/Поглед.инфо/ В края на март американският президент Тръмп създаде специална комисия, оглавявана от Крис Кристи – губернатор на щата Ню Джърси, чиято цел е да се бори с "опиоидната епидемия". Ръстът на смъртните случаи в САЩ от приемане на свръхдоза наркотици, включително предписването на опиоидни аналгетици, достига алармиращи мащаби. Последният починал от прием на свръхдоза аналгетици е известният певец Принс.

По-долу в таблиците са посочени най-новите официални данни за смъртността от наркотици в Съединените щати; източник е Националният институт по наркомании, оглавяван от правнучка на Лео Троцки. Като цяло, динамиката на смъртността е положителна. Барак Обама остави прекрасно наследство на приемника си Доналд Тръмп: смъртни случаи от употреба на хероин – 23%, от кокаин – 25%, от отпускани с рецепта опиатни аналгетици – 20%...

(рус.ез.)

Рост смертности от передозировок наркотиками в США в 2015 году: героин 23%, кокаин 25%, рецептурные опиоидные анальгетики 20%

В конце марта Трамп создал специальную президентскую комиссию которая призвана бороться с "опиоидной эпидемией", возглавил её губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. О росте смертности в США от передозировок наркотиками, в том числе от рецептурных опиоидных анальгетиков, мы пишем достаточно регулярно. Ситуация складывается действительно интересная. Причём, мрут как обычные люди, так и знаменитости. Последним от анальгетиков умер известный певец Принс. Ниже свежие официальные данные смертности от передозировок наркотиками в США от Национального института по изучению злоупотребления наркотиками, возглавляет который правнучка Льва Троцкого.

В целом, димамика положительная. Обама оставил Трампу прекрасное наследство которое следует приумножить. Радуют также планы новой администрации урезать финансирование Береговой охраны, которая в прошлом году задержала рекордное количество наркотиков.

Смертельные исходы от передозировок по всем наркотикам: 2015 г. - 52 404, по отношению к 2014 г. + 11,4%. Мужчины - 32 957, + 14,4%, женщины - 19 447, + 6,6%.

Смертельные исходы от передозировок наркотиками опиоидной группы (героин, рецептурные опиоидные анальгетики и др.): 2015 г. - 33 091, + 15,5%.

Героин 2015 г. - 12 989, + 22,9%.

Рецептурные опиоидные анальгетики 2015 г. - 22 598, + 19,6%.

Бензодиазепины (рецептурные транквилизаторы, снотворные препараты) 2015 г. - 8791, + 10,7%.

Смертельные исходы от передозировок кокаином: 2015 г. - 6784, + 25,3%.

Прошу обратить внимание на то, что цифры не бьются*, по некоторым наркотикам статистики нет вообще и это официальные данные, реальность может быть много хуже.

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* В последнем разделе "Опиоиды" (Opioids) дана цифра 33 091, хотя если прибавить "опиоидные анальгетики" (Opioid Pain Relievers) и героин (Heroin) получится 35 587. Также не бьётся цифра в разделе "Рецептурные лекарства" (Prescription Drugs).

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