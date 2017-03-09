/Поглед.инфо/ Според доклада на директора на Националното разузнаване на САЩ от януари 2017 г., озаглавен "Световни тенденции: Парадоксите на прогреса", водата ще бъде ключов фактор в геополитиката на XXI век. И при трите основни сценария за динамиката на климата, проблемът с осигуряване на пресна вода за населението и икономиката ще продължава да нараства. В страните от Г-20 опасна ситуация се създава от обстоятелството, че най-малко една трета от градските системи за водоснабдяване са в ръцете на компании, пряко или косвено свързани с организираната престъпност.

Динамиката на технологиите прави светът все по-малко управляем и прогнозируем и дава възможност на отделни малки групи или лица да въздействат не само върху други групи, компании или местни органи на властта, но като цяло – и върху националните държави и дори на геополитиката. Това коренно променя баланса на световното разположение на силите, а също характера и природата на конфликтите. Отговор на тези процеси намираме във вълната от популизъм и народничество във водещите страни по света. Новите заплахи за националната сигурност произтичат от развитието на информационните и комуникационни технологии, които са ключов фактор за увеличаване мощта на малките групи и индивиди. Те могат да се сдобият с най-новите критични технологии, като изкуствен интелект, при това безплатно.

Промяната на технологичните, институционалните и юридическите основи на глобалната финансово-икономическа система открива възможност за различни участници – от престъпни синдикати до религиозни групи – неконтролируемо да перат, натрупват и прехвърлят пари и други активи. Само в офшорки, намиращи се под британска и холандска юрисдикция, са скрити около 6 трилиона долара от общо 19 трилиона в офшорните зони. През последните 40 години сенчестото банкиране се превърна в колосална сила. Нежеланието на правителствата да предприемат политически решения позволява на съвременната банкова система да крие информация и да не пристъпва към съответните конфискационни действия.

(рус.ез.)

Разведка США: преступность, терроризм и новые технологии ближайшего будущего

При трех основных сценариях климатической динамики в ближайшем будущем: соответственно похолодании, потеплении и усилении волатильности или неустойчивости климата в мире будет нарастать проблема обеспечения населения и экономики пресной водой.

Данная проблема выходит за рамки экологии и в значительной степени порождена урбанистикой и социальными процессами. Человечество на протяжении всей истории использует примерно одни и те же водные ресурсы. Проблема состоит в том, что эти же ресурсы используются для решения промышленных, транспортных и иных задач. Кроме того, в последнее 15-летие по экспоненте развивается процесс переструктурирования зон расселения.

Мегаполисы и агломерации все более сдвигаются из глубин континентов и территорий в прибрежные районы морей и океанов. По некоторым данным, если еще в 1950 г. в промышленно развитых государствах в прибрежных районах проживало не более 15-17% населения, то теперь эта доля перевалила за 50%. При этом, в прибрежных районах зачастую гораздо более неблагоприятная ситуация с пресной водой, чем во внутриконтинентальных с их реками и озерами.

Пресная вода, получаемая человечеством из рек и озер, как правило, протекающих по территории нескольких государств, в течение столетий была предметом конфликтов, включая войны. Именно для преодоления конфликтов, связанных с водой, стали заключаться первые крупные международные правовые соглашения. В этом смысле вода в известной степени лежит в основе нынешнего мирового юридического порядка.

Еще более опасная ситуация сложилась с системами водоснабжения крупных городов и агломераций. По имеющимся данным в странах G20 не менее трети систем городского водоснабжения находятся в руках компаний, связанных, либо замеченных в связях с криминалом. Реальная доля может быть еще выше.

Принимая во внимание тесную связь криминала с терроризмом, системы городского водоснабжения являются одной из критических систем жизнеобеспечения цивилизации. Кроме того, в западноевропейских странах ЕС в 2016 г. до половины работников, обслуживающих системы городской канализации европейских мегаполисов были мигрантами, преимущественно мусульманского вероисповедания. Подавляющая часть из них являются гражданами соответствующих стран, зачастую мигрантами во втором и третьем поколении. Однако в условиях нехватки средств в городских бюджетах и наличия связей компаний-эксплуатантов и владельцев систем городского водоснабжения с криминалом в структуре занятых постоянно растет доля нелегальных мигрантов. Они в значительно большей степени, чем легальные мигранты подвержены влиянию джихадизма и прямо или косвенно связаны с ультрарадикальными движениями и группировками. Это также ведет к растущим рискам.

