/Поглед.инфо/ Все повече несъответствия и странни смъртни случаи при клането в Лас Вегас. Покрай самия убиец Педок, който, според официалната версия, повече от часе стрелял безразборно по тълпата и след това се е застрелял, наскоро се самоубива и ключов свидетел на клането, бивш офицер от разузнаването. Междувременно, партията на глобалистите, водена от Клинтън и други подобни, завъртя в медиите темата за необходимостта от ограничения по отношение на носенето на оръжие, независимо от факта, че "оръжейната партията" - една от най-важните институции в традиционна Америка, който поддържа Тръмп в борбата срещу Клинтън, а въоръжените отряди на "народната милиция "в няколко щата служат като истинско противодействие на лесбийките на Сорос.

Според съобщения в медиите в САЩ, основният свидетел на касапницата, бивш офицер от разузнаването на САЩ и експерт в областта на радиоелектроника за Джон Бейлман се оказа психопат, застреля дъщеря си-инвалид малко след като ФБР нахлу в дома му. Според вестник The Neon-Nettle, Джон Бейлман беше търсен за разпит от федерални агенти във връзка с комуникационно устройство, намерено в стаята на масовия убиец Стивън Падок. След като бяха направени обиски, Джон изкарал дъщеря си-инвалид Никол в инвалидна количка в двора и я застрелял с пистолет 12 калибър, а след това се е застрелял в главата, и което е учудващо - в тила. Освен това, The Democratandchronicle добавя, че съпругата на Джон била в къщата и не е чула двата изстрела от 12-мм пушка.

/рус.ез./

Немало в деле о бойне в Лас-Вегасе и других странностей. Пальба из окон гостиничного номера Пэддока продолжалась 72 минуты –притом что злополучный фестиваль, который расстрелял убийца, проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Т.е. силы безопасности, которые есть в любом аэропорту, больше часа наблюдали как сумасшедший преступник расстреливает толпу—и ничего не могли сделать (именно этим и объясняется такое количество жертв-- 59 убитыми и 527 раненых). В номере, откуда велся огонь, нашли 23 единицы стрелкового оружия, а также две платформы, с которых можно стрелять, дома — еще 19. Все это добро, вместе с видеокамерами, Пэддок и его возможные сообщники как-то пронесли мимо консьержей, горничных и секьюрити (вес только боеприпасов, по оценкам СМИ, мог составить порядка 150 кг). При этом часть «стволов» оказались автоматами, которые запрещены к продаже в США, не говоря уж о том что на территории игорной зоны Лас-Вегаса запрещено ношение любого оружия, по количеству камер наблюдения на квадратный метр Лас Вегас занимает первое место в мире, а все гостиничные номера снабжены видео наблюдением и прослушкой. Мало того, за полчаса до начала стрельбы в толпе появилась «безумная женщина», которая кричала, чтобы все уходили, ибо все умрут, а военные тут же указали, что на записи, с места событий отчетливо слышали стрельба с двух стволов.

Добавим к этому, что Пэддок никогда не посещал стрелковые школы и по словам родственников не любил оружие.

И вот, теперь ключевой свидетель этой бойни Беилман «убил свою дочь» и покончил с собой в стиле украинского Сашка Билого. На вопросы журналистов, а как он вообще ухитрился застрелиться из дробовика в затылок и что конкретно искали у него, в ФБР и прокуроре просто отказались комментировать.

Беилман и Пэддок не стали первыми «странными самоубийцами». Череда загадочных самоубийств и убийств в США тянется уже несколько лет. 14 мая этого года в номере отеля Rochester в штате Миннесота (США) было найдено тело 81-летнего Питера Смита — республиканца, который по собственной инициативе проводил независимое расследование истории с перепиской экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (речь идет о 33 тысячах писем, загадочным образом пропавших из ее личного почтового ящика после обвинения в злостном нарушении правил госбезопасности). Помимо этого, зимой был убит выстрелом в спину прямо на улице Вашингтона 27-летний Сет Рич, который переслал информацию из штаба демократов хакерам, а полтора года назад румынский хакер Лазар Марчел Лехел, известный под псевдонимом Гуччифер, который сознался во взломе почты Хилари Клинтон, найден мертвым в своей тюремной камере. Официально он совершил самоубийство.

Казалось бы, загадочная гибель Беилмана должна стать новостью номер один в крупных СМИ, но все наоборот — там идет обсуждение скандала с футболистами, а также бесконечные дебаты о необходимости запрета свободного ношения оружия. Тоже CNN подобным дебатам посвятило чуть не треть эфира в прошедшее воскресенье. Притом любой, кто выступал против официальной версии событий в Лас-Вегасе, тут же подвергался остракизму, как покусившийся на какие-то догматы, хотя спустя 10 дней никакой вразумительной версии событий полиция так и не дала.

