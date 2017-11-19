/Поглед.инфо/ Дмитрий Перетолчин: Константин Анатолиевич, бих искал да поговорим за това, което не стигна до основните медии. По-специално, за това, което е зад решението на Тръмп за иранската сделка.

Константин Черьомни: Иранската сделка предполага спиране на създаването на ядрени оръжия и проверка на изпълнението на програмните условия на всеки три месеца. Ако условията не са изпълнени, той отива в Конгреса и Конгресът решава: или това споразумение е предмет на анулиране, или трябва да бъде допълнено с подробности. В САЩ има сили, които са решени да денонсират напълно споразумението, но Тръмп не тръгна в тази посока.



Що се отнася до отразяването на това в нашите медии, се оказва странно нещо. От една страна, пуснаха филм на Ърнест Мацкявичюс за Джордж Сорос, какъв лош човек е той, един филм произраелски, изразявайки много твърда позиция по отношение на Иран. А от друга страна, решението за оттегляне от Парижкото споразумение за климата става обект на някаква критика, без обяснение на ситуацията. И се получава, че това е като две мнения в една глава, защото тези хора, които не обичат Сорос, не харесват и Парижкото споразумение и за това има сериозни основания.



Що се отнася до източниците. Съвсем наскоро се появи статия на Breitbart, чиито ресурси доскоро принадлежаха на главния стратег на Тръмп, Стивън Бенън. Той каза, че иранската ядрена сделка има лоби. И в това лоби включват, например, The Rockefeller Brothers Fund - семеен фонд на Рокфелер, Фондация Сорос, организацията Cold Pink, която защитава лесбийките. Интересно е, къде са лесбийките и къде са сложните технологични и дипломатически въпроси? От това възниква въпрос: какво е намерението на лобито, което действа за тази сделка? Ако медиите задълбаят по-сериозно в този проблем, обхватът и разбирането за това, което се случва не само в САЩ, но и по света, биха били по-точни.

Дмитрий Перетолчин: Давайте да задълбочим.



Константин Черьомни: В САЩ сега Тръмп е под натиск и групите в истаблишмънта са в конфликт помежду си.



Нещо се промени през септември, в началото на сесията на Общото събрание на ООН, когато бе определена позицията на Тръмп относно иранското споразумение. След това имаше редица преговори за редица региони - Афганистан, Близкия Изток, Европа, някои формати бяха обсъдени заедно от различни стратези. След това имаше известна сигурност в администрацията на Тръмп, клюките за кадровите решенията спряха.

Дмитрий Перетолчин: Но все пак Стивън Бенън "напусна", и това постоянно се обсъжда.



Константин Черьомни: Първо, интересното е, че са го "напуснали", но как и кога са "го напуснали". Това стана с Шарлотсвил. На второ място, Бенън се върна и, съдейки по публикациите на Politico.com, се явява в Белия дом с равен статус с държавния секретар Тилерсън и ръководителя на Съвета за национална сигурност Макмастър. Това е много сериозна промяна.

/рус.ез./

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Не будет ли следующим изменением уход Тиллерсона?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Перед сессией что-то определилось у республиканцев, кое-что определилось у демократов. Это сыграло мобилизующую роль для Трампа и близких к нему лиц: они всерьёз поняли, что им…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Брошен вызов.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Всерьёз поняли масштаб и цели внутреннего вызова. У демократов до конца июля — середины августа были споры о том, кто будет следующим кандидатом на 2020 год. Собрались политтехнологи, доноры, ближайший круг Обамы — команда из города Чикаго, приняли решение, что есть перспективный кандидат Камала Харрис. Это дама из Калифорнии, которая занимала должность генерального прокурора штата, затем стала сенатором от этого штата. Чем она удобна в личном плане и в плане имиджа?

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Она ЛГБТ? Я пошутил...

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Она, если говорить о меньшинствах, представляет расовое меньшинство. Она не просто цветная, её мама индийского происхождения, а отец — человек с Ямайки. И вот получилась Камала Харрис, не похожая ни на индуску, ни на ямайку. Женщина чрезвычайно активная в правозащитном плане. И в первую очередь, в защите прав цветных, особенно против полиции. Самым известным её делом на посту прокурора штата было дело, где жертвой стал белый полицейский, а нападавшей была группа афроамериканцев.

