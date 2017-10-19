/Поглед.инфо/ Интелектуалът и специалистът по сложната славянска душа Кайл Скот от Аризона така и не разбра, че за сърбите военната гордост е като култ.



Всичко започна с публикацията във The Washington Post на малка бележка със заглавие “Сръбският министър на отбраната възхвалява осъден военен престъпник”. Посланикът на САЩ в Белград Кайл Скот я публикува в своя микроблог в Туитър, снабдявайки я с коментар: “За съжаление месеците работа за подобряване имиджа на Сърбия в САЩ могат да бъдат подкопани с едно заявление”.

Има се предвид заявлението на министъра на отбраната на Сърбия Александър Вулин на срещата на ветераните на армията в град Ниш. Той в частност каза, че “времето на срама мина” и “настъпва време на тиха гордост, когато Сърбия пази паметта на всички, които са я защитавали”. Министърът също нарече защитниците на Сърбия ”най-храбрите от всички храбри”, имайки предвид в това число и присъстващия на срещата генерал-полковник в оставка Владимир Лазаревич.

Лазаревич командваше Прищинския корпус на армията на Югославия по време на войната от 1999 година, беше осъден от трибунала в Хага, получи 14,5 години затвор и беше освободен през декември 2015 година, излежавайки две трети от присъдата. Други отстъпки напрестарелия генерал не са правени.

Бележката в американския вестник, по законите на жанра на пропагандистката журналистика беше снабдена със снимка на като че ли смешно изглеждащия Вулин. Да, Вулин не е Ален Делон, но всеки човек може да бъде хванат в обектива в онзи момент, когато лицето му не е с най-благообразното си изражение. И съвсем не е задължително да се тиражират неудачните кадри чрез известен и влиятелен вестник.

Вулин реагира твърдо: “Владимир Лазаревич е свободен човек и мое право е да уважавам неговата борба и борбата на моя народ. Нима съм длъжен да възхвалявам бомбардировките и да търся обосновка на отделянето на Косово и Метохия?” - попита той. Вулин подчерта също, че “в международната политика е крайно важно да се говори истината”: “И истината е много проста – Сърбия не е търсила война, не тя я е започвала и не е провокирала бомбардировките”.

След това излезе със заявление Министерството на външните работи на Сърбия. Министърът Ивица Дачич заяви, че “американският посланик в Белград не трябва да се намесва във вътрешните работи на Сърбия” както не правят подобни неща сръбските дипломати в САЩ. Колкото до Лазаревич, на него, както и на всички граждани, излежали определеното им наказание в затвора “нищо не пречи да се включат в политическите процеси и да правят заявления”.

Освен това Дачич се учудва, че Вашингтон не вижда рискове “да бъде подкопан имиджа и заплаха за отношенията” в това, че бившия командващ косовските бойци Рамуш Харадинай, обявен за издирване от Белград, заема поста премиер-министър на Косово. В това, че хърватския генерал Анте Готовина е назначен за съветник в правителството. В това, че съдът в Сараево оправдава Насер Орчич за военните престъпления по отношение на сърбите.

При това сега се провеждат сложни многостепенни преговори за възможното освобождаване от затвора на Ратко Младич за лечение. Възможно и в Русия.

Посланикът Кайл Скот не е от политически назначените, сред които има не малко любители да говорят високопарни глупости, той е истински професионалист. 35 години служи в Държавния департамент, счита се за интелектуалец и говори седем чужди езика – руски, сръбски (в харватския му вариант), немски, италиански, унгарски, френски и иврит. Дипломатът счита за свой дълг да навлиза в живота на страната, където му се налага да работи – от Израел до Унгария.

(рус. ез.)

Наглость и самонадеянность губят даже лучших дипломатов США

Интеллектуал и специалист по сложной славянской душе Кайл Скотт из Аризоны так и не понял, что для сербов военная гордость сродни культу.

Все началось с публикации в The Washington Post небольшой заметки под заголовком «Сербский министр обороны восхваляет осуждённого военного преступника». Посол США в Белграде Кайл Скотт опубликовал ее в своем микроблоге в Твиттере, снабдив комментарием: «К сожалению, месяцы работы по улучшению имиджа Сербии в США могут быть подорваны одним заявлением».

Имелось в виду заявление министра обороны Сербии Александра Вулина на встрече ветеранов армии в городе Ниш. Он, в частности, сказал, что «время стыда прошло» и «наступает время тихой гордости, когда Сербия хранит память обо всех, кто её защищал». Министр также назвал защитников Сербии «храбрейшими из храбрых», имея, в виду, в том числе присутствовавшего на встрече отставного генерал-полковника Владимира Лазаревича.

Лазаревич командовал Приштинским корпусом армии Югославии во время войны 1999 года, был осуждён за это Гаагским трибуналом, получил 14,5 лет тюрьмы и был освобожден в декабре 2015 года, отсидев две трети срока. Других послаблений престарелому генералу не делали.

