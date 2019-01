Реформа Medicare for all, която предвижда създаването на единна стандартизирана медицинска застраховка за всички американци. При нейното осъществяване държавата ще погълне целия пазар на частното застраховане, започвайки да получава медицинските осигуровки направо от американците. Така Америка ще формира социалистическа медицина от европейски и британски образец. Според икономистите, Medicare for all ще струва на бюджета 33 трилиона долара.