Вторая её тема — несчастные ипотечные заёмщики, которые заключили соглашение, не имея достаточных средств для оплаты жилья, и во время кризиса банки отобрали у них имущество, находящееся в залоге. Она занималась кампанией против банков.

Этот антиэлитарный аспект мягко перетекает в антикоррупционный. Потому что в команде Трампа есть банкиры и люди с Уолл-стрит. Наиболее существенно то, что именно чикагская команда…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Играет главную скрипку?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Это означает, что люди Клинтон такую роль уже играть не будут. Когда в 2008 году определялось, кто от демократов пойдёт на выборы — Клинтон или Обама, — решалось это всё в коллективе из 30 членов демократического национального комитета. Когда оттуда выходили с опущенными лицами члены команды Клинтон, они между собой шептались: "Чёртова чикагская мафия". Вот эта чёртова чикагская мафия…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Пришла к власти?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Сделала другую ставку, новую. И считает эту ставку очень подходящей для протестных движений, которые обычно называют ненасильственным гражданским сопротивлением.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Например, снос памятников…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. "Оккупай Уолл-стрит" и так далее. Кстати, часть бывшего "Оккупай Уолл-стрит" туда уже привлечена.

Снос памятников — отдельная тема, очень интересная. Она выводит на само мышление американцев, участвующих в выборах и живущих, по сути, во времена гражданской войны. Был такой случай, когда сторонник Сандерса пришёл на бейсбольное поле, спросил, где тут играют республиканцы, и прицельно выстрелил в пах одному из республиканских конгрессменов.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Индивидуальный террор практически.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Потом последовал Шарлотсвилль. Хотя там не было прицельной стрельбы, и вроде бы это не акт гражданской войны, но вся раскрутка темы — это совершенно чёткое разделение общества на две части, именно в смысле вопросов белых и цветных.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Вернёмся к Ближнему Востоку и иранской теме.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. К Тиллерсону были претензии изначально, когда ещё только-только его фамилия прозвучала. Он дипломатом не был вообще никогда, зато был человеком, который отстаивал интересы углеводородного сектора, против которого выступают прогрессисты, а это не просто демократы, а именно та публика, которой Камала Харрис наиболее близка.

От Тиллерсона ожидали сокращения лишних структур внутри Госдепартамента. Потом появились претензии, связанные с Афганистаном, когда он решил ликвидировать статус офиса спецпредставителя по Афганистану и Пакистану и сделать из него обычное бюро по Юго-Восточной Азии.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А может, эти две группы, одна из которых условно-прогрессистская, другая — условно-консервативная, просто бьются за Афганистан, где нашли какое-то запредельное количество полезных ископаемых?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, ещё в 2015 году Агентство геологических исследований опубликовало доклад об огромном количестве редкоземельных металлов в провинции Гильменд. Надо сказать, что это тема и Северной Кореи.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Да, там нашли огромные залежи, больше чем в Китае.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Скорее всего, там как раз более реально, чем в Афганистане. Всё это было приурочено к первому визиту нового премьер-министра Индии в Кабул и в Гильменд. Индию стремились заинтересовать этими редкоземельными металлами.

Имеют ли редкоземельные металлы отношение к идеологии, как нефть и газ? Да. Они используются для солнечной энергетики. Если у индийского руководства достаточно промыты мозги по части изменений климата, тогда можно им втереть, что необходимо обойти Китай, непременно Китай, потому что в Китае больше всего сейчас задействовано редкоземельных металлов, и они пользуются мировым климатическим мифом для того, чтобы просто зарабатывать. Индии подсовывают такой вариант, зная об индийско-китайских трениях.