Заметка в американской газете по закону жанра пропагандистской журналистики была снабжена как бы смешной фотографией министра Вулина. Да, Вулин – не Ален Делон, но любого человека можно поймать объективом в тот момент, когда у него не самое благообразное выражение лица. И совсем не обязательно тиражировать неудачные кадры через известную и влиятельную газету.

Вулин отреагировал жестко. «Владимир Лазаревич – свободный человек, и моё право – уважать его борьбу и борьбу моего народа. Неужели я должен восхвалять бомбардировки и искать обоснования отделению Косово и Метохии?» - вопросил он. Вулин также подчеркнул, что «в международной политике крайне важно говорить правду»: «И правда очень проста – Сербия не искала войны, не начинала её и не провоцировала бомбёжек».

За этим выступил МИД Сербии. Министр Ивица Дачич заявил, что «американский посол в Белграде не должен вмешиваться во внутренние дела Сербии», как не делают подобного и сербские дипломаты в США. Что до Лазаревича, ему, как и любым гражданам, отбывшим назначенное им тюремное наказание, «ничто не запрещает включаться в политические процессы и делать заявления».

Кроме того, Дачича удивляет, что Вашингтон не видит рисков «подрывы имиджа и угрозы отношениям» в том, что бывший командующий косовскими боевиками Рамуш Харадинай, объявленный Белградом в розыск, занимает пост премьер-министра Косово. В том, хорватский генерал Анте Готовина назначается советником в правительстве. В том, что суд в Сараево оправдывает Насера Орича за военные преступления в отношении сербов.

При этом прямо сейчас идут очень сложные и многоступенчатые переговоры о возможном освобождении из тюрьмы Ратко Младича для лечения. Возможно, в России.

Посол Кайл Скотт – не политический назначенец, среди которых немало любителей нести высокопарную чушь, настоящий профессионал. Он 35 лет служит в Госдепартаменте, считается интеллектуалом и говорит на семи иностранных языках – по-русски, по-сербски (в его хорватском варианте, по-немецки, по-итальянски, по-венгерски, по-французски и на иврите. Дипломат считает своим долгом вживаться в страны, где ему доводилось работать – от Израиля до Венгрии.

По образованию Скотт специалист по русской и германской литературе. В 90-е годы он работал в политическом отделе посольства США в Москве, а в 2009-2011 годах и вовсе возглавлял Русский офис – структурное подразделение Госдепа (вроде наших управлений и департаментов), отвечающее за отношения с РФ. Именно при нем активизировались переговоры вокруг договора о сокращении стратегического ядерного оружия и весьма успешно продвигались консультации по иранской проблеме.

Еще до официального назначения в Белград Скотт попросил знакомого сербского журналиста одолжить ему школьные учебники по сербской истории, чтобы, по его словам, понять, как и на чем формируются представления сербов о мире. Возможно, это байка ради укрепления собственного имиджа, ведь Скотт уже работал послом в Хорватии и на этом основании должен получить представление о том, как люди на Балканах видят мир. Однако стремление похвально в любом случае, ибо заниматься Россией и Балканам – адский труд, если делать это с умом, а не нести аборигенам американские ценности.

В Белграде ему досталось весьма беспокойное хозяйство. Американское посольство в Сербии не в первый раз ведет себя вызывающе, а подчас – вызывающе странно. Очень показательна в этом плане посольская вечеринка на Хэллоуин в прошлом году. Ничто не предвещало беды – cупермены, зомби, Дейенерис Матерь Драконов (одна штука) и прочая нечисть. Но сильно налакавшиеся морпехи из охраны посольства, подстрекаемые своим прямым начальником - заместителем военного атташе Мэттью Макреем, переоделись в черные футболки с надписью Savamala demolition team («Команда уничтожения Савамалы») и начали хором скандировать оскорбления в адрес президента страны пребывания – Александра Вучича.

Савамала – это район в центре Белграда с исторически неоднозначной репутацией. В «старой» Югославии матери грозили дочерям, если те плохо себя вели – «выдам тебя замуж в Савамалу». Но за последние 15 в районе произошла так называемая джентрификация – в нем активно открывались всякого рода галереи и центры современного искусства, и постепенно Савамала становилась местом обитания богемы, фрондирующих интеллектуалов и прочей подобной публики. Вместе тем в районе началась волна самостроя, особенно кафан и модных ресторанов. И в апреле 2016 года белградская мэрия творчески переняла московский опыт: в одну ночь множество незаконных построек были снесены. Начался крик, а американское посольство сочло нужным влезть не в свое дело и активно поддержало протесты.