Резонансные тенденции перемен

Все вместе глобальные тенденции делают мировую динамику все менее управляемой и проектируемой. Возрастание числа и сложности вопросов затрудняет их решение в привычных рамках национальных государств и их международных организаций. Особую опасность вызывают темпы перемен. Они в течение последних 50 лет стремительно нарастают, и имеют все более разную направленность. Например, в последние 10-12 лет, после исторической паузы, ускорился технологических процесс. Развитие технологий в значительной степени является автономным и слабо зависит от других факторов. Оно практически не поддается управлению в национальном и международном масштабах. В частности это выражается в провале неоднократно предпринимавшихся в последние десятилетия попыток затормозить то или иное направление рискованных технологических новаций.

В противовес технологическому прогрессу, на значительной части планеты нарастают деструктивные процессы, связанные с архаизацией сознания и поведения десятков миллионов человек. В перспективе 20 лет наибольшую угрозу международной безопасности создает не один фактор или процесс сам по себе, а именно их разнонаправленная динамика.

На фоне динамичных и разнонаправленных тенденций, и усложнения человеческого общества, стремительно нарастает число государств и иных акторов, способных оказать влияние в геополитическом масштабе. Более того, в мире, где в полной мере проявился закон Тоффлера о нарастании разрушительной мощи технологий, находящихся в распоряжении все меньших групп людей, вплоть до одного человека, не может идти речи ни о каком однополярном мире.

Динамика технологий ведет к расширению возможностей отдельных небольших групп и даже лиц, оказывает воздействие не только на другие группы, компании, либо территориальные органы власти, но и в целом на национальные государства и даже геополитику. Это коренным образом меняет баланс глобального расклада сил, а также характер и природу конфликтов.

Развитые государства начинают чувствовать последствия разрыва социального контракта в обществе, снижение доходов среднего класса и возвышение сверхбогатых. Ответом на эти процессы стала волна популизма и народничества во всех ведущих странах мира. Однако гораздо большие потрясения могут вызвать внутренние гражданские конфликты в странах постсоветского пространства во главе с Россией, а также в Южной Африке. В этих регионах имеются значительные слои высокообразованного населения, обладающие навыками работы со сложными техническими устройствами и программной средой. Именно эти страны пострадают больше развитых от неизбежного глобального экономического кризиса.

Подавляющая часть населения этих стран будет опять возвращена в нищету, из которой она с трудом выбралась. Сочетание высокого профессионального общеобразовательного уровня с обнищанием и растущей технологической разрушительной мощью небольших групп – это очень опасная и деструктивная смесь. В первую очередь от нее пострадают страны, где происходят эти процессы, а затем настанет очередь развитых стран.

Новые угрозы национальной безопасности

Возрастание мощи небольших групп, а соответственно повышение потенциала противостояния террористов, преступников и иных деструктивных акторов национальным государствам и гражданским обществам обусловлено рядом причин:

Ключевым фактором повышения могущества малых групп и индивидуумов является развитие информационно-коммуникационных технологий. С одной стороны развитие этих технологий привело к интернету всего, а соответственно к возможности не только разрушить, но и взять под управление любые системы, связанные с интернетом через киберпространство. С другой стороны, информационно-коммуникационные технологии резко удешевляют производственные процессы и делают доступными многие изделия, оборудование и т.п. для небольших групп. Наконец, информационные технологии в значительной мере развиваются вне системы защиты интеллектуальной собственности на основе решений с открытым программным кодом. Соответственно небольшие группы и даже отдельные граждане могут получить новейшие разработки критических технологий, например, искусственного интеллекта, по сути, бесплатно.