Обсуждение разных вариантов американской доктрины по Афганистану вызвало такие споры, что одна дама даже назвала это не очень приличным словом — shit show.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Оставим shit show.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Но там было три стороны, на самом деле. Первый удар обрушился на команду Бэннона, его изо всех сил старались убрать. Для этого использовался Шарлотсвилль. То есть, Шарлотсвилль, с одной стороны, использовался демократами для раскрутки Камалы Харрис, а с другой стороны, использовался группой Макмастера, которому Бэннон больше всего мешал своими разоблачениями. Макмастеру в итоге удалось протолкнуть свой вариант доктрины.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А если Тиллерсона заменят, то на кого?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Накануне сессии и во время этих жёстких обсуждений, когда и приписывалась Тиллерсону нехорошая фраза по поводу Трампа, независимо от того, говорил он её или нет, — в тот момент говорилось, что его может заменить Никки Хейли.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А она кто?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Мадам Хейли — индуска по происхождению, её фамилия — Рандхава. И в момент, когда обсуждалась Афганская доктрина, она была на стороне группы Макмастера, а не Бэннона и не Тиллерсона.

Бэннон поддерживал инициативу двух крупных основателей ЧВК, чтобы основные силы в Афганистане передать от регулярных вооружённых сил наёмникам. Тиллерсона и Мэтисса эта позиция не устраивала. Так сложились три разные группы, которые писали одну и ту же доктрину. Получилось протолкнуть доктрину Макмастера. Очень интересно, что получилось это после переговоров Макрона с Трампом. Это не звучало в речи Трампа о доктрине, но при этом писали, что новая доктрина Макмастера включает в себя французский интерес. Получалось, что эта доктрина, с одной стороны, проиндийская, с другой стороны — совместная с французами, а с третьей стороны, ещё и антикитайская; помимо всех аспектов, которые были названы, есть ещё аспекты транзитные, которые можно понимать как угодно. То есть вопрос был о выборе между тем и другим.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Между Китаем и Индией?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Не просто между Китаем и Индией, а между Китаем и Пакистаном, Индией и Ираном. Хотя нельзя сказать, что на поверхности лежало слово "Иран" и что он упоминался в тексте подписанного документа — там этого нет, это было неочевидно.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Самое интересное, что Трампу всё равно удалось от плана Макмастера отойти.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Тиллерсон остался, и там была ещё серия дипломатических переговоров, эта серия как раз и показала, что у Трампа есть незамеченные его оппонентами резервы, которые вдруг проявились. Например, Бэннон оказался в Китае и был принят вторым человеком Ван Цишанем. Просто так такие вещи не случаются.

Прошли переговоры с королём Иордании, хотя речь шла не только об Иордании, но и об Израиле. Дело в том, что в июле возник конфликт между Израилем и Иорданией, и это нужно было исправить.

Люди, которые работали с Трампом, имели разные приоритеты. Но сказать, что того варианта, который обсуждался на Ближнем Востоке, хотели бы самые радикальные ястребы — было бы неправильно. Там было несколько инициатив, несколько личных и корпоративных интересов.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Что говорит о том, что на Трампа давление извне не прекратилось.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Во-первых, тому, чтобы оно не прекратилось, а продолжалось и стало ещё более сильным, способствует как раздражающий фактор усиление Бэннона и близких к нему людей. А их усиление очень ярко проявилось, в том числе и во внутренней политике. Это была кампания прокурора Алабамы Роя Мура в Сенат от его штата, на место, освобождённое Джеффом Сешнсом. Прошёл твёрдый борец за христианское дело, человек, который говорил, что события 11 сентября — это Божья кара Америке за её грехи, включая однополые браки и т.д. Этот результат произвёл шок, в том числе и потому, что его с распростёртыми объятьями приняли другие сенаторы. После этого два человека из Сената заявили, что они больше в Сенате работать не будут. Это оказались два главных саботажника повестки дня Трампа — Боб Коркер и Сьюзен Коллинз. Оба теснейшим образом связаны с разведывательным сообществом.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Очень давно говорят о том, что против Трампа работает собственная разведка.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Совершенно верно. Самыми яркими представителями того, что в узком смысле называлось "теневым государством", были как раз Коркер и Коллинз. Ещё Маккейн, но он одинокий волк, пытавшийся всегда играть в собственную игру. Но это была знаковая победа. И сразу же образовалась куча других вариантов по замене людей центристского плана на сторонников Бэннона. А "теневое государство" почему-то пошло назад. Конечно, пошло оно назад не просто потому, что кто-то где-то победил. Здесь индикатором, я считаю, было продление на два года полномочий морпеха Джозеффа Данфорда во главе Генштаба США. Потому что корпус морских пехотинцев — самая консервативная из военных структур США. Они сориентировались на Тиллерсона.

