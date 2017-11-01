/Поглед.инфо/ Ако тази информация беше съобщена от "Русия днес", нея веднага щяха да я оплюят с презрение и биха я определили като "натрапчива пропаганда", като същевременно биха я обвинили, че внася разпад в най-демократичното общество в света, породило вселенската политическа коректност.

Уви, ах: тази неприятна, но забележима информация се споделя от обикновените американски медии под знаковото заглавие "USA Today", а европейските вестници вече са забързани и също така се стремят най-накрая да започнат да говорят на глас, а да не пишат с малък шрифт между линиите.



Според неотдавна публикуваните резултати от проучване, проведено по инициатива на NPR радио, както и организациите "Robert Wood Johnson Foundation" и "Harvard T.H. Chan School of Public Health", 92% от афро-американците смятат, че те все още са дискриминирани в родната си страна.

По същия начин разсъждават:



- 78% от латиноамериканците,



- 75% от американците с индийски произход,



- 61% от американците с азиатски корени,



- и накрая (маестро, марш ...) 90% от представителите на общността на ЛГБТ/лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и трансексуалните.

/рус.ез./

Если кто сбился со счёта и внезапная мысль за разум зашла, повторю: все эти категории людей считают, что их дискриминируют не в каком-нибудь созвездии испорченных Весов, a в Соединённых Штатах Америки, на родине гуманизма, мультикультирализма и политической корректности.

Но и это, представьте себе, ещё не всё, не расходитесь.

Совсем не эти мрачные цифры вызвали внезапное радостное возбуждение в европейских СМИ. Этими цифрами все сердобольные исследования кормят мир, ещё со времён "холодной войны", без ощутимых изменений, поэтому, эти цифры сегодня в Европе никого особенно не удивляют.

Европейские СМИ (как, например, французские) пересказывая полученные данные, начинают отчёт совсем с другой дискриминируемой "подгруппы" населения, о которой до недавнего времени, было фактически непозволительно говорить:

-55% белых американцев считают что в Соединённых Штатах обширно наблюдается и активно практикуется "дискриминация белых",

-19% белых американцев свидетельствуют о личном опыте дискриминации при поисках работы;

-13% утверждают, что были дискриминированы работодателями в плане повышения в должности и увеличения зарплаты;

-11% заявляют о дискриминации, при приёме в высшие учебные заведения.

Эта неброская, но знаменательная информация о "белой дискриминации" вызвала именно то, что принято называть "горячим читательским откликом" на форумах, где основное содержание многочисленных дискуссий можно озвучить следующими, самыми характерными из всей массы комментариев:

"Как будто это новость!"

"Рада констатировать, что "белые" наконец начинают просыпаться. Я вовсе не считаю себя лучше только потому, что случайно родилась белой, но каждому своё, и когда вас принимают в стране с другим образом жизни, его следует уважать, или вернуться к себе домой. Я ПРОТИВ того, чтобы местное население подстраивалось под вновь прибывших. Это культурное самоубийство".

"А вы посмотрите хотя бы рекламные ролики - белых и там всё меньше, им уже и там слова не дают!"

Здесь следует уточнить, что, в отличие от опрошенных американцев, французы, которых пока никто не осмеливается опрашивать ни о чём подобном, не совсем верно расценили ситуацию, упустив из виду важное обстоятельство, а именно, что американский опрос был проведён среди « устоявшегося » населения, а вовсе не его миграционной прослойки.

И выяснил, если вдуматься, откровенно скандальную вещь : практически все категории населения чувствуют себя дискриминированными по их основному отличительному признаку.

При этом, если первые мелкие ласточки дискриминации "белых" в США появились ещё в 60-х, хоть и тогда тщательно затушёвывались, то в Европе этот феномен получил самое широкое и негласно поощряемое распространение сравнительно недавно, параллельно с вчипсовыванием полткорректности в европейские нравы и мозги.

А заговаривать об этом открыто, в прессе, начали можно сказать совсем на днях - не далее двух лет назад, очень поспешными и мелкими мазками, среди вороха прочей информации.

Поэтому, появление подобных данных из самого пекла вселенской демократии весьма заинтересовалo всех ещё не разучившихся думать самостоятельно, не ориентируясь на официальные пояснения.

Данные исследований были опубликованы во вторник и с тех пор, информацию о нём протранслировали лишь несколько не самых крупных французских изданий и одно швейцарское. Похоже, остальные, пока в задумчивости и не решили, как это следует растолковать.

Eсли уж такой мультикультурный мастодонт, с превосходящим всех прочих опытом ассимиляции самого разнокалиберного населения, на сегодняшний день объявляет эдакие результаты, то что ж сказать о тех, кто ещё в почти в самом начале своего « эволюционного пути ко всеобщему равенству возможностей » и кому приходится учиться "толерантности" прямо на ходу?

A главное – по мастодонтовским методичкам...

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