Посол Скотт лично возглавил этот крестовый поход. По его словам (опять же – в Твиттере), снос самостроя в Савамале увеличивает «недоверие граждан Сербии к своему правительству», которое их, якобы, не защищает. Попутно он намекнул, что архитектурные решения мэрии – не то, чем они кажутся, а на деле расчищается площадка для постройки в Савамале какой-то грандиозной высотки на какие-то «арабские деньги».

Даже если и так, тебе-то какое дело?

У президента Вучича есть чувство юмора, но оно не беспредельно. БИА (Агентство информационной безопасности – сербская разведка и контрразведка) не дремлет и оперативно предоставило главе государства подробный отчет о Хэллоуине в американской дипмиссии с фото, видео и звуком. «Я ознакомлен с черным юмором американских морских пехотинцев, если это действительно так, то ничего кроме тупого юмора я здесь не увидел. Я и не ожидал чего-то умнее, это все-таки не доктора наук», - заявил впоследствии он.

Но Кайл Скотт как раз доктор. Причем, искусств. И было в общем-то понятно, что Вучич затаил недоброе в адрес американского посольства и теперь выжидает.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович тоже пытался острить: «Лично я чрезвычайно озабочен в связи с многочисленными убийствами в городах США, особенно людей, которые были виноваты лишь в том, что у них другой цвет кожи. Очевидно, что оправданны протесты тех американских граждан, которых правительство США не в состоянии защитить... Складывается впечатление, что протесты в Белграде стимулирует что-то иное, а не недоверие граждан. И я думаю, что посол Скотт хорошо об этом знает, вероятно, даже лучше, чем мы».

Посол Скотт отмолчался, то есть, никаких извинений от посольства Вучич не дождался. Это было большой ошибкой, неожиданной для человека с таким послужным списком и репутацией, как у Кайла Скотта.

Сотрудники оперативного управления БИА совместно с коллегами из МВД провели демонстративное задержание высокопоставленного функционера Департамента криминальной полиции Сербии, подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ, в частности, в передаче секретных сведений американским разведчикам, работающим под крышей посольства США. А замвоенного атташе Мэттью Макрей – «автор» идеи вечеринки с переодеванием – из посольства тихо куда-то пропал.

Казалось бы, после таких намеков нужно вести себя тихо и заняться цензурой костюмов на Хэллоуин. Ведь БИА может сделать жизнь по-настоящему неприятной, если начальство захочет. А Вучич хочет. В таких историях личный фактор, как правило, бывает ключевым.

Для оказания негласного давления на посольство обычно требуется некий триггер – последняя капля, переполняющая чашу терпения страны пребывания. Триггером стал твиттер посла Скотта.

Это поистине удивительно, что интеллектуал и специалист по сложной славянской душе Кайл Скотт из Аризоны так и не понял, что для сербов военная гордость сродни культу. Как не затягивай Белград в ЕС и НАТО, генерал Владимир Лазаревич, как и многие другие, будет почитаем как герой. А открыто идти против этого элемента национальной культуры может только персонаж, искренне верующий в свою мессианскую роль. Регулярное общение с той небольшой частью сербского общества, которая ориентируется на американские ценности, тоже до добра не доводит, поскольку сильно искажает реальную картину мира. В Москве уже был посол с такой же проблемой – Майкл Макфол. Его Твиттер тоже предмет постоянного наблюдения.

Странно также, что Кайл Скотт не попал под «ротацию послов», устроенную президентом Трампом. Видимо, сказывается имидж профессионала и интеллектуала.

Итого: с точки зрения Госдепа, сербы должны отказаться от значительного пласта своей национальной истории и культуры, если они хотят в ЕС и НАТО. Поэтому посол Скотт и вашингтонская газета делают из выступления Вулина далеко идущие выводы. Как отметило американское издание, примечания наподобие тех, которые высказал министр Вулин, хорошо иллюстрируют рост упрямства и сопротивления Белграда по отношении к Западу: «Сербия официально просит о вступлении в ЕС, но одновременно сближается со своим многолетним славянским союзником - Россией».

В таком контексте демонстративные высказывания посла Скотта уже не выглядят просто перепалкой, каких полно в социальных сетях. Дипломат всерьез считает, что одна из его миссий – «облагораживание» сознания сербов на американский лад. Ты, казак, отдай душу, а мы тебя саблей. Бороться с подобным привычными дипломатическими методами бессмысленно. Это уже не дипломатические игры, а война идеологий, в которой бывают пленные, но не бывает окончательной победы. Скотта можно выслать (вряд ли это случится), но приедет другой – уже без хорошего образования. Можно силовыми методами прикрыть црушную лавочку в Белграде, тем более в последние годы они совсем распоясались (даже россияне, часто бывающие в Белграде, жаловались на почти открытую слежку за ними именно со стороны американцев, а не БИА), они из другого места вылезут, например, из Болгарии.

Тем не менее, посольство умудрилось довести сербское правительство до белого каленья. На Балканах такое обычно плохо заканчивается.

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