И получилось, что из трёх групп, которые боролись за Афганскую доктрину, две нашли общий язык между собой. Лишним оказался Макмастер. Эзра Кляйн 3 октября назвал Макмастера "отбивающимся". Потому что к этому моменту он уже оказался в обороне.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это говорит о том, что Трамп перехватил инициативу?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это говорит о том, что не просто Бэннон усилился, а что Трамп перехватил инициативу. Когда происходят такие серьёзные вещи, начинаются сценарии из области "отчаянных средств". Это к вопросу о Лас-Вегасе.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Если бы вы это дело расследовали, то с чего начали?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Первое, чем бы я занялся — это персоналом отеля, без помощи которого нельзя было выбрать единственный номер, откуда можно так хорошо охватить место стрельбы. И если мы не считаем этого человека сумасшедшим, понятно, что для него было важно обойти рекорд, который был до этого в Сан-Бернандино. Он его обошёл, но ненамного.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А кроме персонала отеля?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Я бы опросил некоторых журналистов politico.com, потому что в тот же день, когда это произошло, вышла статья, посвящённая трактовкам по поводу Лас-Вегаса. И в этой статье говорилось, что республиканские блогеры специально изготовили липовый твиттер, утверждающий, что это выгодно Камале Харрис.

На самом деле, этот блог был создан не в тот день, а ещё в апреле. Там было огромное количество постов. И даже если представить себе усилия людей, которые хотели бы изготовить такое искусственно, это технически невозможно сделать за несколько часов. Автор был сначала за Сандерса, но поскольку был горячим сторонником цветных, стал за Камалу. Это было не единственное его письмо от имени Камалы-2020. Это не робот, это человек — с приколами, с придурями самыми разными. И он совершенно искренне считал, что это сработает на Камалу. Важнее то, что такой уважаемый ресурс, как politico.com, занялся профилактированием этой версии: нельзя допустить, чтобы про Камалу Харрис такое говорили, нужно искоренить это в корне в тот же день.

Я бы позвал на допрос Юну Дэвис. Она владела компанией, к которой относится и отель "Мандалай Бэй", и площадка, в которую стреляли. Энтони Мандекич получает больше всего доходов с этого. А есть другой человек — генеральный директор MGM Resorts, Джим Маррен. Он демократ, при Обаме получал высокие должности, а господин Мандекич финансировал команду Буша и был связан с Бобом Доулом. Это бывший кандидат в президенты США от республиканцев в 96-м году. Его жена стала сенатором, и в 2000-м году собралась группа людей, которая в качестве альтернативы Бушу-младшему выдвинула Элизабет Доул.

Мандекич входит в группу этих людей. И мы обнаружим там тех, кто изначально сделал ставку на Трампа: Карла Икана, посла в России Джона Хантсмана. Ещё там был Леонард Гармент — очень близкое лицо к Никсону. То есть мы видим не просто республиканцев, а особо посвящённых.

Буквально 13 октября на том же politico.com появилась статья о человеке по имени Норман Винсент Пил. Он был для Трампа вроде духовного отца. Это типично только для США, не для других стран — он был доверенным проповедником и масоном. Он был известен и в психологии, написал книгу "Власть позитивного мышления". И в той статье говорится, что то, на что Трамп рассчитывает, связано с влиянием этого уже покойного человека (Пил умер в 1994 году). Он венчал Трампа с супругой. Он венчал дочь Никсона с внуком Эйзенхауэра. То есть это фигура с такими связями, которые трудно представить. И то наследие в закрытых структурах, которое привело к избранию Трампа, по многим линиям связано с Бобом Доулом.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. У меня уточняющий вопрос. Таким образом, вы намекаете, что за терактом в Лас-Вегасе стоит какая — прогрессистская или консервативная часть?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. В этой статье Норман Винсент Пил, который совершенно не отвергал чёрных, представлен как мыслитель, стоящий за белым консервативным сообществом. То есть нашли нового Бэннона, который больше, чем Бэннон. Из покойного Пила сделали вот такую антиикону.