Но если предположить, что мы имеем дело не с кучей нереальных случайностей, а спецоперацией, то все сразу встает на свои места. Если бы расстрела в Лас-Вегасе не было, то демократам его нужно было бы придумать. Хотя бы потому что в списке «виновных» уже оказалось самое влиятельное оружейное лобби США - Национальная стрелковая ассоциация (NRA), которая объединяет 5 млн членов и 14 млн сторонников. В 2016 году ее бюджет только от членских взносов составил $200 млн, которые пошли в том числе на поддержку 99 кандидатов, разделяющих повестку организации: максимальное снятие ограничений на владение оружием любого рода. Практически все они победили на выборах и стали членами Конгресса. NRA тесно связана с производителями оружия и часто рассматривается как структура, лоббирующая не только политические, но и коммерческие интересы. Более того, среди этих кандидатов был и Трамп, в чью избирательную кампанию ассоциация вложила $30,2 млн.

А вот главным противником NRA была, как это не удивительно, нынешняя пенсионерка Хилари Клинтон, которая еще полтора года назад пыталась протащить законопроект об усилении мер по контролю за оборотом оружия. Более того, как раз в день бойни Конгресс США собирался рассмотреть законопроект от одного из продвинутых стрелковой ассоциацией политиков — Джеффа Данкана, в котором тот предлагал отменить ограничения на продажу в США глушителей для оружия. «Толпа в Лас-Вегасе стала разбегаться, услышав выстрелы, — прокомментировала в Twitter законопроект Хиллари Клинтон.— Представьте, что было бы, будь у преступника глушитель, упростить получение которых хочет АСА». Ответом ей был вал обвинений в «пиаре на крови» и некомпетентности. Глушитель на автоматическом оружии, которым пользовался Стивен Пэддок, заглушил бы звук первых трех-четырех выстрелов. Изначально предполагалось, что законопроект со статьей о глушителях будет рассмотрен Конгрессом до конца этой недели, однако из-за разразившихся споров его перенесли на неопределенное время. К слову, главными заводилами требований о запрете на оборот оружия выступают как раз Клинтоновские леволибералы.

Однако, помимо наступления на оружейное лобби, которое переживет некоторые ограничения, самый большой удар получат становящиеся все более популярными в Штатах отряды народной милиции, члены которой обязательно состоят в оружейной ассоциации. Отряды милиции или ополчения включают в себя несколько десятков тысяч человек, многие из которых имеют опыт службы в армии. Самые крупные из них: Милиция Кентукки, Организованная Помощь и Консультативный Комитет Милиции Огайо (Ohio Unorganized Militia Assistance and Advisory Committee), Юго-восточная Ударная Самооборона (Southeastern Ohio Defense Force), Милиция Мичигана (две группировки с одинаковым названием), Милиция Южной Индианы (Southern Indiana Regional Militia), Южно-Калифорнийская пустынная Милиция (Southern California High Desert Militi). Согласно нынешнему американскому законодательству, стихийное ополчение (милиция) граждан оценивается как конституционное проявление защиты государства. Идея Милиции заключается в том, что: - Милиция узаконенное формирование граждан для обороны страны. - Милиция не управляется государством, так как гражданам позволена самоорганизация. - Милиция служит не федеральному правительству, сомнительному с точки зрения идеалов Отцов Основателей, а американским гражданам и в определенный момент выступит против попытки установления тоталитаризма на землях США.

Сегодня Гражданская Милиция США — это не просто отряды самообороны, а внепартийное народное консервативное движение, которое рождалось на волне новых потрясений испытываемых американским обществом. Сегрегацию отменили, аборты и гомосексуализм легализовали, повесткой дня стало укрепление федерального правительства через планы массового лишения граждан права на хранение и ношение оружия. Именно защита «Второй поправки», как принцип той, старой Америки и объединяет ополченцев. Назвать ополченцев пассивными тоже никак нельзя — ополчение сыграло ведущую роль в прошлогоднем «Орегонском восстании», они же просто своим присутствием остановили «поезда дружбы» и памятникопады на юге страны.

Само собой, запрет на оборот и ношение оружия по ним ударит в первую очередь, более того, учитывая, что отряды ополчения довольно разные — от чернокожих горожан до откровенных националистов, ждать тихого и мирного разоружения точно не приходится. А уж бои местного значения между Национальной Гвардией и милицией и кадры погибших солдат дадут глобалистам все карты в руки, чтобы под эту марку сгрести всех несогласных.

Более того, будет выполнена главная роль — дискредитированы те самые «синие воротнички» — белые рабочие среднего Запада и Юга, которые и выбрали Трампа. После столкновений у памятника генералу Ли и наезда нациста на толпу леваков и анархистов на них и так навешали ярлыки «фашистов», а уж если их защитники начнут вооруженное сопротивление властям, то тут и до «врагов народа» недалеко.

Впрочем, если наши предположения верны, то история еще далека от завершения — ситуации явно не дают остыть, и бойня в Лас-Вегасе — это не более чем этап во внутриамериканском противостоянии. Теперь, по законам жанра, должно произойти нечто «ужасное» с другой стороной конфликта — ЛГБТ или чернокожими, а убийца должен быть обязательно ярый нацист, активист милиции и избиратель Трампа.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели