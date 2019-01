/Поглед.инфо/ На 8 ноември уебсайтът на телевизионен канал CNBC, който има аудитория от 96 милиона домакинства в САЩ, публикува резултатите от проучване сред десет бивши служители на „Фейсбук”, които сравняват тази компания със „секта“, където „винаги е трябвало да се преструват, че са доволни от всичко“.

Повечето от бившите служители на „Фейсбук” обвиняват оперативния директор на компанията Шерил Сандберг, която осигури икономическото чудо на тази социална мрежа, създадена през 2004 година.

Много служители на Фейсбук, твърди CNBC, са възмутени от присъствието на топ мениджъра на компанията Джоел Каплан по време на изслушване в Конгреса на САЩ по случая на съдия Брет Кавано, който бе назначен във Върховния съд на САЩ през юли 2018 г., след като три жени едновременно го обвиниха за сексуален тормоз. Американският Сенат все пак одобри кандидатурата на Кавано.

Брет Кавано и Джоел Каплан някога са работили с Джордж Буш-младши. Кавано е бил партньор на голямата правна кантора „Къркланд и Елис”, приближена до клана Буш, а след това е бил секретар на апарата на Белия дом при президента Буш-младши. А Джоел Каплан е работил през 2000 г. като политически съветник в президентската кампания на Джордж Буш, а след това е негов специален помощник в политиката.

Нападките на CNBC срещу ръководството на „Фейсбук” също косвено засяга и клана Буш, сформирал съюз с Тръмп след изборната му победа, а и срещу самият Доналд Тръмп.

Американският кабелен и сателитен канал CNBC е собственост на NBC Universal; негов единствен собственик е „Комкаст”, глобален телекомуникационен конгломерат, чиито акционери включват най-големите световни финансови корпорации BlackRock Fund Advisors, Vanguard Group, Inc., Fidelity F Management & Research Co., Wellington Management Co. LLP и Capital Group, чийто общ капитал възлиза на много трилиони долари. Що се отнася до инвестиционния фонд BlackRock, това е най-голямата корпорация в света по активи, която към края на 2018 г. надхвърлят 6 трилиона долара. „Не изключвам”, пише известният руски икономист Валентин Катасонов, „че по влияние тази „черна скала” не отстъпва на JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley взети заедно.

На сайта на CNBC, във връзка със „случая Кавано”, и преди са публикувани критични материали по адрес на „Фейсбук”, но въпросната статия продължава кампанията специално срещу Шерил Сандберг, стартирана с публикацията на 17 март 2018 г. за разследване на The New York Times и The Observer. „Фейсбук” е предоставил на „Кеймбридж Аналитика” данните на милиони потребители, което послужи в полза на Доналд Тръмп на президентската кампания през 2016 г.. След тази публикация в Конгреса на САЩ беше създадена специална комисия, пред която свидетелстваха Марк Цукерберг и Шерил Сандберг.

През ноември 2018 г. „Ню Йорк Таймс” публикува ново разследване, в което се посочва, че многобройните скандали около данните на потребителите на „Фейсбук” са водени от действията на г-жа Сандберг, която определя политиката на компанията за защита на потребителските данни. Според „Ню Йорк Таймс” Сандберг нарежда да се скрие информация за предоставянето на потребителски данни на трети страни и е наела политически консултанти от PR компанията Definers Public Affairs, свързана с клана Буш, за да търси компромати за Джордж Сорос, който в речта си на форума в Давос през януари 2018 г. обяви „Фейсбук” за заплаха за света. В допълнение, Сандберг е обвинена в подпомагане на руски тролове.

Начело на разследването на дейността на Сорос е поставен бившият пиар на Джеб Буш Тим Милър, който изготвя доклад, в който пише, че „Сорос е силата, стояща зад широкото движение срещу „Фейсбук”.

Първоначално Сандберг отрича участието си в търсенето на компромати срещу Сорос, но на 18 декември 2018 г. публикува изявление в официалния блог на „Фейсбук”, с което признава грешките си и обещава, че компанията ще продължи „по-добре да слуша своите потребители, да следи по-внимателно процесите около платформата и активно да защитава основните граждански права”.

Публикацията на „Ню Йорк Таймс” от ноември, наред с други неща, съобщава, че на изслушванията в съдебната комисия на Камарата на представителите на САЩ, където се обсъждат жалбите срещу „Фейсбук”, са се появили представители на организацията „Свобода от Фейсбук”, контролирана от Сорос, които държат във въздуха плакати на Сандберг и Зукерберг, на които те са изобразени като двете глави на октопод, обхванал с пипалата си цялото земно кълбо”.

Както пише „Ню Йорк Таймс”, служител във „Фейсбук” „бързо се е обадил на Лигата за борба с клеветата“ да се оплаче от антисемитския характер на образа. В същия ден на официалният профил на „Туитър” на Лигата за борба с клеветата, създадена на базата на една от най-старите еврейски организации „Бнай-брит”, бе даден отговор: „Изобразяването на евреите като октоподи, оплели земното кълбо, е класическа антисемитска техника. Оплаквайте се от „Фейсбук” или на когото друг искате, но изберете друго изображение”.

Разделението между структурите на Джордж Сорос и „Бнай-брит” , които някога едновременно подкрепят Барак Обама и неговите колеги демократи, стана очевидно. Факт е, че Шерил Сандберг някога е била начело на младежката организация „Бнай-брит” и е активно включена в дейностите на тази организация и до днес. Преди година Лигата изрази пълната си подкрепа към нея.

Що се отнася до позицията на „Ню Йорк Таймс”, това влиятелно издание в публикацията си от ноември всъщност не съобщи нищо критично опасно за екипа на „Фейсбук”, но нанесе вреда на репутацията на Джордж Сорос, работещ на принципа „нашите и вашите”.

Причината за информационните атаки на медийните структури на BlackRock върху компанията „Фейсбук”, която беше ситуационен съюзник на Доналд Тръмп, бе разкрита от руските финансови анализатори Олег Храбрий и Андрей Денисов. Въз основа на данни от експерти от Университета в Кеймбридж (САЩ), те показаха, че по степен на концентрация на активите, Голямата четворка инвестиционни компании (Vanguard, BlackRock, State Street, Wellington) се е изравнила по сила с абсолютно господстващия в американските финанси от края на XIX век олигопол на банките на Дж. П. Морган. И Джон Рокфелер.

Тази невиждана концентрация на финансова мощ води до факта, че наред с политиката на Тръмп за подкрепа на американската индустрия, „нещо ново се появява в националната икономика на САЩ”, пишат руските анализатори: „В Съединените щати се оформя създаването на нов финансов капитализъм с твърда рамка на централизирано планиране”.

Сега мандатът на Доналд Тръмп е във втората си половина и водещите представители на „новия финансов капитализъм” скоро ще имат последната си дума за бъдещата политическа съдба на този американски президент.

Превод: В.Сергеев