Для чего это нужно? Увидев это, я решил покопаться вокруг Камалы Харрис, не было ли там тоже каких-то масонских ситуаций. И оказалось, что была очень необычная. У неё был помощник, который попался на том, что создал незаконное вооружённое формирование под названием "Масонский полицейский департамент". Этот человек создал собственную ложу, которую собратья по масонству считали неправильной. Но потом выяснилось, что его на это благословил старший по иерархии, человек по имени Ван Гиблер. Находясь в иерархии, он всё про это знал. И молчал. В 2015 году это стало известно, а потом заглохло, и мадам Харрис благополучно избралась в Сенат.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но масонство же не запрещено, она и так могла избраться в Сенат.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Это всё-таки было скандально, она же противник свободной продажи оружия. А получается, что её люди параллельно официальной полиции создают структуры, которые говорят, что будут защищать всё масонство. Так или иначе, речь идёт о расколе масонства Шотландского обряда.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Тоже на прогрессистскую и непрогрессистскую партии.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Даже больше того. Вот одна из главных новостей: Каталония. А для чего эта Каталония служит моделью? Если присмотреться, эти сепаратисты на самом деле левые. Более того, они возникли из движения в контексте Арабской весны. Они вводят законы по миграции более мягкие, чем в Мадриде, специально высмеивают Консервативную народную партию, их официальный представитель в Мадриде — индус из иммигрантов.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А памятники Франко они ещё в 2005 году снесли, кстати.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Мне представляется, что Каталония может быть моделью для Калифорнии как ещё одного сценария "отчаянных средств". Может быть сценарий, требующий больших ресурсов, собирания народа и так далее, а может быть и какой-то новый вариант.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Один из американских порно-магнатов обещал 10 миллионов долларов тому, кто найдёт способ придраться к Трампу так, чтобы возможно было объявить ему импичмент. Он говорит: не важно, что за грязь это будет.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. То, что это не работает, — уже понятно после истории о сексуальных домогательствах к актрисам голливудского продюсера Вайнштейна. Другое дело, что история с Вайнштейном, как и история с нападками на Марка Цукерберга — вопрос точно такой же политической конкуренции. По той причине, что Цукерберг тоже вздумал объявить свою кандидатуру на 2020 год. Шерил Сэндберг, операционный директор Фейсбука — человек из команды Клинтон во время выборов. 2 октября в Лас-Вегасе должен был выдвинуться кандидатом в губернаторы действующий прокурор Адам Лаксалт. Это сын Пола Лаксалта, который был сопредседателем кампании того же Боба Доула. Если мы посмотрим на Вирджинию, там Обама и его команда раскручивают своего кандидата в губернаторы — Ральфа Нортона. У него есть соперник Эд Гиллеспи, который был главным стратегом команды Элизабет Доул в 2002 году в Сенат. Вот такие как бы случайные совпадения.

Я вернусь к итогу жёсткого варианта. Что и в каком месте страны может вызвать шок и потрясение, которые бы создали новый 1968 год? Вполне могу себе представить, что лица, заинтересованные в том, чтобы потрясти всё до основания и устроить новый 1968 год, не остановятся перед тем, чтобы что-нибудь такое произвести на территории самих США. Соответствующие объекты есть в штате Невада, в Калифорнии. Я не говорю, что именно там, но им нужен шок, особенно если они хотят всё это произвести не к 2020 году, а гораздо раньше.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть в США могут спровоцировать полномасштабную гражданскую войну?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Я не претендую в данном случае на оригинальность, уже было очень много разного рода предупреждений, страшилок и так далее. Но лишнее предупреждение не помешает. А потом, я же сказал, что это не единственный вариант. Может быть и другой вариант: шантаж отделением Калифорнии. И есть для этого экспериментальная площадка, может, даже не одна.

Илл. Бен Гаррисон.

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