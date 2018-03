/Поглед.инфо/ Председателят на Федералната резервна система на САЩ Джером Пауел току-що официално заяви: „Финансовите перспективи на САЩ при текущия курс са съмнителни“ ("US is not on a sustainable fiscal path").

На третия ден Зоркото Око е забелязал, че индустриалното производство на САЩ е по-малко, отколкото е било през 2007, тоест така и не се е възстановила на предкризисното ниво. (при това при пресмятане на глава от населението ситуацията е още по-зле), държавният дълг при това е нарастнал повече от два пъти. Какво може да се каже за перспективите на селянина, който се налива и пуши трева, увеличава дълговете, а реколтата намалява?

Благодаря, капитан Очевидност за откровеността – на такова ниво на официоза това е рядкост. Разбираемо е, че за новака е по-просто – проблемите могат да бъдат прехвърлени на предшествениците, ни и все пак...

