. Посмотрите, что он при Обаме сделал с Крымом. Он взял Крым. Он захватил Украину, точнее некоторые её части.

Да, я знаю, но он не уважал наше руководство. Он их не уважал. Но меня тогда не было, ведь люди могут сказать: посмотри, что он сделал. Он проделал это с Обамой, которому не следовало допускать, чтобы такое происходило.

Как мы видим, преемственность американской позиций Трампа не волнует, его волнует лишь "real politic" - текущая политическая ситуация. И действительно, в экономических реалиях ЗАО "США" Трампа нечего делить с Россией Путина, в отличие например Европы и Китая у которых с США большой торговый дисбаланс, а конфликты в Украине и Сирии это наследие Обамы, которые можно использовать как инструмент давления на Россию, но не являются для Трампа предметом её дестабилизации.

Всё что говорит сам Трамп можно принимать за чистую монету, и о выводе войск из Сирии, Кореи и о восстановлении G7+Россия. Как говорил Сноуден про Трампа, в контексте его возможной вербовки российской стороной: "Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут, знает, что это дохлый номер. Не похоже, что такого человека, как он, хотели бы использовать в сложной роли "засланного казачка", когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать, в конце предложения".

Однако, есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Трамп действительно хотел вывести войска из Сирии до начала ноябрьских выборов в Конгресс, но Пентагоновские ястребы успешно продавили решение остаться, с обещанием подготовки к выходу. Какие бы грандиозные цели не ставил Трамп, короля делает его свита, а с уходом Стивена Беннона - идеолога "Трапмономики", публичных личностей в администрации, разделяющих кардинальные решения Трампа, не видно. Их неоткуда взять - тот же министр экономики Стивен Мнучин выходец из банка Голдман Сакс, Майк Помпео - старый аппаратчик, стал новым главой Госдепа, сменив своенравного Тиллерсона. Естественно, что такая команда предлагает старые решения возникающих задач, как это было с новой ракетной атакой на Сирию, для информационного прикрытия Трампа от атаки "клинтоноидов".

Без единомышленников проводить новый политический курс Трампу практически не реально. ”Он совершенно непредсказуем изо дня в день, для своего собственного персонала". Это большая проблема."-сетует Николас Бернс, бывший американский посол в НАТО, который сейчас преподает в Гарвардском университете. Об отсутствии понимания Трампа в его собственной администрации говорил и бывший посол в России Майкл Макфол. При таком раскладе не удивительно, что часть решений Трампа саботируется напрямую, как например, подготовка госдепом встречи с Путиным.

У Путина ситуация отличается лишь тем, что отсутствует давление "клинтоноидов" и СМИ. Скамейка запасных так же пуста, а решение, с помощью старой либеральной экономической команды, сделать прорыв в благополучии граждан, обернулось предложениями либеральных экономистов по ухудшению условий жизни этих самых граждан.

Так, что совсем не удивительно, что Трампу приходится одёргивать своих подчинённых, даже в ущерб политического реноме, как это было с Ники Хейли, которая в ООН обещала новые санкции России, но после "корректировки" из Белого Дома это преподнесли, как ошибку.

Трамп лишь месяц назад смог упростить порядок увольнения федеральных служащих, что бы зачистить старых аппаратчиков, являющихся основой так называемого "глубинного государства" (Deep State), ещё Трамп любит называть его "болотом", которое нужно осушить.

Свою зачистку госаппарата предстоит сделать и Путину если ему действительно нужен реальный прорыв, а не его имитация.

Как будут развиваться события увидим дальше, но первые полгода, в общем, укладываются в данный мною прогноз на 2018 год.

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