/Поглед.инфо/ Силната национална идея винаги е била в основата на политиката на САЩ по света: Америка е велика държава с велик народ. Но какво става с тази велика национална идея, когато днес едната половина от американците просто са я погубили, а другата – буквално са я "подмокрили".

Разрушаването на паметниците на Конфедерацията силно удря по американските южняци. Да, това бе война на робовладелците срещу свободния север. Но това е част от историята на държавата; а сега се оказва, че всичко е било погрешно и хората, за които това е било ценност, се оказват расисти и едва ли не социални изгои.

Ако продължи да се изостря етническата криза или да се възобнови противопоставянето между "южняците" и останалите американци, ще победят тези с по-силната идея, а не тези с пълните портфейли.

Така или иначе, златната ера на Америка приключи.

(рус.ез.)

Конец национальной идеи Америки

Политика США во всем мире всегда зиждилась на крепкой национальной идее: Америка – великая страна с великим американским народом. Но что происходит с этой самой национальной идеей сейчас, когда у одной половины американцев таковую попросту уничтожили, а у другой её в прямом смысле «подмочили». Когда начали разрушать памятники конфедератам, это сильно ударило по сознанию американских южан. Да, возможно, это была война рабовладельцев против свободного севера. Но это история государства, а теперь выходит, что всё это неправильно, и люди, для которых это было ценным, оказались расистами и чуть ли не социальными изгоями.

С другой стороны, бесконечные ураганы и прочие природные катаклизмы, обрушившиеся на Америку в течение последних нескольких лет, не убеждают американцев, что это все якобы происки Кремля, типа, «русские испытывают климатическое оружие». Совсем наоборот, американцы суеверны и начинают думать, что это им наказание за их грехи.

Еще один немаловажный фактор постепенного угасания национальной идеи Америки. Да, Америка еще держится, в основном, за счет огромного количества долларов. Но деньги, как известно, служат скорее сдерживающим фактором, чем мотиватором. Если говорить о критических ситуациях, война или гражданские столкновения, то в такие времена деньги как стимул вообще не работают. Так что в случае обострения этнического кризиса или возобновления противостояния «южан» и всех остальных американцев, победят те, у кого прочнее идея, а не туже набит кошелек. Так что золотой век Америки прошел.

Настоящий век толерантности может стать для этой страны последним. Если у них там, за океаном, не появится президента уровня Рузвельта, то этой некогда великой державе, действительно, в недалеком будущем может наступить конец. А судя по избранию Дональда Трампа 45-ом президентом США, дела у Америки совсем плохи…

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