Смена технологических, институциональных и юридических основ глобальной финансово-экономической системы открывает возможность для различных акторов – от преступных синдикатов до религиозных групп – бесконтрольно отмывать, накапливать и транспортировать деньги и иные активы. Согласно имеющимся данным, в оффшорах, находящихся в основном под Британской и Голландской юрисдикциями, находится сейчас примерно 6 трлн.долларов из общей суммы 19 трнл. долларов – в офшорах. Теневой банкинг набирал силу в течение последних 40 лет. Однако в силу используемых в настоящее время бухгалтерских, финансовых и правовых решений, при наличии политической воли со стороны международного сообщества, всех эти 6 трлн. могут быть в течение дня заблокированы. Банки, а соответственно, регуляторы хорошо знают, кому принадлежат эти деньги, когда и в соответствии с каким контрактом они получены. Лишь отсутствие политического решения позволяет современной банковской системе не предоставлять информацию и не осуществлять соответствующих конфискационных действий.

Однако стремительное развитие криптовалют, нерегулируемых платежных сервисов, множества платформ новых финансов, типа краудинвестинга, краудлэндинга и т.п. ставит крест на банковской системе, базирующейся на господстве центральных банков, национальной юрисдикции и хранимых транзакциях. Особенность новой финансовой экономики такова, что даже при наличии политической воли, чем дальше, тем больше понять источники и локацию финансовых средств или иных активов не представляется возможным;

Свою лепту вносит многофункциональный характер любой современной технологии. Практически одни и те же механические узлы, компьютерные программы и технологические решения могут быть использованы как в военной и гражданской, так и в преступной и террористической деятельностях. Подавляющее большинство новых высоких технологий появляется на широком рынке даже быстрее, чем у государства. В сочетании с эффективными системами рекрутинга и телекоммуникаций, это резко повышает могущество негосударственных деструктивных сил, включая повстанцев, террористов, преступников и т.п.

В последние два-три года мир стал свидетелем беспрецедентного использования информационной среды для обеспечения управляемой деградации когнитивных процессов в обществе, его фрагментации и дезинформации.

В информационной сфере сегодня возобладали деструктивные процессы. Если в ближайшее время не будут осуществлены решительные действия, то именно они определят информационный ландшафт двух ближайших десятилетий. Если в течение первых 25 лет развития интернета киберпространство объединяло людей доброй воли и создавало беспрецедентную среду знаний, торговли и общения, то в следующие 25 лет информационная сфера может стать местом разрушения ценностей и основ общества, подрыва любых общих интересов и полем глобальной информационной войны.

Ответственность за происходящие процессы несут такие компании, как Google, Facebook и т.п. Именно эти компании создали интернет-пузыри. Именно они в погоне за аудиторией подталкивали сегментацию общества на сообщества. Именно они перечеркнули разницу между реальностью и вымыслом, одинаково представленными в поисковой выдаче и сообщениях в Twitter. Именно они открыли дорогу к постправде, как к основному содержанию контента нынешнего интернета.

Борьба без правил в информационном пространстве на межгосударственном и внутригосударственном уровне, приведет к тому, что сложившиеся политические классы перестанут существовать, гражданские общества будут дезорганизованы и деморализованы. Соответственно выгоду получат небольшие радикальные центры по всему политическому и идеологическому спектрам.

Повышение могущества отдельных лиц и групп имеет преимущественно деструктивный, а не конструктивный характер. Малые группы непримиримо настроены к гражданскому обществу, могут добиться очень многого в разрушении, но не в выработке конструктивных решений или достижении консенсуса противоречивых интересов, имеющихся в каждом обществе.

Особо уязвимы для малых групп:

- Демократические правительства. Малые группы способны создать большие трудности в любых согласованных усилиях по формированию широких коалиций на основе компромиссных общих интересов. Даже в случае достижения компромисса, малые группы способны затруднить их практическое выполнение.

- Политические партии. Малые группы заинтересованы в подрыве традиционных политических партий, как инструмента агрегации отдельных групп интересов. Наиболее дальновидные малые группы ведут долговременную работу по захвату политических партий изнутри путем их фрагментации, и радикализации отдельных течений.

- Авторитарно настроенные лидеры. Малые группы в рамках многосегментного интернета, появления Р2Р сетей, распространения средств анонимизации, способны при относительно долговременной активности расколоть любое информационное единство. За счет активных действий в информационном пространстве, которые требуют на порядок меньше ресурсов, чем физические действия, малые группы способны создать эффект представления себя в качестве влиятельной политической силы. Данный эффект может быть перенесен, в конечном счете, из виртуальности в реальность. В итоге малые группы, действуя непреклонно и последовательно, могут брать под свой контроль большие сообщества.

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